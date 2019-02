Nur keine Panik! Antworten auf radikale Umbrüche

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Ein Fabrikleiter aus der Automobilbranche in Stuttgart zeigte mir jüngst voll Stolz, dass er nun Rahmen für Ventilatoren nicht mehr einkaufen muss – er druckt sie einfach aus. Disruptive Technologien wie etwa 4D-Druck, autonomes Fahren oder künstliche neuronale Netze verändern durch ihr exponentielles Wachstum Arbeitswelten in einem nie vorher gesehenen Ausmaß. Computer könnten den erweiterten Turing-Test schon bald bestehen. Der technische Fortschritt ist äußerst begrüßenswert, da er der Menschheit in vielen Belangen das Leben erleichtert. Die Robotik in Kombination mit KI bringen der Wirtschaft darüber hinaus zusätzliche Produktivitätszuwächse.

Die Kommunikationstechnologie schafft es mithilfe des Internets, virtuelle Fabriken zu bauen, die auf Knopfdruck an- und abgeschaltet werden können. Dadurch entstehen neue Arbeitsplätze, andere fallen weg. Die derzeitigen Studien über Rationalisierungseffekte zeigen ein uneinheitliches Bild. Die prognostizierten Arbeitsplatzverluste allein nur durch Roboter reichen von null bis 47 Prozent (Oxford Studie, Osborne & Frey). Die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen. Im Unterschied zur ersten industriellen Revolution stehen nun aber höher qualifizierte Jobs zur Disposition. Tendenziell wird daher mittelfristig auch mit einer höheren Sockelarbeitslosigkeit zu rechnen sein. Daraus ergibt sich die Frage, ob die Sozialsysteme weiter finanzierbar bleiben. Panikmache ist aber nur dann angebracht, wenn es die Politik nicht schafft, Gegengifte zu finden.

Fragil, robust, antifragil

Der von Nassim Nicholas Taleb entwickelte Begriff der Antifragilität scheint hier der richtige Denkansatz zu sein. Nach seiner Definition können Systeme drei Eigenschaften haben: Sie sind zerbrechlich (fragil), sie sind robust (unzerstörbar) oder sie sind antifragil. Letztere überleben deshalb, weil aufgrund kreativer Zerstörung neue Antworten gefunden werden können, die es ermöglichen, ein modifiziertes System gestärkt wie ein Phönix aus der Asche hervortreten zu lassen. Könnte eine antifragile Sozialpolitik Antworten auf radikale Arbeitsplatzveränderungen finden?

Individuelle Bildung gefordert

Eines ist klar, die Gewerkschaften in der heutigen Form werden nicht überleben, wenn sie weiterhin auf dem Status quo beharren, den es in einer hyperdynamischen Welt nicht geben kann. Aber auch der Politik fehlt es an Fantasie. Um den Wohlstand einigermaßen zu erhalten, ist nicht ein Umbau des Sozialsystems notwendig, sondern ein radikales Umdenken bei der Beschaffung notwendiger Finanzen und die Erneuerung des Bildungssystems.

Die wichtigste Maßnahme betrifft die Bildung. Österreichs Wirtschaftsministerin, Margarete Schramböck, meint, dass jeder Schüler die Programmiersprache wie eine Fremdsprache lernen sollte. Dieser Ansatz ist im Zeitalter einer bereits existierenden IT-dominierenden Gesellschaft nicht die Lösung. Unser Schulsystem sollte viel mehr verstärkt die Medienkompetenz und die Individualisierung fördern. Individualisierte Bildungsniveaus und individuelle Auswahl von Gegenständen in der Oberstufe sind das Gebot der Stunde. Und vor allem müssten Pädagogen in den Forschungszentren der Industrie lernen.

Bevor die altösterreichische Pädagogin Eugenie Schwarzwald, bei der auc- Peter Drucker zur Schule gegangen ist, von den Nazis aus Wien verjagt wurde, konnte sie am Anfang des 19. Jahrhunderts eindrucksvoll zeigen, wie individualisierte, entpolitisierte Unterrichtsformen funktionieren.

