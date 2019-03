Ob drohende Altersarmut, finanzielle Abhängigkeit oder Gehaltseinbußen nach Kindern: Frauen* kommen ihre Lebensentscheidungen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit teurer zu stehen, und das unabhängig davon, wie sie ausfallen. Wir sehen, lesen und hören weniger von ihnen im öffentlichen Diskurs, sie sind seltener Teil von kulturellen Kanones, ihre Krankheiten bleiben weniger erforscht. Sie verdienen weniger, stoßen gegen gläserne Decken und verrichten mehr unbezahlte Fürsorgearbeit. Die kollektive Verunsicherung, die damit einher und in der Gesellschaft umgeht, betrifft sie stärker, auch weil Wut sich am ehesten an ihnen und an schwachen Personengruppen entlädt, deren Pflege häufig auch den Frauen* obliegt.

Weil es zu all diesen Themen viel zu sagen gibt, gibt es das RRRIOT Festival. Es ist aus der Idee entstanden, das Augenmerk der Wiener Kunst- und Kulturlandschaft für eine Woche lang auf Frauen zu richten und in verschiedenen Formaten über Feminismus und alles andere, das „irgendwas mit Frauen“ zu tun hat, zu reden. Bei Veranstaltungen wie Führungen durch Museen, die sich auf den weiblichen Beitrag zu den Ausstellungswerken konzentrieren, über Workshops für Mädchen, die wir selber gerne gemacht hätten bis hin zu Vorträgen und Diskussionen zu Themen, die geführt werden sollten.

Debatte und Austausch über Lebensbedingungen von Frauen

Daraus ist bei der zweiten Ausgabe, die am 8. März zu Ende geht, ein Festival mit knapp 70 Veranstaltungen geworden, die alle die Sichtbarmachung von Frauen in Kultur und Gesellschaft verfolgen und Gerechtigkeits- und Gesellschaftsfragen stellen, die alle etwas angehen. Werden Algorithmen uns mehr oder weniger diskriminieren als uns Menschen diskriminieren? Für welche demografischen Gruppen ist Wien eigentlich die lebenswerteste Stadt? Mit der Brigittenau gab es heuer erstmals auch einen Fokusbezirk, im Rahmen dessen wir uns auf Brigittenauer Künstlerinnen wie die kürzlich verstorbene Christine Nöstlinger oder die mittlerweile in New York lebende Fotografin Eva Zar, oder auf das dortige Schaffen von Frauen* konzentriert haben, wie den von Margarete Schütte-Lihotzky erbauten Kindergarten am Kapaunplatz. Ihren Beitrag zur Gesellschaft, indem sie über sozial Schwache geschrieben, als eine der ersten österreichischen Architektinnen Häuser gebaut und Erfindungen wie die Einbauküche hinterlassen haben oder gegenwärtige Normen über Schönheit und Körper hinterfragen, will das RRRIOT aufzeigen.

Nicht nur der Zulauf zum RRRIOT, sondern auch das Ausmaß der Öffentlichkeit, die das Festival erreicht hat, haben unsere Erwartungen übertroffen und darin bestärkt, dass ein feministisches Programmfestival auf lebendiges Interesse stößt, und das quer durch unterschiedlichste Altersgruppen. Entsprechend dem Motto ‚Community‘ wollten wir dabei auch bewusst verschiedene Feminismen und unterschiedliche Communities miteinander in Kontakt und ins Gespräch bringen, Filterblasen überwinden und diversen Personen eine Bühne bieten. Die Vielfalt und der persönliche Einsatz rund um das Thema, die wir heuer zum zweiten Mal erleben durften, sind eine bereichernde Erfahrung. Das Festival selbst ist in dieser Größe auch nur möglich, weil uns viele Gefallen getan wurden und vielen am Gelingen des RRRIOT etwas liegt. Auch das ist ein gutes Zeichen für den Community-Gedanken.