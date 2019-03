„Alternative Medien“ sind eben keine Alternative

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

„Die Lügenmedien wollen uns mundtot machen.“ „Die Mainstream-Medien sind total übergeschnappt.“ „Die Medien sind der wahre Feind des Volkes.“ Medien-Bashing ist groß in Mode. Dafür sorgt auch US-Präsident Donald Trump, wie auch diese Twitter-Zitate von ihm zeigen. Unterstützt wird er dabei von sogenannten alternativen Medien, die ebenso behaupten, dass klassische Medien Lügen verbreiten.

Rechtspopulistische Politiker leben mit diesen „alternativen Medien“ in einer Symbiose. So hatte das rechtsnationale Breitbart News Network, betrieben vom einstigen Trump-Vertrauten Steve Bannon, einen entscheidenden Anteil an Trumps Wahlsieg. Gleichzeitig konnte das Portal seine Reichweite immens steigern. Eine Win-win-Situation. Verlierer sind nicht nur die klassischen Medien, die als „System- oder Mainstream-Medien“ verunglimpft werden, sondern auch die demokratische Gemeinschaft – Portale wie Breitbart setzen bewusst auf Gerüchte, diskreditieren Migranten und Minderheiten und arbeiten mit Verschwörungstheorien.

Das Phänomen der „alternativen Medien“ gibt es auch in Österreich. Zu nennen sind unter anderen das Magazin „Alles roger?“, unzensuriert.at oder der oberösterreichische „Wochenblick“ – alle sind dem Umfeld der FPÖ zuzurechnen. Auch hier profitieren beide Seiten: In den sozialen Medien erzielen die Berichte dieser Medien, die in das Weltbild der FPÖ passen und deshalb gern von FPÖ-Politikern geteilt werden, beachtliche Reichweiten. So zählten etwa im Jahr 2017 gleich drei Berichte aus dem „Wochenblick“ zu den zehn meistverbreiteten Facebook-Posts in Österreich.

Die genannten Publikationen brüsten sich damit, „ohne Maulkorb“ die „Wahrheit“ zu schreiben. Dass davon nicht die Rede sein kann, belegen mehrere Entscheidungen des Presserats, der Selbstkontrolleinrichtung österreichischer Printmedien, sowie eine Analyse des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Bei „Alles roger?“ stellte der Presserat einen medienethischen Verstoß fest, weil in einem Artikel behauptet wurde, dass der jüdische Investor und Mäzen George Soros über ein „Netzwerk“ in Österreich verfüge, dem unter anderem das Burgtheater, die Caritas, die Frauenhäuser und der ORF angehören.

Der „Wochenblick“ wurde gerügt, weil er dem ÖGB und der SPÖ zu Unrecht unterstellte, linke Gewalt gutzuheißen. Ein weiterer Ethikverstoß betraf die Onlineausgabe der Zeitschrift wegen einer Artikelserie über Flüchtlinge in Schweden. Der Presserat fand deutliche Worte: Die Situation wurde „maßlos übertrieben, willkürlich aufgebauscht und zum Teil auch absichtlich falsch wiedergegeben.“ Das BVT bewertete die Webseite unzensuriert.at als zum Teil äußerst fremdenfeindlich und attestierte ihr antisemitische Tendenzen und verschwörungstheoretische Ansätze. Der auch von diesen drei heimischen „alternativen Medien“ erhobene Lügenvorwurf gegenüber den klassischen Medien hat somit fast etwas von einer Täter-Opfer-Umkehr.

Missbrauch der Pressefreiheit

Selbstverständlich können Medien auch nationalkonservative Positionen vertreten. Das bedingt das Grundrecht auf Pressefreiheit (und sorgt für Meinungsvielfalt). Es kommt jedoch einem Missbrauch dieses Grundrechts gleich, wenn absichtlich verzerrt, in die Irre geführt und mit Falschinformationen Stimmungsmache betrieben wird. Politische Agitation und Propaganda haben mit unabhängigem Journalismus, der den öffentlichen Diskurs befördert, nichts zu tun. Medien müssen journalistische Grundregeln beachten, und sie dürfen ihre Berichterstattung nicht aus politisch motivierten Gründen verfälschen. In einer Demokratie gibt es dazu keine Alternative.

Dr. Alexander Warzilek ist seit 2010 Geschäftsführer des Presserates.

