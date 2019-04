Und die Welt schlafwandelt in eine Katastrophe

Dem Jubel über das Pariser UN-Klimaabkommen sind längst Ernüchterung und Fragen danach, wie es weitergehen soll, gefolgt. Erinnern wir uns: In Paris einigten sich die Staaten, die globale Erwärmung auf möglichst 1,50 Grad Celsius zu beschränken. Erreicht werden sollte dieses ambitionierte Ziel durch freiwillige, national festgelegte Treibhausgasreduktionsmaßnahmen. Als alle nationalen Reduktionsbeiträge zusammengerechnet wurden, stellten die Unterzeichner des Abkommens fest, dass das Temperaturbarometer sich zwischen 2,70° C und 3,50° C einpendeln würde – und damit weit über das gesteckte Ziel hinausschießt. Dieser Erkenntnis folgten zwei weitere Hiobsbotschaften im Herbst.

In einem Sonderbericht stellte der Weltklimarat IPCC fest, dass die aktuelle globale Erwärmung bereits bei 10° C liegt und dass bei 1,50° C die Risken für Natur und Mensch stärker ansteigen werden als bisher bekannt. Ebenso dringlich war die Botschaft des Klima-Emission-Gap-Berichts des UN-Umweltprogramms Unep: Wenn wir, so Unep, die Erwärmung auf 1,50° C begrenzen wollen, müssen die Staaten ihre derzeitigen Emissionsreduktionszusagen bis 2030 deutlich steigern, und zwar um das Fünffache.

Es geht um Existenzielles

Nur, wie kommen wir dahin? Können wir der UN-Klimarahmenkonvention UNFCCC weiterhin das alleinige Verhandlungsmonopol überlassen? Ist es nicht an der Zeit, Alternativforen und -optionen bereitzuhalten? Es geht immerhin um die Erhaltung der Biosphäre, also um Existenzielles. Das macht auch die Flut an Klimaklagen deutlich, die insbesondere von Jugendlichen in Portugal, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Kenia, den Niederlanden, Fidschi, Schweden, den USA und Kanada angestrengt wurden. Das Gesicht des jugendlichen Widerstands ist Greta Thunberg, die 16-jährige schwedische Schülerin, die der Klimaklagewelle mit den wöchentlichen Schulstreiks, Fridays for Future, das zweite, wichtige politische Standbein gegeben hat. Die weltweiten Schulstreiks für das Klima hat sie innerhalb eines knappen Jahres zur Galionsfigur der Klimagerechtigkeitsbewegung gemacht.

Von allen globalen Problemen ist es beim Klima am offensichtlichsten, dass die Welt in eine Katastrophe schlafwandelt. Es kann nicht im Interesse der Weltgemeinschaft sein, den bisherigen Modus Operandi beizubehalten. Die Tatsache, dass der Anstieg der Treibhausgase unvermindert anhält, zeigt, dass die internationale Gemeinschaft beim Klimawandel den Inflektionspunkt erreicht hat: Das ist der Punkt, an dem eingespielte Verhandlungsforen und -formate uns nicht mehr entscheidend weiterbringen und eine neue Verhandlungsarchitektur hermuss. Das gilt auch für die bisherige UN-Klimaverhandlungsarchitektur. Sie muss weiterentwickelt werden, und zwar dahingehend, dass den Regierungsdelegationen in Zukunft auch Repräsentanten von Städten und Gemeinden beigeordnet werden und der Verhandlungstisch durch Vertreter klimarelevanter Industriesektoren und der Zivilgesellschaft erweitert wird.

Damit multilaterale Verhandlungen aber zielgerichtet geführt werden können, müssten UN-Verhandlungsdelegationen nach dem Minilateralismus-Grundsatz („die kleinstmögliche Zahl an Teilnehmern mit dem größtmöglichen Impaktpotenzial“) bestimmt werden. Konkret würde das bedeuten, dass die am Verhandlungstisch sitzenden Ländervertreter zu den zehn größten Treibhausgasemittenten zählen, dass die Industrievertreter die zehn größten Treibhausgassektoren repräsentieren und dass Vertreter der Zivilgesellschaft aus 20 Ländern und Regionen kommen, die bereits heute in besonderem Maße dem Klimawandel ausgesetzt sind.

