Batman zitieren allein reicht nicht

Wenn der SPÖ-Spitzenkandidat bei der Europawahl auf die EU-Reformvorschläge des französischen Präsidenten reagiert (in der „Presse“ vom 11. März 2019), sollte man sich eine fundierte Aussage über die Position der österreichischen Sozialdemokratie erwarten dürfen. Stattdessen wird man mit einer lieblosen Aneinanderreihung von Plattitüden, Floskeln und Vorurteilen konfrontiert. Auf die konkreten Überlegungen Macrons wird nicht eingegangen. Und um dem Ganzen auch noch die politkommunikative Krone aufzusetzen, wird stattdessen mit einem Zitat aus einem Batman-Film hantiert. Wenn das die alleinigen Antworten der SPÖ auf die europäischen Herausforderungen sind, dann gute Nacht, Sozialdemokratie.

Statt US-Comics zu lesen, sollten Andreas Schieder und seine Berater sich vielleicht einmal mit den harten Fakten Europas und dem Prozess der europäischen Integration auseinandersetzen. Seine Aussage, wonach das zentrale Problem „die exzessive Ungleichheit“ sei, ist einfach falsch. Es ist eine wiederkehrende Mär – besonders in linken Kreisen –, von der wachsenden Ungleichheit und den daraus resultierenden Problemen zu reden. Dabei lassen sie bewusst außer Acht, dass gerade die EU mit all ihren Konvergenzbestrebungen der Garant zur Überwindung von Ungleichheit war und ist.

Die Erfolgsbilanz der EU im Bereich wirtschaftliche und soziale Konvergenz ist jedenfalls beachtlich: Seit dem Jahr 2000 ist das Pro-Kopf-Einkommen allgemein gestiegen, und der Abstand des Nichteuroraums zum Euroraum verringerte sich 2016 gar um 2500 Euro. Da nach der letzten Wirtschaftskrise die Wachstumsraten in den EU-Mitgliedstaaten außerhalb des Euroraums höher ausfallen als in den Euroländern, wird sich die wirtschaftliche Annäherung der ost- und mitteleuropäischen Staaten nach oben fortsetzen (im EU-Sprech nennt man das Aufwärtskonvergenz). Die Arbeitslosigkeit ist seit dem Höhepunkt der Krise deutlich gesunken, und zwischenzeitlich wurde der niedrigste Wert seit acht Jahren erreicht. Die Beschäftigungsquoten sind seit 2013 in der gesamten EU stark gestiegen und werden laut Prognosen den Vorkrisenstand übertreffen. Einige Mitgliedstaaten außerhalb des Euroraums verzeichnen die höchsten Beschäftigungsquoten in der EU.

Realitätsverleugnung

Konvergenz – also Angleichung – bei Wirtschaftswachstum, Einkommen und sozialen Lebensverhältnissen erfordert schnelleres Wachstum in zuvor schwächeren Ländern. Wirtschaftliche Integration ist zwar per se kein Garant für Konvergenz, da sie sowohl die Bewegung von Arbeit und Kapital als auch Konzentrationsprozesse erleichtert. Aufholprozesse ärmerer Länder können – abhängig von den jeweiligen Rahmenbedingungen – gelingen oder scheitern. Die EU hat in den vergangenen 20 Jahren aber gute und eindeutige Konvergenzerfolge aufzuweisen. Vor allem die neuen mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten haben massiv aufgeholt. Lediglich in der Südperipherie gibt es ein Problem. Dort – und nur dort – ist eine leicht divergente Entwicklung zu beobachten.

Da man Erfolge nun aber einmal nur schlecht kritisieren kann, verlegen sich die SPÖ und ihr Spitzenkandidat Schieder offensichtlich auf Realitätsverleugnung. Sie erzählen ihre eigene Geschichte, raunen von bösen Konzernen, die sich an keine Regeln halten, fordern „Mensch statt Konzern“ und bescheinigen der EU glatt heraus eine „verfehlte Politik“. Dass man damit das Narrativ der sonst gescholtenen Rechtsnationalisten übernimmt, scheint kein Problem.

Stefan Brocza ist Experte für Europarecht und internationale Beziehungen.

