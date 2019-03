Ganz offen gelegt: Das Ringen um Transparenz

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Wie rechts ist die FPÖ? Warum sagt der Bundespräsident gerade nichts und schaut nur muffig? Was um Himmels willen ist in der SPÖ los? Thomas Hofer, Politikanalytiker und Berater, sitzt vor dem Mikrofon und bekommt hier einmal nicht diese üblichen Fragen – nein, hier ist es eine Frage, die er sonst nie on air hört: Für wen arbeitest du als Berater? Für die Politik nicht, sagt Hofer, für öffentliche Institutionen schon.

Und er zählt Schwerpunkte seiner Auftraggeber auf, Energiesektor, Gesundheit, Industrie, keine Firmennamen, das Beratergeschäft ist diskret. „Ich werde auch in der Vorbereitung eines Interviews normalerweise nicht gefragt, ob ich gerade für jemanden in dem Bereich arbeite“, meint Hofer, man wundere sich manchmal schon. Mehr Offenlegung fände er für alle Beteiligten wichtig: „Es gibt teilweise ein schlampiges Verhältnis.“

Ein eleganter Euphemismus. Transparenz ist ein wichtiges Instrument gegen Verhaberung und das strukturelle Nähe-und-Distanz-Problem zwischen Politik, Wirtschaft und Medien, vor allem in einem kleinen Land wie Österreich. Gerade deswegen ist die Transparenz-Passage zu Beginn jeder Folge des politischen Podcasts „Ganz offen gesagt“ ein Herzstück des Formats – Thomas Hofer war im Frühjahr 2018 zu Gast und hat über die Beraterwelt erzählt.

Warum sind wir per Du?

Im Sommer 2017 hatten Eva Weissenberger, Sebastian Krause und ich diesen Podcast gegründet, bei dem jeder Gast aus dem politmedialen Komplex nach seinen Auftraggebern gefragt und das persönliche Verhältnis zwischen uns und ihr oder ihm offengelegt wird: Warum sind wir per Du? Woher kennen wir einander? Welche Art Beziehung verbindet uns?

Natürlich herrscht im Podcast keine Wahrheitspflicht, dennoch ein gewisser Druck auf die Gäste, ihre Interessen offenzulegen – und sagen wir einmal so: Es teilt sich den Zuhörenden mit, wenn jemand versucht, sich um die Passage herumzuschlängeln.

Transparenz im Journalismus ist mühsam, verändert die Arbeitsweise, macht angreifbarer. Lang galt hierzulande: Schon allein das Reden über Qualität und Anspruch schafft mehr Qualität und Anspruch, man muss sich ja nicht auch noch um Transparenz bemühen. Der amerikanische Philosoph David Weinberger hatte bereits 2009 einen Auftrag für das digitale Zeitalter formuliert, der sich seitdem in den USA längst als Maßstab für modernen Journalismus etabliert hat: Transparency is the new objectivity. Langsam setzt sich der Gedanke erfreulicherweise im heimischen Journalismus durch. Nicht nur, weil man hehre Ideale vertritt; nein, Glaubwürdigkeit und geschäftlicher Erfolg hängen auch mit dem Transparenzgedanken zusammen.

Transparenz ist sympathisch, vertrauensstiftend und zeugt von Selbstreflexion. Gerade junge Menschen, an die herkömmliche Medien heute immer schwerer herankommen, verlangen einen transparenten Umgang mit Inhalten.

