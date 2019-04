Generation Lay-Z: Sind die Jungen uninteressiert und faul?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Stundenlang starren sie auf ihr Smartphone. Projekte und Schularbeiten diskutieren sie über Facebook, Instagram und Twitter, während sie sich gegenseitig in „Memes“ taggen. Das ist die Generation Z. Gemeint sind damit alle zwischen 1995 und 2012 Geborenen. 2025 werden sie fast ein Drittel der Weltbevölkerung ausmachen und damit die größte Generation aller Zeiten sein. Und auch die von Älteren am schärfsten kritisierte: Die Generation Z gilt als leicht abzulenken, uninteressiert und faul, deshalb auch „Generation Lay-Z“ genannt. Doch ist das gerechtfertigt? Ist sie nicht eine Generation von hart arbeitenden, intellektuellen sowie digital fortgeschrittenen jungen Menschen, weit entfernt von „faul“? Sind die Gen-Zs nicht unternehmerisch, aktivistisch sowie sozial engagiert und damit mehr am Weltgeschehen interessiert als so manche Generation zuvor?

Ja, Smartphones sind unbestritten eine große Ablenkung – aber auch nützlich. Die Generation Z ist stets nur einen Fingertipp entfernt von unendlichem Wissen und hat Zugriff auf die größten Werke der Menschheitsgeschichte. Gen-Zs können lernen, was ihnen beliebt und wann sie wollen. Dabei sind sie bei Weitem nicht solche Idealisten wie etwa Millennials: Sie sind realistisch und setzen alles daran, ihre Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zu früheren Generationen sind sie bestrebt, ihre Hobbys zum Beruf zu machen – und arbeiten mit vollem Einsatz daran. Sie vergessen nie: harte Arbeit gehört eben dazu. Aber sie sind clever und suchen sich geschickt die nützlichsten Tools, um ihren Traum zu verwirklichen. Und ja, das kann auch eine 15-sekündige Insta-Story sein. Technologie ist Inspiration und zugleich Mittel zum Zweck.

Laut Harvard Business Review Studie sind rund 70 Prozent der Jugendlichen selbstständig: Sie unterrichten Klavier, verdienen Geld mit einem YouTube-Kanal oder finden andere kreative Ansätze, um ihr eigenes Geld zu verdienen. Sie entscheiden sich für kostengünstigere Studien, nehmen geringfügige Jobs und nicht nur Praktika „für den Lebenslauf“ an. Sie verkaufen ihre Klamotten online und generieren neue Einkommensströme mithilfe des Internets.

Die Generation Z lässt sich nicht nur berieseln. Stattdessen nutzt sie Technologien, um sich uneingeschränkt weiterzuentwickeln und gemeinsam etwas bewegen. Ob Politik, Klimawandel, Tierquälerei, Gleichstellung – die Gen-Zs setzen sich für eine bessere Welt ein. Mithilfe moderner Kommunikationswege verbreiten und platzieren sie geschickt ihre Botschaften. Sie sind auf dem Weg, eine der einflussreichsten Generationen aller Zeiten zu werden. Ihr Einfluss auf das kulturelle Geschehen und die öffentliche Wahrnehmung ist nicht zu unterschätzen.

...aber auch die depressivste

Doch es gibt auch eine Schattenseite: Laut Studien ist die Generation Z bis dato die depressivste. Der Druck, ständig Schritt halten zu müssen, ist immens. Dazu kommt: Ihnen ist ihre Zukunft nicht egal. Sie haben Angst vor fehlender Stabilität. Ein eigenes Haus besitzen wie die Eltern? Eine steile und v.a. lineare Karriere? Unwahrscheinlich. Dabei ist der Generation Z eine ausgewogene Work-Life-Balance extrem wichtig – eine spannende Ausgangslage.

Ist die Generation Z faul? Ich sage: Nein. Schulalltag, Nebenjobs, soziale Medien und der damit verbundene Druck um Ansehen und Liebe sowie Respekt gegenüber neuen, global verschmelzenden Kulturen – kaum eine Generation bringt so viele Themen unter einen Hut. Sie müssen ständig zeigen, was sie einzigartig macht, und beweisen, dass sie mehr sind als „Memes“.

Verena Papik (*1991) ist Chief Marketing Officer von TuneMoji (Musik-GIF-Plattform), wurde soeben vom Magazin Forbes zu den „30 unter 30“ gewählt. Sie spricht am kommenden Mittwoch, den 10. April beim „4Gamechangers“-Festival in Wien über die Generation Z.

