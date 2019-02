Die Partei, das bin ich, Sebastian Kurz

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Sebastian Kurz ist ein politisches Talent. Daran gibt es keinen Zweifel. Zu keiner Zeit in der österreichischen Geschichte hat sich ein Mann solch jungen Alters so elegant und strategisch durchdacht an die Macht getänzelt wie er. Machiavelli würde beim Anblick dieser Laufbahn sagen, dass sich Virtù und Fortuna in Harmonie auf seine Seite geschlagen haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2019)