Wie das Unwort zum Streitwort mutierte

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die Stimmungslage in einer Gesellschaft offenbart sich gerade in Debatten und Kontroversen. Hier werden Tabus und Wertmaßstäbe verhandelt, Normen und Sensibilitäten sichtbar. Und manchmal, eben dies war zuletzt in Deutschland der Fall, macht der Streit auch deutlich, dass sich der gesellschaftliche Gefühls- und Diskurshaushalt gerade radikal verändert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)