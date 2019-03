Rückwärtsgewandte Parallelwelt zum Frauentag

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Übermorgen ist Internationaler Frauentag. Ich habe ihn einmal in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft erlebt, als die DDR nur noch wenige Monate zu leben hatte. Die Landarbeiterinnen wurden am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen geladen, und der joviale Vorarbeiter des „Kartoffelprojekts“ verteilte rote Nelken.

So war das nicht gemeint. Der 8. März sollte ein Kampftag sein. Der erste Frauentag fand am 19. März 1911 statt und stand im Zeichen der Gleichberechtigung und des Frauenwahlrechts, das die Sozialistin Clara Zetkin schon 1904 gefordert hatte. Mit dem Datum sollte der revolutionäre Charakter des Frauentags hervorgehoben werden, denn der Vortag war der Gedenktag für die Gefallenen der Märzrevolution von 1848. Einer der Skandale der deutschen Wiedervereinigung ist die 1995 erfolgte Ersetzung der Clara-Zetkin-Straße in Berlin-Mitte durch die Dorotheenstraße, benannt nach der Kurfürstin Dorothea von Brandenburg. Eine rückwärtsgewandtere Symbolpolitik lässt sich schwer ausdenken.

Der erste Frauentag von 1911 wurde in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA begangen. Die geforderte soziale und politische Gleichberechtigung wurde mit dem geänderten gesellschaftlichen Produktionsprozess begründet, im Zuge dessen Millionen von Frauen in die Fabriken strömten.

Leidige Lohnungleichheit

Die Gewährung des Frauenwahlrechts musste noch das Männergemetzel des Ersten Weltkriegs abwarten. Während des Krieges stand der Frauentag im Zeichen eines Aktionstages gegen den Krieg und war Repressionen ausgesetzt. 1921 wurde er schließlich auf den 8. März verlegt, und 1977 – auf dem Höhepunkt der zweiten Welle des Feminismus – erklärte ihn die UNO-Generalversammlung zum „Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“.

Nun denn: Um den Weltfrieden ist es schlecht bestellt, und Österreich trägt mit seinem Export von Militärgütern dazu bei. Mit Saudiarabien als einem wichtigen Abnehmer unterstützen wir ein kriegsführendes Land, in dem Menschen- und Frauenrechte unbekannt sind. Auch hierzulande lässt die Lage der Frauen zu wünschen übrig. In Österreich wird die leidige Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen von 22 Prozent praktisch von allen Staatsbürgerinnen als Unrecht wahrgenommen, hat sich aber seit Ende der 1990er-Jahre kaum verändert. Und #MeToo hat gezeigt, wie sehr sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt das ökonomische Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern nach wie vor bestimmen. Nicht nur in den USA.

Das, was meine Generation in den 1970ern angestoßen hat, wird heute weitergedacht. Während wir damals die Diskriminierung der Frauen auf allen Ebenen offenlegten und mit unseren Erkenntnissen auf bornierten Widerstand stießen, schauen die heutigen Feministinnen in einem größeren Bogen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. In den Blick genommen wird nicht nur die ökonomische und kulturelle Dominanz des weißen Mannes, sondern auch alles, was dieser in unserer Welt anrichtet – mit tatkräftiger Unterstützung vieler Frauen. Insbesondere der grassierende Rassismus und Nationalismus, der brutale und nur auf nationalen Vorteil bedachte Umgang mit Geflüchteten und die Ausbeutung der Menschen – Frauen wie Männer – in der kapitalistischen Weltordnung sind den meisten Feministinnen ein Anliegen.

Nicht zufällig haben österreichische Feministinnen dieses Jahr für den 8. März zu einem Frauenstreik aufgerufen. Die Liste der den Frauen (und vielen Männern) zugemuteten Lebensumstände ist lang, sehr lang, und reicht von der Miete, die sich viele nicht mehr leisten können, den schrumpfenden Rechten von Arbeitenden und der Altersarmut von Frauen über die seit einer gefühlten Ewigkeit angeprangerte Gratisarbeit im Haushalt und bei der Kindererziehung und die sexuelle Belästigung, der so gut wie alle Frauen ausgesetzt sind, bis zu den unerreichbaren Schönheitsnormen, die ohne Unterlass auf Frauen einprasseln, und der Forderung nach kostenlosen Binden und Tampons in öffentlichen Einrichtungen. Der Slogan des Widerstands gegen eine Regierung, die sich anschickt, das Rad zurückzudrehen, lautet: ReGIERung gegen FRAUEN – FRAUEN gegen ReGIERung.

