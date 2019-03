Viele EU-Bürger werden uns wohl nicht vermissen

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Wie heißt das Land der Träume, jenseits des Regenbogens, das Land von Milch und Honig? Es heißt MEGALand! – Make England Great Again Land, England außerhalb der bösen EU, ein Paradies der Unabhängigkeit, der minderwertige Rest der Welt, eine leichte Beute für waghalsige englische Abenteurer und Unternehmer wie vor 400 Jahren?

Wer glaubt, was ich heute hier in der Grafschaft Suffolk im Radio zweimal gehört habe, dass am 23. Juni 2016 52% der britischen Wähler Leavers und 48% Remainers waren, irrt sich, oft absichtlich; da sich landesweit 28% der Bürger der Stimme enthalten haben, sind die echten Prozentsätze 37% Leave, 35% Remain.

Die Lage hat sich geändert: Im Lauf der vergangenen 33 Monate sind viele ältere Wähler gestorben, die dazu neigten, der EU feindlich gesinnt zu sein. Dagegen werden ein paar Hunderttausend jüngere und hoffentlich EU-freundliche Wähler bei der nächsten Wahl zum ersten Mal mitstimmen dürfen; deswegen haben die Leavers Angst vor einem „People's Vote“, einem zweiten Volksentscheid, den sie verlieren würden.

Gut, dass ihr geht!

Bei den Leavers gab es sicher mehr Leidenschaft und Begeisterung, sehr wenige Leavers sind am 23. Juni zu Hause geblieben, während für viele Remainers von vornherein festzustehen schien, das Mr. Cameron siegen würde. Sie haben an jenem schönen Sommertag lieber ihre Gärten kultiviert. Die Remainers haben ungern über die Frage der Einwanderung diskutiert und wagten nicht zuzugeben, dass viele Briten, vor allem in den unteren Schichten, echte Sorgen haben. Das erklärt den Klimawechsel in der britischen Politik, Abgeordnete, die gegen das Ausscheiden sind, werden als Landesverräter bedroht. Diesen Hass sieht man nur bei den Leavers, wir Remainers sagen höflich zu unseren Gegnern: Sie haben unrecht! Wir Remainers schätzen die Leistungen der EU, vor allem Frieden, Wohlstand und Sicherheit. Wir möchten, dass unsere Politiker laut und klar die Vorteile der Mitgliedschaft loben und daran arbeiten, die Nachteile und Mängel zu bekämpfen.

Gute Mitglieder des EU-Klubs waren wir nie, sodass uns wohl viele Bürger der 27 EU-Länder nicht vermissen werden – „Good riddance“ heißt es! Gut, dass ihr geht. Schuld an unserer Situation ist auch das Bildungssystem; ich bin Aushilfslehrer in Suffolk, ich habe 62 Schulen besucht, vor allem Sekundarschulen. Wenn ich über die EU spreche, sagt die Mehrheit der Schüler, dass sie bleiben will. Das begrüße ich, aber sonst finde ich wenig Erfreuliches an den staatlichen Schulen; die Kehrseite der Medaille ist unser streng akademisches System, geleitet von Politikern wie Michael Gove, die selbst nur teuere Privatschulen besucht haben. Ein System, in dem sich viele Schüler nicht wohlfühlen. Nach elf bis 14 Jahren in Institutionen, die sie hassen, suchen viele etwas, was dem Leben einen Sinn gibt, und finden es in Exzess und Spaß.

Auch Friedrich Nietzsche war mit seiner Erziehung unzufrieden, in Sentenz 195 seiner „Morgenröte“ schrieb er über die Vergeudung der Jugend, „Lehrer, deren Methoden ungeschickt und quälerisch waren, zuwider dem obersten Satze aller Bildung: dass man nur dem, der Hunger darnach hat, eine Speise gebe!“ Jawohl, da haben Sie noch im 21. Jahrhundert recht, Herr Nietzsche, unsere Schulen sind wie Restaurants, die Drei-Sterne-Küche anbieten und es nicht akzeptieren wollen, dass die Mehrheit der Kunden entweder gar keinen Hunger hat oder nur Fish and Chips, Pizzen und Beefburger will. Es gibt in England mehrere Millionen Bürger, die an den Mängeln ihrer Bildung leiden. Das Resultat ist eine schwarzseherische Einstellung, die das ganze Leben und die britische Gesellschaft überschattet.

John Shirley (*1947), Lehrer in Ipswich, Suffolk, Mitglied des European Dialogue (Graz).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.03.2019)