Erwartungen an die Politik

Diese Erweiterung würdigt, dass zwar jede Einrichtung für sich genommen wichtig für die Bekämpfung des Klimawandels ist, dass aber erst durch die Bündelung und Konsolidierung aller drei Bereiche transformative Veränderungen im Kampf gegen den Klimawandel möglich sind.

Dies trägt auch der Tatsache Rechnung, dass große Teile der Öffentlichkeit zuerst Lösungen von der Politik durch entsprechende Gesetze erwarten, die dann zu den notwendigen Verhaltensänderungen in Industrie und Haushalten führen. Aber Regierungen auf sich allein gestellt können auf das komplexe Klimaproblem nicht alle notwendigen Antworten geben. Das können sie erst, wenn alle relevanten Stakeholder von Anbeginn einbezogen sind und Konsens über die bestehenden und möglichen gesellschaftspolitischen Möglichkeiten und Grenzen der Bekämpfung des Klimawandels besteht.

Weiterhin würdigt es, dass ein weiterer Teil der Öffentlichkeit glaubt, dass innovative Beiträge primär von der Privatindustrie durch ihr autonomes und experimentelles Unternehmertum kommen. Der bisherige Ablauf der Klimaerwärmung gibt jedoch wenig Anlass, sich auf das Unternehmertum sui generis zu verlassen. Unternehmen wie Tesla und Vestas sind immer noch große Ausnahmen. Keiner hat seine Finger so unmittelbar am Puls der Gesellschaft wie die Zivilgesellschaft. Sie weiß eher und besser als Regierungen und Privatsektor, was die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit will, sie kann über ihre Netzwerke den notwendigen Diskurs zeitnah moderieren und helfen, den gesamtgesellschaftlichen Konsens herzustellen.

So wichtig Konsens ist, Abstimmungen bei UNFCCC-Konferenzen nach dem Konsensprinzip müssten durch das doppelte Mehrheitsstimmrecht (Double Majority) ersetzt werden. Es kann nicht sein, dass zwei, drei Länder durch ihr Veto die überwältigende Mehrheit der Staatengemeinschaft de facto zur Untätigkeit verdammen. Natürlich sind radikalere Klimaverhandlungsformate denkbar. Die G20 haben während der Finanzkrise 2008/09 gezeigt, dass sie innerhalb kurzer Zeit Billionen Dollar auf den Finanzmarkt schütten können, und G8-Länder haben 2007 über die multilateralen Entwicklungsbanken innerhalb von sechs Monaten den ersten wirklich umfassenden Klimafund (Climate Investment Funds) mit mehreren Milliarden Dollar auf den Weg gebracht.

Es fehlt die Glaubwürdigkeit

Das Problem mit diesen Institutionen ist nicht ihre mangelnde Effizienz, sondern ihre fehlende Repräsentativität und globale Glaubwürdigkeit. Der seit Jahrzehnten andauernde Nord-Süd-Konflikt würde wieder voll ausbrechen und jegliche Zusammenarbeit blockieren. Die UN sind immer noch das einzige Forum, das die Weltgemeinde unter einem Dach zusammenbringen kann, selbst wenn die Ergebnisse oft den Erfordernissen hinterherhinken. Deshalb ist es „for better or worse“ unabdingbar, auf den bisher erzielten Ergebnissen (wie dem Pariser Klimaabkommen) aufzubauen und über den Weg einer veränderten Verhandlungsarchitektur zu den transformativen Entschlüssen zu kommen, die die internationale Gemeinschaft in Sachen Klimawandel deutlich weiterbringen.

Dennoch gilt: Je später die Welt den unausweichlichen Ausstoß an Treibhausgasen abbremst, desto steiler muss die Emissionskurve in der dann noch verbleibenden Zeit nach unten gebogen werden. Und dann wird es richtig teuer und wehtun.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

Der Autor Erich Vogt hat unter anderem an der Stanford University studiert, danach als Journalist (ARD und „Die Welt“) gearbeitet; von 2000 bis 2005 war er Mitarbeiter von James Wolfensohn in der Weltbank. Zurzeit lehrt er Klimawandel, Nachhaltige Entwicklung und Internationale Entwicklungszusammenarbeit an der Umweltfakultät der University of Toronto in Kanada.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)