Im Interesse eines „ausgewogenen Budgets“ richtet sich die Gier der Regierung Kurz/Strache nicht etwa auf die Steuern der Reichen, sondern auf die kläglichen Fördermittel, die bislang für Kinderbetreuung, Frauenorganisationen und Familienberatungsstellen ausgegeben wurden. Von dem dort Ersparten wird dann der „Familienbonus plus“ finanziert, ein Steuerabsetzbetrag, der naturgemäß nur jenen zugute kommt, die genügend verdienen, um überhaupt Steuern zu zahlen. Im Regierungsprogramm wird der Beitrag von Frauen in Erziehung, Pflege, Bildung und ehrenamtlichen Tätigkeiten gelobt, erfahrungsgemäß schlecht bis gar nicht entlohnte Bereiche. Das entspreche der „Besonderheit der Geschlechter“. Wer die „Verschiedenheit der Geschlechter“ betont, hat immer den Hintergedanken, das eine Geschlecht gegenüber dem anderen zu bevorzugen.

Frauen können & dürfen alles!

Wer über diese rückwärtsgewandte Parallelwelt der österreichischen Regierung nur fassungslos den Kopf schüttelt, möge sich die Radikalität unserer Vorgängerinnen vor Augen führen. Die Suffragetten sprengten Briefkästen in die Luft, ließen sich fürs Frauenwahlrecht ins Gefängnis werfen, wo sie in den Hungerstreik gingen und zwangsernährt wurden. Andere schrieben lang vor uns mit spitzer Feder gegen genau das Frauenbild an, das unsere heutige Regierung nun aus der Mottenkiste holt, etwa 1792 Mary Wollstonecraft und Ende des 19. Jahrhunderts Hedwig Dohm.

Wir sind heute glückliche Besitzerinnen aller demokratischen Rechte, die unsere Vorgängerinnen erst erstreiten mussten, verfügen über die Möglichkeit, kinderlos zu bleiben, wenn es uns so lieber ist, der Haushalt wird uns durch Maschinen erleichtert, und ins Bett gehen können wir mit wem wir wollen. Vorläufig. Die ökonomische und emotionale Ausbeutung ist geblieben, auch wenn sie andere Formen angenommen hat als zu Zetkins Zeiten. Geändert hat sich etwas in den Köpfen, wenn auch nicht in allen. Frauen, die zwei Generationen nach den Feministinnen der 1970er geboren wurden, sind mit der Überzeugung aufgewachsen, alles zu können, alles zu dürfen, alles zu wollen. Dieses Bewusstsein beflügelt und macht zugleich wütend angesichts der Regierungssteine, die ihnen in den Weg gelegt werden.

Im Vorjahr folgten in Spanien Millionen Frauen dem Streikaufruf zum 8. März. „Ohne uns steht die Welt still“, skandierten sie.

Diese Botschaft sollten die Frauen auch in Österreich beherzigen, egal ob Einheimische, Geflüchtete oder sonst Zugewanderte. Die Macht, über die wir verfügen, schlummert.

Soeben erschien das neue Buch von Erica Fischer: „Feminismus Revisited“ (Berlin Verlag). Es wird heute, Mittwoch, in Berlin präsentiert.

DER AUTOR Erica Fischer (* 1943), österreichische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin, wurde in England geboren, wohin ihre Eltern 1938 nach dem „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland emigrierten, und kehrte 1948 nach Wien zurück. Sie ist Mitgründerin der feministischen Zeitschrift „AUF“ und der Wiener Buchhandlung Frauenzimmer. Bekannt für den Roman „Aimée & Jaguar“ (1995). Sie lebt in Berlin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2019)