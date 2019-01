Behauptungen und Fakten

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Gudula Walterskirchen beschreibt in ihrem „Quergeschrieben“ vom 31. 12. die aus zahlreichen Gedenkveranstaltungen bekannten Folgen des Ersten Weltkriegs für die einstige Donaumonarchie. Bei der Erwähnung der Räterepublik in Ungarn behauptet sie dann allerdings eine „führende Rolle“ von Koloman Wallisch, dem sozialistischen Arbeiterführer, der im Zuge des Generalstreiks 1934 in Verantwortung des katholischen Justizministers Kurt Schuschnigg „justifiziert“ (Zitat Andreas Khol), also standrechtlich hingerichtet wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2019)