Steuer auf Geldtransfers?

Schon im Jahre 1980 hat Minister Dallinger eine Wertschöpfungsabgabe vorgeschlagen, welche seit jeher das politische Lager spaltet. Um personalintensive Branchen aus dem KMU-Bereich zu schützen, wäre eine Abgabe von Lohnnebenkosten für Roboter und automatisierte Prozesse durchaus überlegenswert, wenn im Gegenzug menschliche Arbeit geringer besteuert wird. Allerdings erfordert so eine Maßnahme viel branchenspezifische Sensibilität, so dass nicht die gesamten Produktivitätsgewinne der automatisierten Wertschöpfungsketten wieder verloren gehen.

Die effektivste Maßnahme zur Finanzierung von Sozialsystemen wäre das Besteuern von Geldtransaktionen auf dem sogenannten Black Market. Banken haben sich in den letzten Jahren der Finanzkrisen zunehmend auf unregulierte Märkte begeben, weil sie einerseits auf dem regulierten Markt nichts mehr verdienen können und andererseits von der Politik mit Richtlinien und Vorschriften eingedeckt wurden, deren Implementierung finanziert werden muss. Die vielen geschätzten schwarzen Milliarden der Schattenwirtschaft – volkswirtschaftliche Schätzungen für Europa zeigen fast durchwegs zweistellige Prozentsätze vom BIP – nur mit wenigen Prozenten pauschal zu besteuern wäre überlegenswert.

Leider ist die Bankenlobby stärker als die Industrielobby der Realwirtschaft – die Politik ist nicht einmal willens, eine reguläre Transaktionssteuer in Europa zu etablieren. Sie schafft es offensichtlich auch nicht, in Europa Steuersätze zu vereinheitlichen. Die Tendenz geht sogar in die umgekehrte Richtung, auch in Österreich.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Umsätze dort zu besteuern, wo sie entstehen. Wie von der österreichischen Bundesregierung neuerdings vorgesehen, ist diese Maßnahme ein erster wichtiger Ansatz, aber vom Volumen her zu gering. Um Amazon, Google und Co. wirklich fair zu besteuern, wäre eine Art Quellensteuer, die den ökologischen Fußabdruck mitberücksichtigt, notwendig. Wobei gleichzeitig sämtliche Steueroasen weltweit stillgelegt werden müssten.

Weg mit nationalen Egoismen!

Eine Kooperation der Staaten wäre in jeder Hinsicht notwendig, um Antworten auf die kreativen, derzeit durchaus legalen Finanzkonstruktionen globaler Player zu finden. Allerdings sind es die Staatengemeinschaften selbst, die einerseits den Steuerwettbewerb befeuern und andererseits sogar außerstaatliche Schiedsgerichte akzeptieren, welche die Macht global agierender Oligopole weiter festigen. Die staatlichen Strukturen und unsere Parlamente werden von Lobbys umgarnt, die einerseits rigoros überregionale Firmeninteressen vertreten und andererseits nationale Egoismen fördern. Die Zivilgesellschaft droht dabei gänzlich auf der Strecke zu bleiben.

Eines steht fest: Globalisierung, Inventionen und Innovationen schreiten fort, und zwar nicht linear, sondern exponentiell. Aufgrund dieser hohen Taktgeschwindigkeit können vor allem die Schulen schwer mithalten, da sie nur stark zeitverzögert Output produzieren. Die sich auftuende Lücke wird zunehmend durch Roboter und KI ersetzt, was wiederum Konsequenzen für den Arbeitsmarkt hat.

Falls wir also den Sozialstaat langfristig erhalten wollen, wird uns ein Paradigmenwechsel in der Finanzierung des Sozialsystems nicht erspart bleiben.

DER AUTOR Dr. Franz Barachini (* 1956) ist an der TU Wien habilitierter Informatiker, Unternehmensberater und Buchautor. Er lehrt Unternehmensführung und forscht auf dem Sektor Wissensmanagement. Seine veröffentlichte „Business Transaction Theorie“ führt den menschlichen Wissensaustausch auf Finanztransaktionen zurück.

