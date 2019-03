Eine große Zukunft für afrikanische Mädchen

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Durch Ausbildung bekommen junge Menschen das Rüstzeug, das sie brauchen, um ihr ganzes Leben lang Erfolg zu haben – von kognitiven und sozialen Fähigkeiten bis hin zu Selbstvertrauen.

Da in vielen afrikanischen Ländern, darunter auch in meinem Heimatland, Sambia, die jugendliche Bevölkerung so stark wächst, ist es dort besonders wichtig, hochwertige Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Erfolgreich wird dies allerdings nur sein, wenn der Schwerpunkt eindeutig auf Mädchen und Frauen gelegt wird.

Betrachtet man die Möglichkeiten von Frauen und Mädchen, gesellschaftlichen Status sowie wirtschaftliche, soziale und politische Rechte zu fordern, spielt die Ausbildung eine entscheidende Rolle. Daher ist es so wichtig, dass die Länder die Ausbildung und die Möglichkeiten der Mädchen und Frauen ganz oben auf ihre Agenda stellen.

Für Sambia zahlt sich diese Entscheidung bereits jetzt aus: In mächtigen Positionen, die bisher von Männern besetzt waren, sind nun auch Frauen vertreten – darunter die oberste Richterin, die Vorsitzende der Rauschgiftkommission, die Präsidentin des Verfassungsgerichts, die Vizepräsidentin und die Finanzministerin.

Mehr Frauen an der Macht

Der sambische Präsident, Edgar Lungu, erlebt jetzt seinen eigenen „Blair's Babes“-Moment (benannt nach dem britischen Premierminister Tony Blair, der 1997 gemeinsam mit 96 der insgesamt 101 weiblichen Mitglieder des Unterhauses fotografiert wurde) – allerdings ohne den herablassenden Touch.

Wenn man die Gleichheit der Geschlechter fördern will, geht es natürlich nicht nur darum, Frauen an die Spitze der Macht zu bringen. Nicht jede Frau will oder kann Geschäftsführerin oder führende Politikerin werden. Bei der Geschlechtergleichheit geht es in erster Linie um Wahlmöglichkeiten: darum, Frauen dasselbe Spektrum an Gelegenheiten zu geben wie Männern.

Ausbildung gibt Mädchen und Frauen das Wissen, das sie brauchen, um fundierte Entscheidungen über das Leben zu treffen, das sie führen wollen – ob sie nun Hausfrau, Forscherin, Kleinunternehmerin oder Vorsitzende eines multinationalen Konzerns werden wollen. Außerdem bekommen sie so die nötigen Fähigkeiten, um solche Ziele zu erreichen.

Um diese Bemühungen zu unterstützen, hat die sambische Regierung verstärkt in den Bau weiterführender technischer Schulen für Mädchen investiert. Darüber hinaus hat sie, um die Ausbildungsqualität zu erhöhen, Lehrer eingestellt und dabei einen Schwerpunkt auf Frauen gesetzt. Bis jetzt wurden 1265 weibliche Lehrkräfte eingestellt, gegenüber 744 männlichen Lehrern.

Ebenso hat die sambische Regierung ihre „Wiedereinstiegspolitik“ verstärkt, die jungen Müttern hilft, nach der Schwangerschaft wieder zur Schule zu gehen. Diese Bemühungen hat sie mit Gesetzen wie dem Gender Equity and Equality Act zur Gleichberechtigung und einem Zusatz zur sambischen Verfassung untermauert. Auch ein Gesetzesentwurf gegen sexuelle und geschlechterspezifische Gewalt wird vorbereitet.

Lücke zwischen Stadt und Land

Die Fortschritte in Sambia fordern die Ansichten von Außenseitern darüber heraus, was es bedeutet, in Afrika eine Frau zu sein. Sie sollten den Nachbarländern, die ebenfalls durch Geschlechtergleichheit ihre Entwicklung fördern möchten, als Modell dienen – und als Quelle der Hoffnung für Mädchen und Frauen in aller Welt, die ihre Träume verwirklichen wollen.

Aber unsere Arbeit ist noch lang nicht beendet. Wir brauchen nicht nur mehr Frauen in entscheidenden Positionen auf allen Ebenen der Gesellschaft, sondern müssen beispielsweise auch die Ausbildungslücke zwischen Mädchen in der Stadt und auf dem Land schließen.

Trotzdem sieht die Zukunft gut aus. Einerseits haben sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen mit dem Ziel nachhaltiger Entwicklung Nummer vier dazu verpflichtet, bis 2030 „inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Ausbildung zu sichern und die Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle zu fördern“, und dabei den Schwerpunkt auf die Beseitigung von Geschlechterungleichheit gesetzt.

Andererseits setzen sich bekannte öffentliche Personen für Initiativen zur Ausbildungsförderung ein – und insbesondere für die Ausbildung von Mädchen. So ist Meghan, die Herzogin von Sussex, jetzt Schirmherrin der Association of Commonwealth Universities (ACU), der einzigen anerkannten Organisation, die in über 50 Ländern des Commonwealth die Hochschulausbildung (an über 500Universitäten) repräsentiert. Zu den Hauptarbeitsfeldern der ACU gehört auch die Gleichheit der Geschlechter.

Recht auf Ausbildung

Dies passt zu der Herzogin, einer erklärten Feministin, die ihren Einfluss dazu verwendet, unter anderem durch Ausbildung die Möglichkeiten junger Frauen zu verbessern. Im vergangenen Oktober sprach sie beispielsweise vor einer Gruppe von Studenten an der Südpazifik-Universität von Fidschi und erklärte: „Alle sollten die Gelegenheit bekommen, die Ausbildung zu erhalten, die sie wollen, aber noch wichtiger ist, dass sie die Ausbildung bekommen, auf die sie ein Recht haben.“ Dann unterstrich sie noch die Bedeutung dieses Ziels für „Frauen und Mädchen in Entwicklungsländern“.

Die Herzogin hat bereits mit Organisationen wie One World Vision gearbeitet und war eine UN-Botschafterin für Frauen. Wichtiger ist vielleicht noch, dass sie genügend Starqualitäten hat, um junge Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Mit ihrer überzeugenden persönlichen Geschichte – in der sie ihren Erfolg gefunden hat, ihre eigenen Werte lebt und sich über Erwartungen hinwegsetzt – ist sie der Inbegriff der modernen Frau und eine Inspiration für Mädchen und Frauen in ganz Afrika.

So leben, wie sie wollen

Die Unterstützung von Persönlichkeiten wie der Herzogin von Sussex und das starke Engagement von Regierungen und NGOs lassen hoffen, dass unsere jungen Mädchen eine sonnige Zukunft haben. Heute können sich afrikanische Frauen mehr als je zuvor darauf freuen, ein Leben führen zu können, das sie sich selbst aussuchen.



Info: Sambia ist ein Binnenstaat im südlichen Afrika mit 17,1 Millionen Einwohnern und einem BIP/Einwohner von 1,275 USD (2016). Der Staat ist seit 24. Oktober 1964 unabhängig vom Vereinigten Königreich.

DIE AUTORIN Nkandu Phoebe Luo (*21.Dezember 1951) ist eine sambische Medizinerin, Hochschullehrerin und Politikerin der demokratisch-sozialistischen Patriotic Front in Sambia. Nach dem Studium der Medizin, Immunologie und Mikrobiologie war sie als Immunologin tätig. Heute ist sie Ministerin für Weiterführende Ausbildung in der Regierung von Sambia.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2019)