Wie entstand diese Geschichte? Mittlerweile gibt es Offenlegungen zu Recherchen in heimischen Medien, wenn auch nicht als regelmäßige Elemente. Einzelne Kollegen wie „Kleine Zeitung“-Redakteur Georg Renner arbeiten an der Transparenzidee, er erläutert seit einigen Monaten Details und Hintergründe zu politischen Recherchen im Blatt zusätzlich auf seinem Facebook-Account – zuletzt etwa die Geschichte rund um die Veröffentlichungsstrategie einer Antisemitismus-Studie des Parlaments. Ö1 macht mit seinem Medienmagazin „Doublecheck“ Vorgänge in der Branche und im ORF transparent, die Umsetzung des Formats 2017 war für ORF-Verhältnisse ein mutiger Schritt. In der aktuellen Folge widmen sich Nadja Hahn, Stefan Kappacher und Rosanna Atzara der umstrittenen Kultur der Journalistenbegleitung von Politikerreisen anhand der Reise von Kanzler Sebastian Kurz zu US-Präsident Donald Trump – und sie schauen nicht nur auf die Printkollegenschaft. Man befragt auch Radio-Chefredakteur Hannes Aigelsreiter und seinen Außenpolitik-Leiter Hartmut Fiedler (allerdings nicht dazu, warum der Hörfunk jemanden in die USA schickt, obwohl es dort ein Korrespondentenbüro gibt). Die „Hausgeschichte“ im ORF – das wäre auch einmal eine interessante Fragestellung fürs Medienmagazin.

In einem Punkt sind viele aus der Printtradition kommende Medienmarken dem Öffentlich-Rechtlichen jedenfalls voraus. Sie haben längst regelmäßige Rubriken für ihre Fehler oder Irrtümer eingeführt. Der ORF hat 2018 neue „Leitlinien für den Umgang mit journalistischen Fehlleistungen“ groß angekündigt und in einer Arbeitsgruppe behandelt, doch bisher nicht öffentlich präsentiert.

Vielleicht ist das Ringen um Transparenz für den Journalismus auch schwierig, weil manche es als Angriff auf das eigene Selbstverständnis werten. Die Rolle der vierten Gewalt ist brüchig geworden, heute sind Journalistinnen und Journalisten nicht mehr Gatekeeper, sondern Kuratoren inmitten der Informationsflut. Sie stehen nicht mehr ganz oben und informieren gnädig das Volk, sie werden hinterfragt und müssen sich einem ständigen Dialog mit ihrem Publikum stellen.

Wer transparent agieren will, muss heute mehr tun, als Einladungen zu Politikerreisen auszuweisen. Man sollte selbstverständlich alles transparent machen, was dem Medienprodukt im Zuge der Berichterstattung zur Verfügung gestellt wird, ob Bücher, Autos, Theaterbesuche, Reisen oder andere Produkte – und das irritiert manche altgedienten Medienschaffenden noch immer.

Das Problem sauber lösen

Das größte Transparenzproblem zwischen Journalismus, Politik und Wirtschaft liegt aber dort, wo persönliche Beziehungen entstehen, wo sich Verpflichtungen entwickeln – aber man so tut, als wäre man objektiver Berichterstatter. Noch vor wenigen Jahren sagten manche Kollegen Interviews mit dem Zusatz an: „Das ist ein Freund von mir“; und wenn man erwiderte: „Einen Freund interviewen, das geht leider nicht“, hörte man: „So ein guter Freund auch wieder nicht.“ Man kann dieses Problem sauber lösen, wenn man will: Im Zweifelsfall einfach eine Geschichte abgeben – man wird es überleben. Oder den Text durch einen Zusatz über das persönliche Verhältnis ergänzen. Zum beliebten Gegenargument, das koste nur Platz, das gehe zu weit, kann ich nur sagen: Wenn, dann geht es einem selbst zu weit.

Natürlich wird es in einer überschaubaren politmedialen Szene immer Graubereiche geben. Wer mit wem auf welchen nicht öffentlichen Kanälen in strategischem Kontakt ist, kann man von außen schwer durchschauen. Diskrete Männerbünde, Frauennetzwerke und manch andere, auch private, Seilschaften entziehen sich der Transparenz.

Das sind wir, so machen wir unseren Job – mit dieser offenen Haltung können Medien heute viel gewinnen und wenig verlieren. Und mit einem neuen Selbstverständnis schmerzt es auch nicht mehr so sehr, nicht mehr schön von oben herab predigen zu können.

