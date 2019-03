Über die Zukunft von Lesen und Schreiben

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Eine kleine, zwielichtige Kammer. Ein Schreibtisch aus dunklem Holz, ein Stuhl. Feder, Tinte, Briefpapier. Ein Fenster, milchiges Glas, das die spärlichen Sonnenstrahlen dämpft. Staubkörner tanzen im fahlen Licht. Eine beinah abgebrannte Kerze, schwach flimmert ihre Flamme. Wachs tropft. Ein Dichter. Tief gebeugt über seine Arbeit, ein Spiel mit Worten und Gefühlen im Kerzenschein.

Wer kennt es nicht? Das nostalgische Bild eines Schriftstellers aus vergangenen Zeiten, der in seinem stillen Kämmerlein Geschichten spinnt, Charaktere zeichnet und Metaphern ausstaffiert – konzentriert und fokussiert. Kein Läuten eines Handys, kein Fernseher, sondern Bücher, alte, große Wälzer, verstaubt und eng bedruckt. Die Vergangenheit wird romantisiert, ersehnt. Schreiben. Lesen. Denken.

Für den Literaturmarkt gibt es wohl zu viele Menschen, die schreiben, für die Welt und ihre kulturelle Entwicklung zu wenige. Und es werden auch immer weniger Leser. Lesen ist nur noch ein Zeitvertreib, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat. Ein Lückenfüller für Momente der Langweile. „Nur noch Historiker und andere Spezialisten werden in Zukunft schreiben und lesen lernen müssen“, meinte der Medienphilosoph Vilém Flusser. Aufbauend auf diesem Zitat, meine ich, dass eine Spezies am Aussterben ist: der Leser. Wie können wir sie vor dem Untergang bewahren? Und haben Lesen und Schreiben eine Zukunft?

Ort der Sprachfolter

Literatur spielt mit Sprache, moderne Medien quälen sie. Worte sind nicht mehr Worte, sondern gepresste Kürzel, Phrasen werden durch Smileys ersetzt, Grußformeln abgeschafft. Neue Medien sind ein Ort der Sprachfolter. Worte hängen am Galgen, verschachtelte und ausformulierte Sätze liegen gewissermaßen unter der Guillotine. Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der Verknappung der Sprache. Aber vor allem die Menschen, die im Monat Hunderte SMS verschicken, werden irgendwann ein Problem damit haben, sich schriftlich auszudrücken. Sie werden verlernen, wie man mit Sprache umgeht, sie werden verlernen, wie man Sätze nach Regeln der Interpunktion und Grammatik bildet. Ein Untergang in das Reich der abgekürzten Wortfetzen droht.

Der Sprache drohen große Verluste. Lasst uns versuchen, ein Rettungsboot für sie zu bauen, lasst uns all die Worte wieder einfangen, die ins unendliche Meer der nie ausgesprochenen Gedanken fallen.

Der Grundstein für einen andächtigen Umgang mit Sprache liegt wie so oft in der Kindheit. Kinder können sehr früh lernen, was Sprache ist. Welche Macht hinter Worten steckt, wie Fantasie unsere Welt regieren kann. Oder sie lernen es nicht.

Stellen wir uns einen Zug vor. Ein paar Familien, dreijährige Kinder. Diese können durchaus anstrengend sein. Aber nicht, wenn sie ein Tablet in den Händen halten und schrille Figuren vor ihren Augen herumtanzen sehen. Schnell ziehen die Farben und Geräusche das Kind in seinen Bann. Hier lauert die größte Gefahr. Die Gefahr einer Generation, die den Sinn für das Lesen und Schreiben verliert. Die Gefahr einer Generation, die sich vor lauter Reizen nicht mehr auf Ruhe und stille Konzentration besinnen kann.

Fernsehen erstickt die Fantasie

Die Lösung: das Vorlesen. Eine Tradition, die vielen Eltern schon zu anstrengend geworden ist, weil man das Kind stattdessen vor den Fernseher setzen kann. Psychologische Studien belegen, dass das Vorlesen in sehr jungen Jahren enorm wichtig für die soziale Entwicklung des Kindes ist. Durch Bücher wird Fantasie gebildet, lernen Kinder soziale Kompetenz und Empathie, sie versetzen sich in andere Personen oder Bilderbuchfiguren. Kindern muss vorgelesen werden, damit sie später selbst lesen werden. Kindern muss vorgelesen werden, damit sie lernen können, damit sie sich entwickeln können. Fernsehen lässt keine Fantasie zu; es erstickt sie im Keim.

