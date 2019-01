Die Leiden der Rendi-Wagner

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Ein attraktives Ambiente, ein charmanter Moderator, ein kritisches, aber faires Publikum – Pamela Rendi-Wagner lieferte vergangene Woche beim „Presse“-„Talk“ im Wiener Ringturm genügend Stoff für eine Analyse ihrer Stärken und Schwächen sowie über die Chancen der nun von ihr geführten SPÖ. Kurze Bilanz: Es kann noch lang dauern bis zu deren neuerlichem Regierungseinzug. Und das liegt am wenigsten an der Frau an ihrer Spitze.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2019)