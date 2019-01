Der Auszug der Briten, und wie es weitergehen könnte

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die Ausgangslage für die Briten: Die wahren Herren des Landes, die Gentry, die besitzende Adelsgesellschaft inklusive der Krone, will schon seit Jahren aus dieser EU raus. Sie akzeptieren keine Regentschaft von außerhalb ihres Vereinigten Königreiches. Sie glauben an eine Zukunft in einem wiederbelebten Commonwealth, auch mit neuen Partnern aus aller Welt. Sie wollen wieder ein machtvoller Player in einer sich abzeichnenden mehrpoligen Weltmachtstruktur werden. Basis dafür ist ihr Commonwealth of Nations mit 53 souveränen Staaten weltweit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)