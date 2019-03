Ein „Glück“ für die Kammer

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Keine Frage: Der österreichische Handel ist massiv unter Druck. Amazon ist nur einer der vielen Gründe dafür, und eine ernst zu nehmende Interessenvertretung weiß natürlich um die vielfachen Herausforderungen Bescheid. Folgerichtig organisiert sie einen Informations- und Wissenstransfer für ihre Mitglieder (Ö1-„Mittagsjournal“, 2. 3. 2019): In einem zwölfmonatigen Programm können 50 ausgewählte Händler von Experten begleitet Schritte in der digitalen Handelswelt setzen. Diese Erfahrungen werden dann online zur Verfügung gestellt, denn – so erläutert die Geschäftsführerin der Bundessparte Handel, Iris Thalbauer – „Unternehmer lernen am liebsten von Unternehmern“. Für diese wäre alles kostenfrei, und für die Wirtschaftskammer gäbe es nur einige technische und organisatorische Kosten und – wortwörtlich – „wir haben das Glück, dass unsere Coaches ihre Expertise gratis zur Verfügung stellen“.

Gratis-Expertise als Glück?

Nun hat die Wirtschaftskammer keine Coaches welcher Art auch immer angestellt, sondern Angestellte der Kammer beauftragen Unternehmer mit dem benötigten Wissen. So weit, so gut. Aber warum bezeichnet eine angestellte Geschäftsführerin einer Unternehmensinteressenvertretung es als Glück, wenn einige ihrer – wie extra betont wurde – „hochkarätigen“ Mitglieder zwölf Monate lang gratis Leistung erbringen? Welche unternehmerischen Probleme wurden je damit gelöst, dass das Kerngeschäft kostenfrei erbracht wurde? Wie kann dies für eine strauchelnde Branche Vorbildwirkung entfalten?

Selbstverständlich kann jeder unternehmerisch tätige Mensch für sich entscheiden, Leistungen ohne Gegenleistungen zu erbringen. Von einer Interessenvertretung, insbesondere von einer, die kraft Gesetzes auch wirtschaftssteuernd tätig ist, dürfen wir uns mehr Wirtschaftsknowhow erwarten und stellen folgende drei Fragen:

1. Welche Auswirkungen hat es auf eine Wirtschaft, wenn Wissensgenerierung und -transfer nichts mehr wert sind? Nebenbei bemerkt: Wie aktuell ist Wissen, das von Unternehmen kostenfrei zur Verfügung gestellt wird?

2. Welche Art Unternehmen halten wir mit einer rundum Gratisservicierung am Leben, bei der Wissenserwerb nicht mehr eingepreist werden kann?

3. Welcher nicht öffentlich bekannt gemachte Preis wird für diese Dienstleistung eventuell doch bezahlt?

Für fairen Ausgleich sorgen

Gerade eine rohstoffarme Volkswirtschaft ist ebenso wie die Handelsbranche auf neuartiges Wissen angewiesen. Kleinteilig organisierte kapitalschwache Unternehmen können sich dieses nicht immer selbst und zu marktgerechten Preisen verschaffen. Insofern ist nichts gegen die Vermittler- und Finanzierungsrolle ihrer Interessenvertretung einzuwenden.

Aber gerade eine Unternehmensvertretung muss wissen, dass das „Glück“ der Gratisleistungen für die eine Branche wirtschaftliche Schwierigkeiten für die andere bedeutet. Deshalb müsste sie für einen fairen Ausgleich sorgen: Marketingwerbeleistungen, Beteiligung an der Umsatzsteigerung der gecoachten Unternehmen, Provision für Klickzahlen – die New Economy kennt viele Möglichkeiten.

Für welches Modell auch immer man sich entscheidet, es muss ebenso offengelegt werden wie die Kriterien zur Auswahl der 50 gecoachten Unternehmen: aus Gründen der Transparenz einer öffentlich-rechtlichen Interessenvertretung ebenso wie als Best Practice für Wirtschaftsaufschwung durch Kooperation.

Dr. Sabine M. Fischer, Symfony Consulting, ist Wirtschaftspädagogin und Unternehmensberaterin in Wien.

