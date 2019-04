Sieben Tugenden für eine erfolgreiche Medienzukunft

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Gespräche über Innovation in alt eingesessenen Verlagen haben oft etwas Existenzielles: Wer sind wir? Wer wollen wir in Zukunft sein? Wird es uns in 100 (oder zehn) Jahren noch geben? Und wenn ja: Werden wir noch so sein wie heute?

Seltener kommen dann andere, konstruktivere Fragen dazu: Wer waren einst unsere Kunden, und wie haben sie sich verändert? Sind wir so aufgestellt, dass wir für die Transformation bestmöglich gewappnet sind? Das sind schwierige Fragen, es gibt international kaum ein Medienunternehmen, das sie sich in Zeiten des Umbruchs nicht stellt – und sie bringen, wenn man sie ehrlich beantwortet, oft unangenehme Wahrheiten mit sich:

Wir wissen nicht, wie lange es uns noch geben wird. Wir wissen nicht, wie sich unser Geschäftsmodell in Zukunft verändern wird. Oft wissen wir nicht einmal, was unsere Kunden von uns halten und was sie tatsächlich von uns wollen.

Als Digitalmanagerin wurde mir eine Frage von Mitarbeitern viel häufiger gestellt als jede andere: „Wann sind wir ,fertig‘ mit der Transformation?“ Menschlich ist sie völlig nachvollziehbar. Die vergangenen Jahre haben Narben hinterlassen bei Journalisten und Verlagsmitarbeitern. Zu oft wurden Strategien halbherzig entwickelt oder inkonsequent umgesetzt; Sparrunden verordnet und nach außen als „Innovationsprogramm“ getarnt; wurde eine vermeintlich heilsbringende Technologie ausgelobt und schnell wieder fallen gelassen (mit ihr auch gleich die Mitarbeiter, die dafür erst kurz zuvor mit Pomp und Gloria eingestellt wurden).

Und wann sind wir fertig?

Viele Ermüdungserscheinungen haben sich die Verlage dadurch selbst zuzuschreiben. Aber auch in Redaktionen, die die Transformation vorbildlich managen, gilt immer noch: Veränderung ist anstrengend – für Mitarbeiter und Vorgesetzte – weil sie uns aus unserer Komfortzone zwingt.

Die Antwort auf die Frage ist dementsprechend oft ein Schock: Wir werden nie „fertig“ sein. In einer Medienbranche, deren Wertschöpfung und Nutzungsszenarien untrennbar mit technologischen Fortschritten verknüpft sind, muss unser größter Trumpf permanente Innovation sein. Um auch in Zukunft relevant zu bleiben, müssen wir Veränderung zu unserem normalen Bewusstseinszustand machen und lernen, mit Unsicherheit zu leben und, ja, an ihr zu wachsen. Was bleiben will, muss sich verändern – das gilt vor allem auch für die Kultur in Verlagshäusern.

Was sind also die Verhaltensweisen, die erfolgreiche Medienunternehmen von erfolglosen unterscheiden?

Agilität im Geiste ist, was gute Journalisten ausmacht – und Agilität im wirtschaftlichen Alltag ist es, die Medien stark macht. Sie erlaubt es, sich an Neues anzupassen und eingefahrene Gedankenmuster und Verhaltensweisen zu verändern. Nennen wir sie also die erste der Tugenden für eine positive Medienzukunft.

Die zweite Tugend ist etwas in Verruf geraten, hängt ihr doch oft der Hautgout des Sparens und Kürzens an: Die Effizienz. Tatsächlich ist sie aber essenziell für erfolgreiche Transformation und bedeutet eigentlich nur, keine Zeit mit Arbeitsschritten zu verschwenden, die andere – etwa Computer oder Algorithmen – besser erledigen können. Dass weltweit täglich tausende Journalisten zeitgleich händisch Sportergebnisse in Tabellen oder Eilmeldungen in Content Management Systeme kopieren, ist nicht die beste Nutzung menschlicher Intelligenz.

