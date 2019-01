Politiker sollten sich mehr mit Krieg befassen

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Der Krieg ist viel zu wichtig, um ihn den Generälen anzuvertrauen,“ soll der französische Premierminister Georges Clemenceau während des Ersten Weltkrieges nach einer weiteren gescheiterten Offensive an der Westfront gefaucht haben. Damit betonte der französische Staatsmann das bis heute in demokratischen Staaten herrschende Prinzip der Entscheidungshoheit der Politik über das Militär in sicherheits- und verteidigungspolitischen Angelegenheiten. Was aber, wenn die Politik dieser Verantwortung nicht oder nur widerwillig nachkommt?

