Und immer ist Israel an allem schuld

John Bunzl nimmt in seinem Gastkommentar „Kein Staat für alle seine Bürger“ („Die Presse“ vom 25.1.) die bevorstehende Parlamentswahl in Israel zum Anlass für einen Rundumschlag gegen den jüdischen Staat, der im Vorwurf der „Apartheid“ gipfelt. Ausgerechnet den einzigen Staat in der Region, in dem Araber über alle in einem demokratischen Rechtsstaat üblichen politischen Rechte verfügen, versucht Bunzl als System rassistischer Diskriminierung zu diffamieren. Die von ihm vorgebrachten Argumente sind bezeichnend: Über kein anderes Land der Welt würden wohl derartige Behauptungen und haltlose Anschuldigungen als ernsthafter Debattenbeitrag betrachtet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)