So viel Österreich steckt in der EU-Wahl

Bald ist es wieder so weit: Die EU-Bürger sind dazu aufgerufen, die Abgeordneten zum Europaparlament zu wählen. Für Österreich ist Sonntag, der 26. Mai als Wahltag festgelegt. Es ist die erste bundesweite Wahl seit der Nationalratswahl 2017. Alle werden über die Wahlbeteiligung reden. Und viele werden das Ergebnis bundespolitisch interpretieren. Nicht ganz zu Unrecht.

Die Wahlbeteiligung bei EU-Wahlen ist in Österreich deutlich niedriger als bei Nationalratswahlen. Nur jeder Zweite macht bei EU-Wahlen von seinem Stimmrecht Gebrauch, bei Nationalratswahlen sind es sieben oder acht von zehn Wahlberechtigten. Warum ist das so? Viele Menschen empfinden Europawahlen als weniger wichtig, die Politikwissenschaft nennt das Wahlen zweiter Ordnung. Viele haben das Gefühl, man habe da zu wenig Einfluss, bei Hunderten Millionen Wahlberechtigten wirkt die eigene Stimme irrelevant. Gegen eine Wahlteilnahme bei den Europawahlen entscheiden sich häufiger Menschen, die sich für Europapolitik nicht interessieren, die der EU skeptisch gegenüberstehen.

Wahlen zweiter Ordnung

Bei denjenigen, die an der Wahl teilnehmen, spielen aber keineswegs nur europapolitische Überlegungen eine Rolle. Auch wenn es bei den Europawahlen natürlich darum geht, die Ausrichtung der Politik der Europäischen Union mitzugestalten, und auch wenn es gerade die europafreundlichen sind, die mit größerer Wahrscheinlichkeit an der Wahl teilnehmen, entscheiden viele Wähler nach innenpolitischen Motiven. Sie interpretieren die Wahl als Gelegenheit, innenpolitischer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Besonders stark war dieses Motiv der Unzufriedenheit mit der Innenpolitik zuletzt für die FPÖ.

Dieses Phänomen macht die kommende Europawahl spannend. Österreich hat eine andere Bundesregierung als 2014. Das Wahlmotiv des Denkzettels wird für die FPÖ diesmal nicht uneingeschränkt funktionieren, aber möglicherweise für die Oppositionsparteien. Die FPÖ muss also den Denkzettel gegen die Innenpolitik in einen Denkzettel gegen die EU umwandeln. Aus heutiger Sicht können wir daher davon ausgehen, dass sich ÖVP und FPÖ bei der Europawahl anders inszenieren werden als innenpolitisch: Im Gegensatz zur Harmonie betonenden Bundesregierung müssen die Kandidaten Othmar Karas und Harald Vilimsky ihre unterschiedlichen Positionen zu Europa hervorstreichen, um Zielgruppen anzusprechen. Und dabei sollten sie nicht am Image der gut zusammenarbeitenden Regierung rütteln. Karas wird sich europafreundlicher geben, als es zur innenpolitischen Ausrichtung der ÖVP passt, Vilimsky wird sich europakritischer geben als die Vertreter seiner Partei in der Bundesregierung. Diese Strategie ist riskant, weil hier innenpolitische Interessen und wahltaktische Interessen in Konflikt geraten können.

Mit Risken und Herausforderungen haben alle Parteien zu kämpfen: Die erste Herausforderung ist die Mobilisierung: Wer schafft es am besten, seine Wähler zu motivieren auch an der Europawahl teilzunehmen? Die zweite, und vielleicht noch schwierigere Herausforderung ist, dass Menschen bei Wahlen zweiter Ordnung auch einmal einer anderen Partei ihre Stimme geben als bei der Wahl, die sie „wirklich wichtig“ finden. Da wird aus Protest das Kreuz auch einmal woanders gemacht als sonst. Jede Partei muss zittern, ob Unzufriedene nicht für diese eine Wahl auch einmal einer anderen Partei die Stimme geben.

Mit diesen Unabwägbarkeiten – Wahlbeteiligung und Abweichen von der eigentlichen Wahlpräferenz – bleibt es bis kurz vor der Wahl schwierig, ein Ergebnis zu prognostizieren.

Dr. Eva Zeglovits ist Politikwissenschafterin und seit 2015 Geschäftsführerin des Instituts für empirische Sozialforschung (Ifes).

