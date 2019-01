Was die Türkei heute braucht, ist Hoffnung

Drei Monate sind nicht lang. Schon gar nicht in der Türkei. Die einzige Besonderheit meiner drei Monate Gefängnis ist also die Alltäglichkeit einer solchen Erfahrung. Etwa 250.000 Menschen im Gefängnis, unzählige mit Auflagen oder auf Bewährung auf freiem Fuß. Das zeigt auch das Ausmaß gesellschaftlicher Traumata in der jüngeren Geschichte der Türkei an.





Ein bekanntes, von Falco popularisiertes Bonmot besagt, dass man – als Künstlerin oder Künstler – erst sterben müsse, um zu leben. Auf die Türkei gemünzt könnten wir sagen, dass Künstlerinnen, Schriftsteller, Journalistinnen und politische Oppositionelle erst ins Gefängnis müssen, um volle Anerkennung zu erfahren. Ein kurzer Blick auf die Liste berühmter Gefängnisinsassen bis in die Gegenwart zeigt, dass dieses Bonmot weniger Zuspitzung beinhaltet, als man meinen könnte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)