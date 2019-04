Die Lügner stehen heute im Zentrum des Geschehens

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Als Notre-Dame in Flammen stand, griff der britische Außenminister, Jeremy Hunt, zu seinem Mobiltelefon und brachte über Twitter diplomatisch sein Mitgefühl zum Ausdruck: „Heute Nacht denken wir an alle unsere Freunde in Frankreich nach diesem schrecklichen Brand. . . Herzzerreißende Nachrichten für jene Millionen, die auf der ganzen Welt diese großartige Kathedrale und diese wunderbare Stadt lieben (. . .).“Nur wenige Stunden zuvor hatte Hunt ganz andere Gefühle gegenüber Frankreich zum Ausdruck gebracht. Er war in Japan, wo er vor Studenten versuchte, den Brexit zu erklären. „Viele EU-Länder“, sagte er, „wollen, dass Europa eines Tages ein Land werden soll wie die USA. Sie glauben, dass Europa auf diesem Weg stärker sein wird. Aber Großbritannien hat eine andere Vision. Wir wollten immer unabhängig sein.“

Zwei Dinge an dieser Aussage sind bemerkenswert. Erstens, es handelt sich um eine Lüge. Zweitens, selbst bevor das Notre-Dame-Feuer weltweit die Spitzennachricht wurde, fand Hunts Stellungnahme in Großbritannien praktisch keinen Widerhall. Willkommen in Trumps Großbritannien, wo der Wahrheitsgehalt einer politischen Aussage weniger zählt als ihr Zweck und ihre Wirkung.

Hunts Notre-Dame-Tweet zeigt, dass wir uns noch anständig zu benehmen wissen. (. . .) Sein Tweet war Teil des verschwindenden Lichts; seine Aussagen in Japan aber waren Teil der zunehmenden Finsternis. Es gibt kein Licht in Aussagen wie der Schmähung, unsere Gerichte seien „Volksfeinde“, nachdem sie für die Rechte der Abgeordneten eingetreten waren, die Details des Brexit zu untersuchen.

Ebenso wenig, wenn jeder von rechtsgerichteten Politikern oder Medien täglich als „Saboteur“ oder „Verräter“ diffamiert wird, der es wagt, die verschiedenen Versionen des Brexit zu hinterfragen. Es gibt auch kein Licht, wenn anständige Beamte von Abgeordneten angegriffen werden, und noch größere Dunkelheit herrscht, wenn Minister sich weigern, ihre Beamten dafür zu verteidigen, dass sie ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllen.

Ein wenig Licht kam auf, als die Wahlkommission urteilte, dass die offizielle Brexit-Kampagne „Vote Leave“ das Gesetz gebrochen hat, aber dieser Funken kam sofort wieder zum Erlöschen, als sowohl Premierministerin Theresa May als auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn erklärten, das sei ihnen egal.

Wenig Hoffnung macht uns aber auch der Journalismus: Die Zeitung „Daily Telegraph“ verteidigte (vergeblich) gegenüber dem Presserat die erwiesenen Lügen ihres Starkolumnisten und Ex-Außenministers Boris Johnson „als eindeutig humoristische und polemische Einlassungen, die nicht vernünftigerweise als ernsthafte, auf Fakten beruhende und in die Tiefe gehende Untersuchung von Tatsachen verstanden werden können“.

Wenn es stimmt, dass jede Generation ihren dunkelsten Moment hat, dann dürfte dieser jetzt wohl unserer sein. Das ist genau, was einige wollen. „Finsternis ist gut“, sagt der weiße Rassist Steve Bannon, der selbst ernannte Architekt von Trumps Amerika, dem Johnson und Farage zu Füßen sitzen. Es genügt, sich die Aufnahmen anzusehen, in denen Bannon seine Pläne für die Weltherrschaft der extremen Rechten darlegt und Farage ihm erklärt, wie er an Statur gewonnen habe. Ekelerregend.

In Wahrheit denkt Hunt anders

Ich ordne Hunt nicht in dieselbe Kategorie ein wie Farage oder Johnson. Aber seine „Brexit-Stunde“ für japanische Studenten zeigt, dass er das Potenzial dazu hat, genauso wie zuvor sein grotesker Vergleich der EU mit der Sowjetunion. Wie seine Ministerkollegen (. . .), wie seine Exkollegen Johnson und Dominic Raab und andere noch weniger für das Amt des Premierministers qualifizierte Kandidaten ist Hunt bereits in einem Pseudowettbewerb um das Amt engagiert – während sich das Land in einer nationalen Krise befindet.

