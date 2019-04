HDP erteilt Erdoğan an der Urne eine Lektion

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die prokurdische HDP konnte ihre Wahlziele erreichen und verpasste Erdoğan nicht nur in kurdischen Gebieten, sondern auch im Westen des Landes eine Wahlschlappe. Mit Kampfrhetorik gegen die HDP führten Erdoğan und Bahçeli (Chef der Ultranationalisten MHP) diesen Wahlkampf wie bei Parlamentswahlen. „Sie werden unser Land zerteilen, das Vaterland ist in Gefahr, und es geht um den Fortbestand des Landes!“, wurde propagiert. Auf dieser Grundlage begannen beide regelrecht einen „Abwehrkrieg“, gegen „Feinde“ aus dem In- und Ausland. Themen wie der Gebetsruf, der Koran, die Fahne, das Kopftuch, die Todesstrafe, Einmarsch hier, Auslöschung dort und als Draufgabe die Ankündigung, die Hagia Sophia wieder zu einer Moschee zu machen, waren die Spitze des Missbrauchs von Religion für machtpolitische Zwecke. Wenn sie abgewählt werden würden, wäre die Heimat dem Untergang geweiht.

Schon als der Wahlkampf begann, drohte Erdoğan Kurden, wieder Zwangsverwalter in die Ämter der erneut zu wählenden Regionalpolitiker zu entsenden. Die Kurden ließen ihren Willen jedoch nicht brechen. An der Wahlurne fand Erdoğan seinen Richter. Die Region Kurdistan in der Türkei muss seit Jahren quasi unter Kriegsbedingungen leben. Die HDP ging in diese Wahlen mit dem Ziel ins Rennen, die Zwangsverwalter in den kurdischen Regionen abzuwählen und in den übrigen Regionen der AKP/MHP-Koalition eine Wahlschlappe zu verpassen.

Zwangsverwalter abgelehnt

Die faschistische AKP-MHP-Regierungskoalition konnte den Erfolg der HDP nicht verhindern, obwohl unter anderem die Wahlurnen in Kurdistan an einem zentralen Punkt gesammelt, Wähler aus anderen Provinzen in die Region verlegt, Zehntausende Wähler in öffentlichen Gebäuden registriert und Zehntausende Sicherheitskräfte in der Region eingesetzt wurden. In der kurdischen Stadt Şırnak zum Beispiel wurde ein Großteil der Wähler vertrieben. Im Jahr 2014 waren noch mehr als 200.000 Wähler registriert, die immer zum absoluten Großteil HDP wählten, bei diesen Wahlen waren es nur noch knapp 30.000 Wähler. Sehr viele davon waren Polizisten, Soldaten und Beamte. Auf diese Weise holte die AKP in Şırnak den Sieg.

Mit Ausnahmen in den Regionen, in denen die militärische Einflussnahme auf die Wahlen besonders groß war, konnte die HDP ihre Wahlziele erreichen. Sie gewann in wichtigen Regionen und Städten Kurdistans und erteilte den Zwangsverwaltern des Staats eine klare Absage. Einige Städte und Provinzen gewann die HDP dazu. Das ist ein Zeichen, dass die Menschen vor Ort keine Zwangsverwalter wollen.

Neue Phase in der Türkei

Die zweite Etappe der Wahlstrategie der HDP war es, die AKP-MHP zu entmachten, vor allem in Großstädten in der Türkei. Diese Strategie erzielte signifikante Ergebnisse durch die entschlossene Haltung der HDP-Wähler. Vor allem Kurden, die in den westlichen Großstädten der Türkei leben, trugen zum Erfolg bei. In diesen Städten haben die von HDP unterstützten Kandidaten die Wahl gewonnen.

Mit diesen Wahlen ist die Türkei in eine neue Phase eingetreten. Alle Volksgruppen, die ausgebeuteten Werktätigen, Frauen und Jugendliche wollen statt der AKP-MHP-Regierung ein Leben, in dem alle Teile der Bevölkerung gleich, frei und friedlich nebeneinander leben können. Die dunklen Zeiten werden vorbeigehen.

Ahmet Zirek arbeitete bis 2016 für die Stadtregierungen in den kurdischen Städten Diyarbakir und Mardin. Der Volkswirt war u. a. als stv. Vizebürgermeister tätig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2019)