Betrachten wir nun das Schreiben im Wandel der Zeit, vom Brief bis zum Handy. Der Verlust des Briefeschreibens ist einer der größten Rückschläge in der kulturellen Entwicklung der Menschheit. Denn Briefe sind die wichtigsten Hinterlassenschaften des Menschen. Man schreibt an einen Briefpartner, aber in Wahrheit schreibt man an sich und über sich selbst. Der Briefpartner ist bloß ein Spiegel, ein Vorwand, warum man diese Gedanken formt, diese Zeilen verfasst. Diese Art der Selbstreflexion ist uns heute weitgehend abhandengekommen. Der Mensch verlernt, komplizierte Gedanken mit Worten zu bekleiden. Er verlernt, sich Zeit zu nehmen, er verlernt langsame Aktivitäten.

Das führt dazu, dass wir uns immer schwerer tun mit dem an flackernde Bilder und blinkende Nachrichten gewohnten Geist, die Sinnlichkeit und Ruhe der nackten Buchstaben aufzufassen. Wem fällt es nicht schwer, mehrere Stunden lang nichts zu tun, als auf Buchseiten zu schauen, ohne dazwischen neue Nachrichten abzurufen? Der Geist verlangt irgendwann Reize, die ihm analoge Buchseiten nicht geben können. Ja, es ist schwierig, anspruchsvollere Literatur zu lesen, wenn der Geist an YouTube gewöhnt ist. Es ist schwierig, zu schreiben, wenn man jeden Abend drei Folgen einer Serie sieht. Nicht nur für unsere Konzentrationsfähigkeit, auch für unsere Motivation. Denn Schreiben und Lesen sind aktive Prozesse, Fernsehen ein passiver.

Aber es ist wichtig, eben genau dies zu tun, um den Geist frisch zu halten, um den Geist dazu anzuregen, Gedankengänge anderer Menschen aufzunehmen und sich selbst deren Sinn zusammenzubasteln, anstatt ihn auf dem Tablet serviert zu bekommen.

Hat Schreiben eine Zukunft?

Widmen wir uns nun wieder der Ausgangsfrage dieses Essays: Hat Schreiben eine Zukunft? Ja! Schreiben hat eine Zukunft, genauso wie Lesen, auch wenn diese beiden schlichten Verben noch einige Krisen werden überstehen müssen. Schreiben wird immer ein bedeutender Teil der Menschheit sein, denn das unterscheidet sie von allen anderen Lebewesen. Die Fähigkeit, seine Gedanken präzise in Worten ausdrücken zu können und schriftliche Zeugnisse seines Lebens und Denkens zu bewahren. Schreiben ist das wichtigste kulturelle Zeugnis der Menschheit. Schreiben ist die Möglichkeit, die verschiedenen Denkweisen der Menschen auf einen Nenner zu bringen. Sich untereinander zu verständigen, zu verstehen, auszutauschen. Schreiben ist Fortschritt und Erinnerung zugleich.

Schreiben hat also eine Zukunft. Aber die Entwicklung des Stellenwerts des geschriebenen Wortes geht in eine völlig falsche Richtung. Erinnern wir uns an die Zeiten der klassischen Philosophen, der Briefeschreiber und Dichter, und fragen wir uns, wie lang wir uns noch von hellen Bildschirmen kontrollieren lassen wollen. Fragen wir uns, wie lang wir elektronischen Medien gestatten wollen, unsere Sprache zu rauben. Fragen wir uns, warum wir das zulassen.

Zur Autorin Hannah Oppolzer (* 1999) veröffentlicht Prosa und Lyrik in Zeitschriften, arbeitet in der Buchhandlung Zweymüller in Baden, bevor sie ab Herbst Germanistik an der Uni Wien studiert. Im Mai 2018 hat sie bei der Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus in der Hofburg gelesen.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2019)