Dabei ist seine wahre Ansicht, die er während des Brexit-Referendums zum Ausdruck gebracht hat, vermutlich immer noch: „Ich glaube, dass wir wirtschaftlich und sicherheitspolitisch besser daran sind, wenn wir in der EU bleiben.“ Aber diese Ansicht ist gerade jetzt der alternden Tory-Parteibasis ein Gräuel, die über unseren nächsten Premierminister entscheiden wird, wenn Theresa May endlich die Krone entrissen wird.

So bleibt Hunt nichts anderes, als sich selbst zu einer Karikatur zu erniedrigen. „Sie wollen, dass Europa eines Tages ein Land werden soll.“

Hat irgendein Weltführer, der in Schrecken den Brand von Notre-Dame gesehen hat, sein Mitgefühl an „Europa“ gerichtet? Nein, denn es war Frankreich, das in Schock stand. Eilte Emmanuel Macron zum Schauplatz als Gesamteuropäer? Nein, er kam als Präsident von Frankreich.

„Sie wollen, dass Europa eines Tages ein Land werden soll.“ Wer sind eigentlich diese „sie“? „Sie“ sind Teil der Lügenpalette der britischen EU-Skeptiker, (. . .) die den EU-Gegnern 2016 zum Sieg verhalf. Hunt hat gezeigt, dass – wenn es sein muss – er den Lügnern nach dem Mund reden wird. Wahre politische Führer würden sie herausfordern. Kann er einen einzigen ernst zu nehmenden französischen Politiker nennen, der ein Ende von „Liberté, ?galité, Fraternité“ möchte und stattdessen Teil eines europäischen Einheitsstaates sein will? Einen Deutschen, der möchte, dass Bach, Beethoven, Einstein, Bauhaus, Bayern München, Volkswagen, Bratwurst und Weizenbier nicht mehr als deutsch, sondern als europäisch gesehen werden? Wie passt dieses Zerrbild zudem mit dem Aufstieg von Matteo Salvini und Viktor Orbán zusammen, der Freunde von Bannon und Farage in Italien und Ungarn, die im Namen des rechtsextremen Nationalismus die EU sprengen wollen?

Un mensonge, Herr Hunt. Eine Lüge. Una bugia. Egy hazugság!

Sie haben gelogen. Egal, in welcher Sprache wir es ausdrücken, Sie haben gelogen. Sie sind auf unsere Kosten nach Japan geflogen, um im Ausland junge Studenten anzulügen, um zu Hause auf alte Tories Eindruck zu machen. Zum Teil haben Sie das gemacht, weil Trump und Brexit gezeigt haben, dass es möglich ist. Lügen und damit durchkommen; lügen und sogar vorankommen. (. . .) Wie die seit zwei Jahren verbreitete Mär, dass „No Deal besser ist als ein schlechter Deal”, ungeachtet zahlloser Studien über die Gefahren, inklusive einer zehnprozentigen Preissteigerung für Lebensmittel, (. . .) einer Wirtschaftskrise und einer Abwertung des Pfund (. . .). Frau May kann sich verneigen dafür und den Blick auf das Chaos werfen, in das sie sich gebracht hat.

So eklatant ist das Fehlen von Rechenschaftspflicht, dass extremistische Politiker der Ansicht sind, sie können bedenkenlos lügen. (. . .) Die Menschen werden im Ungewissen gelassen. Genau so gefällt es Bannon.

Aber wie Trump und auch die Drahtzieher des Brexit zeigen: Die Lügner sind heute nicht an den Rändern, sondern im Zentrum des Geschehens. Und die Hunts dieser Welt haben offensichtlich beschlossen: „Wenn du sie nicht besiegen kannst, schließe dich ihnen an.“ Das ist ebenso bedauerlich wie gefährlich. Es muss angesprochen und besiegt werden – immer und überall.

Zum Autor Alastair Campbell (* 25. Mai 1957) war Sprecher und Stratege von Tony Blair (1994– 1997), später Downing-Street-Sprecher und Sprecher der Labour Partei. Heute ist er als Journalist und Autor aktiv und engagiert sich für eine neue Brexit-Volksabstimmung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2019)