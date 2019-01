Demokratie? Nein, im Februar 1934 war das nicht das Ziel

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Heinz Fischer hat in seiner Replik („Die Presse“ vom 21. 1.) durchaus recht: Gudula Walterskirchen hätte in ihrem Beitrag vom 14. Jänner näher auf die skandalösen Umstände der Hinrichtung von Koloman Wallisch am 19. Februar 1934 eingehen können. Zu erwähnen wäre auch gewesen, dass Wallisch der einzige sozialdemokratische Politiker von Rang war, der sich vorbehaltlos und todesmutig auf die Seite der Aufständischen gestellt hatte. Und das trotz seines Wissens um die Aussichtslosigkeit des Kampfes.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)