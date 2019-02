Die Wiederentdeckung des Pökelautos

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Vor vielleicht dreißig Jahren gab es einen weit in die Zukunft blickenden Tiroler Kabarettisten, der das Pökelauto vorschlug: Ein Kraftfahrzeug, das die Umweltschädigung herabsetzen würde, indem es von gehorsamen Bürgern zwar gekauft, aber gleich danach in Kavernen aufgelassener Salzbergwerke der umgehenden Verrostung überantwortet würde. So würde es weder Umweltschädigung verursachen noch andere Verkehrsteilnehmer gefährden können.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2019)