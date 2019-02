Noch immer liegen schwere Tage vor Venezuela

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die Welt hat im Laufe der Jahre einige steile wirtschaftliche Niedergänge erlebt, aber jener in Venezuela ist sicher einer der bisher schlimmsten. Das Land hat einen Rückgang beim realen (inflationsbereinigten) BIP hinnehmen müssen, der größer war als der in den am stärksten verheerten Ländern des Zweiten Weltkriegs, und seine Inflationsrate wird in diesem Jahr voraussichtlich 10.000.000 Prozent erreichen. Der weit über dem Hundertfachen des Schwarzmarktkurses liegende offizielle Wechselkurs verschlechtert sich so rasch, dass er zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung bereits keine Aussagekraft mehr hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2019)