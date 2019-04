Satire über "die da oben": Sie sollen ja wissen, dass wir sie beobachten

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Wenn die FPÖ meint, sie sage sich von den Identitären los, und wenn ich meine, das entspreche dem Vorhaben, aus dem Kremser Senf die braunen Punkterln zu entfernen, dann ist das Satire. Und das muss erlaubt sein. Es zwingt einen niemand zur Satire. Aber es darf umgekehrt auch niemand die Satire verbieten. Satire ist die Blaupause einer liberalen Gesellschaft. Dort, wo sie scheel angesehen wird, ist der Wurm drin.

Natürlich können sich etwa Politiker, so sie satirisch durch den Kakao gezogen worden sind, angegriffen fühlen. Das sind sie ja auch. Aber es ist dies ein Anschmiss mit Worten, es werden keine notwendig darauffolgenden Taten eingefordert, wie das bei Hetze der Fall ist. Also müssen sie das aushalten. Mussten sie immer schon.

Der Hofnarr tut jeder Gesellschaft gut und hält ihr den Spiegel vor. Nicht umsonst war und ist es seine Aufgabe, den Mächtigen ihre Fehlbarkeit und aber auch ihre fallweise Lächerlichkeit vor Augen zu halten, stets mit den Mitteln des Humors. Der Hofnarr durfte dort ansetzen, wo die Etikette es den „normalen“ Menschen verboten hätte. Doch nichts, was der Hofnarr sagt, ist frei erfunden oder nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil: Viele denken ähnlich, wagen es aber nicht, die Dinge beim Namen zu nennen. Für sie ist es heilsam zu wissen, dass sie mit ihren Gedanken nicht allein sind.

Ich habe im Kabarett die Erfahrung gemacht, wonach auch in Österreich der Konsens herrsche, dass man denen „da oben“ getrost ein bisschen ans Bein pinkeln darf, sie sollen ja wissen, dass wir sie beobachten. Aber es hat sich etwas geändert. Mit Antreten der neuen Regierung Kurz/Strache sind ihre Wähler und viele Zuseher in den Angriffsmodus gewechselt. Fühlten sie sich in den Jahren davor auf den Schlips getreten, so taten sie dies kund, indem sie im Rahmen der Vereinbarung eines gemeinsamen Kabarettabends Kommentare hereingerufen haben, was ja für beide Seiten amüsant sein konnte.

Seit aber die aktuelle Regierung die so unglaublich abgenudelte Parole „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“ ausgegeben hat, sind Zwischenrufe im Kabarett wesentlich rauer, bedrohlicher, aber auch dümmlicher geworden. „Der Kickl ist der beste Innenminister von Österreich!“

Abgesehen von den aktuellen Beispielen Maschek und Jan Böhmermann fällt mir in diesem Zusammenhang Norbert Steger ein, als er sich – und da hat auch seine als veritabler Schattenspender dienende Respektleiste die heiße Luft aus seinem Munde nicht genügend abgekühlt – über „unbotmäßige Fragen“, die Armin Wolf an Kurz/Strache gerichtet hat, beschwert hat.

Sollen wir alles brav abnicken?

Was also wollen die verunsicherten, nach Zensur rufenden Politikerdarsteller?

Sollen wir alles brav abnicken, was sie in diverse Mikros sagen?

Sollen wir Fotos der Parteiführer stets gut behütet in unserer Gesäßtasche tragen?

Soll jeder Lkw-Fahrer seinen Wackeldackel gegen einen Wackelnorbsi austauschen?

Sollen wir wie Fieberblasen an ihren Lippen hängen und erblühen, wenn sie etwas sagen?

Sollen wir sie in Schokolade gießen und – neuester Braunauer Poesie lauschend – verzehren?



Und wenn man nicht mag? Dann mag man nicht. Punkt. Und wenn ich Einwände bezüglich der Arbeit habe, die sie verrichten, werde ich diese artikulieren. Und die Form werde ich auch selbst wählen.

Tut mir leid, liebe Adoranten der gelenkten Demokratie, ihr werdet Satire aushalten müssen, so, wie wir euch aushalten müssen. Und wir werden weiterhin unseren zu eurem Senf dazugeben. Nur halt ohne Punkterln.

Gregor Seberg (*1967, Graz) ist Schauspieler (u.a. „Soko Donau", „Schlawiner") und Kabarettist



