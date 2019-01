Die schlechtesten Schüler

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Seit die Engländer ihren König 1649 um einen Kopf kürzer gemacht hatten, war das Parlament der höchste Entscheidungsträger. Die parlamentarische Demokratie wurde natürlich weiterentwickelt, aber Churchill sagte: „Democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time“ („Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind“).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)