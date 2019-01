Der Wald auf dem Stadionrasen

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Nach Jean-Jacques Rousseau will also der nächste Schweizer zurück zur Natur: Er heißt Klaus Littmann und ist – Medien zufolge – einmal „Künstler“, einmal „Kunstvermittler“. Seine wichtigsten Kunstwerke und Kunstvermittlungswerke waren bisher – äh, hab ich jetzt vergessen . . . Jedenfalls wird er bei uns in Klagenfurt einen Wald ins Stadion stellen, und man kann sich auf Joseph Beuys und Christo berufen, die aber beide nicht zur Waldstadioneröffnung kommen werden. Nicht einmal Max Peintner hat sich bis dato explizit geäußert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)