Anita Zielina lebt seit kurzem in New York. – Privat

Nichts richtig gut und schlecht

Wer beliebig ist und für nichts steht, der hat es in Zeiten von Informationsüberfluss schwer, als Marke Kunden an sich zu binden. Wer keinen Fokus hat, der verschwendet seine Energie und macht vielleicht nichts richtig schlecht, aber auch nichts richtig gut. Fokussieren bedeutet vor allem „weglassen“ – sei es die neue verlockende Technologie, die aber eigentlich nicht zur Strategie passt, oder die Jagd nach billigen Reichweiten mit Agenturmeldungen, wenn man sich eigentlich als Premiummarke positionieren wollte.

Wer Branchendienste verfolgt, sehnt sich oft nach Tugend Nummer vier: Der Geduld. In atemberaubender Geschwindigkeit werden von Verlagen Start-ups gekauft und wieder abgestoßen; Chefredakteure eingestellt und entlassen; Investitionen begonnen und dann doch abrupte Sparrunden eingeläutet. Amazon-Gründer und Neo-Medienmacher Jeff Bezos gab auf die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis seines Unternehmens die Antwort: „Put the customer first. Invent. And be patient.“ Wie gut die Strategie auch sein mag – wer beim ersten Gegenwind in Panik die Wende einleitet, hat in jedem Fall verloren.

Bleiben wir bei diesem Zitat von Jeff Bezos, birgt es doch noch eine weitere Tugend: Die Kundenorientierung. Medienunternehmen, so grotesk das auch klingen mag, sind notorisch schlecht darin sich in ihren Kunden, den Leser, Hörer oder Zuseher, hineinzuversetzen. Jahrzehntelange Ein-Weg-Kommunikation von der (Zeitungs-)Kanzel herab hat sich so tief in Verlage verwurzelt, dass sie das Zuhören verlernt haben. Wer neue Produkte entwickeln und nicht am Markt vorbei produzieren möchte, lernt besser, seinem Leser zuzuhören, um herauszufinden, welche Fragen er sich stellt und welche Bedürfnisse er hat.

Der notwendige Kulturwandel in Verlagen selbst betrifft aber nicht nur den Umgang mit Kunden, sondern auch den mit den eigenen Mitarbeitern. Über den oft sträflich unprofessionellen und unempathischen Umgang mit eben diesen ließen sich ganze Bücher verfassen. Der beste Journalist ist eben nicht automatisch der beste Manager, wenn er untrainiert in diese Rolle geworfen wird – und Führungstraining wird in der Medienbranche oft als unnötig abgetan, ebenso wie Weiterbildung generell. Wer Personalentwicklung ernst nimmt und darin investiert, hat einen Wettbewerbsvorteil und schafft es, exzellente Mitarbeiter an sich zu binden.

Lösungen gibt es nur im Team

Die Herausforderungen, vor denen die Medienbranche steht, kann kein Journalist allein lösen; aber auch kein Verlagsmanager, kein Produktentwickler, kein Programmierer und kein Marketingexperte. Jedes Positivbeispiel zeigt, dass interdisziplinäre, diverse Teams klar mehr Problemlösungskompetenz haben und bessere Produkte und Services entwickeln. Ohne bereichsübergreifende Kollaborationkann kein Medienunternehmen überleben. Übrigens auch nicht, ohne mit anderen Branchenteilnehmern konstruktiv zusammenzuarbeiten. Ist es wirklich sinnvoll, dass alle Marktteilnehmer eigene Redaktionssysteme entwickeln und verwalten? Dass jede noch so kleine Zeitung sich einen eigenen Voll-Verlag hält, ist oft so manchem Verlegerego geschuldet und kein strategisch sinnvolles Vorgehen. Angesichts der drohenden Konsolidierungswelle am Medienmarkt ist es Zeit, radikal umzudenken.

Anita Zielina ist heute, Montag, zu Gast in Wien bei der „Digital Media Europe“ (#DME19), der jährlichen Konferenz des Weltverlegerverbands Wan-Ifra, die der Verlegerverband VÖZ, die Styria Digital One und die Austria Presse Agentur ausrichten.

Die Autorin

Mag. Anita Zielina, MBA (*1980), leitet den Bereich Executive Education an der Newmark Journalism School der City University New York. Sie begann ihre Karriere als Journalistin bei derStandard.at und war dann in Österreich, Deutschland und der Schweiz u.a. bei „Stern“ und „NZZ“ als Medienmanagerin mit Fokus auf Innovation und Transformation tätig. [ Privat]

