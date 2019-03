Runter mit den Abgaben!

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Als die progressive Einkommensbesteuerung in Österreich 1898 eingeführt wurde, lag der Höchststeuersatz bei fünf Prozent. Heute ist der Spitzensteuersatz fünfzig Prozent höher. Und es wurden weitere lohnbezogene Abgaben eingeführt, um das Pensionssystem, die Gesundheitsversorgung und andere soziale Programme zu finanzieren. Die Abgabenlast für einen alleinstehenden Österreicher liegt heute bei 47,4 Prozent. Das bedeutet, dass viele Österreicher nur etwas mehr als die Hälfte ihres Einkommens mit nach Hause nehmen.

In der OECD lag die durchschnittliche Abgabenlast für alleinstehende Arbeitnehmer bei nur 35,9 Prozent. Bei einem Ehepaar mit einem Durchschnittseinkommensempfänger und zwei Kindern werden in Österreich pro Person 37 Prozent des Lohns abgezogen; in der OECD sind es nur 26,1 Prozent.

Darüber hinaus ist das Einkommensteuersystem enorm progressiv, und der Spitzensteuersatz ist einer der höchsten in Industrieländern. Es ist wenig verwunderlich, dass Österreich im globalen Vergleich bei der Einkommensbesteuerung nicht gut abschneidet.

Eine fundamentale strukturelle Reform ist vonnöten. Eine Reform beispielsweise wie die, welche wir vom Friedrich A. von Hayek Institut und der Tax Foundation in einer neuen Studie ausgearbeitet haben. Zu solch einer Reform zählt in erster Linie eine Abflachung und Verringerung der Breiten der Steuerklassen. Berechnungen zeigen, dass, wenn auf eine breite Bemessungsgrundlage angewendet und in Erwartung von daraus resultierendem höheren Wirtschaftswachstum, eine Flat Tax von 20 Prozent potenziell ohne Verlust von Steuereinnahmen eingeführt werden könnte.

Weniger progressives System

In jedem Fall muss das Steuersystem weniger progressiv werden. Denn steigen Steuersätze zu stark mit dem Einkommen, so kann der Arbeitnehmer den Anreiz zur Einkommenssteigerung verlieren, da er einen höheren Anteil des zusätzlichen Einkommens abgeben muss. Hohe Steuersätze sorgen ebenso für ernsthafte wirtschaftliche Verzerrungen und können zu Steuervermeidung verleiten.

Auch andere Wege zur Senkung der Abgabenlast für Arbeitnehmer sind möglich. Die kalte Progression sollte endlich abgeschafft werden, indem die Steuerklassen inflationsbedingt indexiert werden. Nach der letztjährigen Sozialversicherungsreform, in der das System vereinfacht und Ausgaben gekürzt wurden, bietet sich eine Senkung der Sozialabgaben, die ebenfalls weit über dem OECD-Durchschnitt liegen, an.

Mit diesen und weiteren Reformen könnte die Regierung endlich die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs im internationalen Vergleich stärken. Sodass österreichische Arbeitnehmer mehr ihres Gehalts selbst nutzen können, anstatt die Hälfte an den Staat abzutreten. So wäre wieder etwas Fairness bei der Besteuerung hergestellt.

Kai Weiß ist Vorstandsmitglied beim Hayek Institut und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Austrian Economics Center.

Daniel Bunn ist der Direktor für Globale Projekte bei der Tax Foundation.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2019)