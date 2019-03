Fahrt drei Tage nach Yad Vashem!

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Europaweit wächst der Hass auf Juden. In Österreich ist jeder Zehnte „im Kern“ antisemitisch, so das Ergebnis einer neuen Studie im Auftrag des Parlaments. In Deutschland und Frankreich sind die gewaltsamen Übergriffe auf Juden zuletzt drastisch gestiegen. Hate speech, Beleidigung und die Angst, als Jude in der Öffentlichkeit erkannt zu werden, sind inzwischen das „neue Normal“, so das Ergebnis der bislang größten Befragung unter Juden in Europa im Auftrag der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte.

Neben dem alten, einheimischen gibt es einen neuen, zugewanderten Judenhass. Mit den neuen Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan und Afrika wanderten auch Vorurteile und Verschwörungstheorien ein. Unter ihnen ist der Judenhass verbreiteter als bei der einheimischen Bevölkerung. Immer mehr Schüler haben Migrationshintergrund. Integrationspolitik wird so auch zur Identitätspolitik. Wie und wo lernen Einheimische wie Eingewanderte gemeinsam, was es heißt, Österreicher zu sein? Übernimmt wer sich hier einbürgern lässt auch die historische Verantwortung für die Vergangenheit?

„Pakt gegen Judenhass“

Der alte und neue Judenhass sind eine Herausforderung für ganz Europa. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat recht: Europa muss gemeinsam aktiv werden. Der Spitzenkandidat der konservativen EVP-Fraktion, Manfred Weber (CSU), regt eine Initiative, einen „Pakt gegen Judenhass“ an. Drei Punkte sind dabei entscheidend:

Erstens: Der Kampf gegen Judenhass muss Teil der europäischen Staatsräson werden. Voraussetzung ist eine europaweite Definition von Antisemitismus, die auch Angriffe gegen den Staat Israel einbezieht. Alter und neuer Judenhass sind untrennbar mit der Feindlichkeit gegen Israel verwoben. Israel spielt bislang in der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus ebenso wenig eine Rolle wie der Islam. Antisemitismus betrifft alle Religionen. Antisemitische Parallelgesellschaften darf es in Europa nicht geben.

Zweitens: Der Erinnerungspolitik fehlt die Auseinandersetzung mit der Zukunft. Neben dem historischen Wissen geht es künftig auch um soziale und kulturelle Kompetenzen und Identitäten. Integration bedeutet die Annahme einer erweiterten Identität. Es geht darum, Geschichte nicht nur als Vergangenheit, sondern als Verantwortung für die Zukunft zu begreifen und zu erfahren. Was macht Geschichte mit uns selbst? Welches Bild haben wir von der Zukunft? Und welche Schlüsse ziehen wir als Gesellschaft daraus? Nötig ist ein breiter Dialog, der alle Gruppen einbezieht.

Eine Antwort wäre drittens ein von der EU finanzierter Schüler- und Jugendaustausch mit Israel. In Israel besuchen auch aus Afrika oder Marokko stämmige Juden die nationale Gedenkstätte für die Shoa (den Holocaust) in Jerusalem. Warum nicht auch europäische Jugendliche aus Syrien, Afrika und der Türkei? Ein Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem sollte für jeden 14- oder 15-Jährigen Teil der Schulpflicht sein. Die Gedenkstätte ist die modernste Holocaust-Gedenkstätte weltweit, Geschichte, Gegenwart und Zukunft sind miteinander verbunden. Drei Tage dort bewirken bei Jugendlichen mehr als 30 Tage Geschichtsunterricht. Einer Geschichte, die weiterlebt – auch weil Israel von Nachbarn umzingelt ist, die sein Recht auf Existenz verneinen.

Europa braucht einen Neustart im Kampf gegen den alten wie den neuen Judenhass. Es geht um beides: Erinnerung und Engagement.

Dr. Daniel Dettling ist Zukunftsforscher und Gründer des Instituts für Zukunftspolitik (www.zukunftspolitik.de). Er war von 1991 bis 1993 als Freiwilliger an der genannten Gedenkstätte, Yad Vashem, tätig. Zuletzt erschien von ihm: „Die Neo-Republik. Wie wollen wir in Zukunft leben?[PAPMP]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.03.2019)