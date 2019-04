Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Am 10. März starb mein Mann, der evangelische Pfarrer Norman Tendis, bei einem Flugzeugabsturz in Äthiopien. Und ich erhebe meine Stimme als seine Frau, Mutter seiner drei Kinder, Mitstreiterin, evangelische Theologin, Protestantin – Angehörige einer kleinen Minderheit. Noch drei Tage vor seinem sinnlosen Tod protestierten wir beide gemeinsam für einen KarFREItag im Landhaushof, mit vielen anderen Christen und Christinnen. Nun bin ich ein paar Tage später Witwe geworden.

Mein Mann kommt von seiner Reise nie wieder. Das muss ich, wie viele andere Angehörige auch, annehmen lernen. (. . .) Es ist Passionszeit, Leidenszeit, Zeit des Mitgefühls. Aus meinem tiefen Schmerz heraus möchte ich Ihnen erklären, warum ich und – ich denke – alle Christinnen und Christen in Österreich einen freien Karfreitag brauchen: Ich spüre mich in meinem tiefen persönlichen Schmerz verbunden mit allem sinnlosen Leid dieser Welt, mit dem Leiden unserer Erde, die aufschreit (. . .).

All dies Leid mündet für mich im Karfreitag. In diesem leisen, stillen Tag im Jahr, eingebettet in den Jahreskreislauf. Diesen Karfreitag kann ich nicht drei Monate vorher beantragen. Auch der laute Alltag um mich herum stört am Karfreitag. Der Karfreitag muss leise sein. Die Entscheidung unserer Regierung verletzt mich. Denn der Karfreitag ist eine Chance für uns, all das Leid auf dieser Welt wahrzunehmen, sich ihm still auszusetzen und im gemeinsamen Mitgefühl daraus auf Ostern zuzugehen und zu handeln. Denn Ostern zeigt mir: Mit dem Tod ist nicht alles aus. Ich glaube: Die Liebe ist stärker als der Tod.

Astrid Tendis-Knely ist evang. Theologin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2019)