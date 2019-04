Österreich lebt im Klimanotstand

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Gezielte Desinformation

Wer sich umhört, spürt, dass zwar viele Menschen einen Klimawandel wahrnehmen, aber keine Notwendigkeit sehen, ihren gewohnten Lebens- und Wirtschaftsstil zu ändern. Sie argumentieren, einen Klimawandel habe es ja immer gegeben, warum also die Panikmache. Die physikalischen Zusammenhänge zwischen Energiesystem und Klimawandel interessieren sie nicht.Dazu einige Anmerkungen: Veränderungen in der Sonneneinstrahlung haben die Klimaentwicklung der Erde seit vielen Millionen Jahren beeinflusst. Das kann auch heute nicht ausgeschlossen werden. Doch neben außerirdischen Phänomenen spielt in der Klimageschichte das CO-Molekül eine besondere Rolle. Es hat die Eigenschaft, kurzwellige Sonnenstrahlen durchzulassen und langwellige Wärmestrahlen zu absorbieren. Daher kann beobachtet werden: Je höher die CO-Konzentration in der Atmosphäre, desto wärmer.In den vergangenen 40 Jahren stieg die Konzentration an CObesonders rasch und erreichte mit mehr als 410 ppm zu Beginn dieses Jahres den höchsten Wert seit mehr als einer Million Jahre. Dieser Anstieg geht parallel mit der wachsenden Verbrennung von Öl, Gas und Kohle. Denn diese Energieträger bestehen überwiegend aus Kohlenstoff und ein Kilogramm Kohlenstoff verbrennt zu 3,67 kg CO. Mit dem fossilen Energiesystem und den damit verbundenen CO-Emissionen von mehr als 30.000 Millionen Tonnen im Jahr bewegen wir uns zurück in eine erdgeschichtliche Periode, in der die Temperaturen um etwa 3 °C und der Meeresspiegel um 10 bis 20 m höher waren als derzeit.Wenn wir eine solche Entwicklung verhindern wollen, müssen wir Kohle, Öl und Gas in der Erde belassen und ein neues Energiesystem aufbauen, basierend auf Energien von der Sonne wie Wind, Photovoltaik, Solarthermie, Wasserkraft und Biomasse und die laufende Verfügbarkeit an Energie durch neue Speichertechnologien sicherstellen. Dies ist heute viel eher möglich als noch vor einer Generation, da die Technologien zur Nutzung und Speicherung der Sonneneinstrahlung sensationell verbessert wurden. Und die Sonne strahlt auf Österreich immerhin mehr als 200-mal so viel Energie als wir benötigen.Diesen Umstieg auf ein solar angetriebenes Energiesystem können wir sofort einleiten, indem wir fossile Energie höher besteuern, andere Steuern senken und an alle Personen einen Klimabonus auszahlen. Ein solcher Steuerumbau passt in unser marktwirtschaftliches System, verhindert soziale Ungerechtigkeiten, führt zu keinen neuen Belastungen, sondern hilft Belastungen zu vermeiden, die durch zunehmende Klimakatastrophen, steigende Energieimporte und Strafzahlungen in Milliardenhöhe wegen Verletzung europarechtlicher Verpflichtungen auf uns zukommen. Diese simplen Zusammenhänge werden weitgehend ignoriert. Diese Verweigerung, physikalische und ökonomische Zusammenhänge in aller Nüchternheit zu akzeptieren, bezeichne ich als Klimanotstand im Kopf. Das ist eine Haltung wie vor der Aufklärung.Diese Haltung führt zum Klimanotstand in der Realität. Dieser besteht darin, dass die CO-Emissionen in Österreich viel zu hoch sind und in ihrer jetzigen Höhe in diesem Jahrhundert zu einer globalen Erwärmung von etwa 3 °C führen werden, im Alpenraum deutlich höher. Dazu ein Beispiel: Die Einhaltung des Pariser Klimavertrags erfordert, dass unser Land innerhalb von 20 Jahren aus den fossilen Energien weitgehend aussteigt. Dies ist schwierig, aber möglich, wenn konkrete Maßnahmen beschlossen werden, um die Emissionen und die Nutzung fossiler Energien jährlich um 5 % zu reduzieren. Doch ein solcher Schritt ist weit und breit nicht erkennbar. Die Emissionen sind zuletzt sogar gestiegen, jeder Monat der Untätigkeit verschärft das Problem und macht es irgendwann unlösbar. So zeichnet sich die weitere Zunahme von Naturkatastrophen ab. Wir leben tatsächlich im Klimanotstand, im Bewusstsein und in der Realität.

Die Gründe für dieses Verharren im Klimanotstand sind vielfältig. Eine Ursache liegt in der gezielten Desinformation der Gesellschaft durch jene Konzerne, deren Geschäftsmodell mit der fossilen Energie verbunden ist. Sie suggerieren den Menschen wider besseres Wissen, das bestehende System der Energieversorgung sei unverzichtbar und der Klimawandel ein Naturereignis unabhängig von menschlichen Aktivitäten. Andere wieder unterschätzen die Bedrohung durch den Klimawandel und übersehen die Chancen, die sich aus dem Aufbau eines neuen Energiesystems ergeben. Gerade das ist das Überraschende. Die Klimadebatte und die Energiedebatte sind wie zwei Seiten einer Medaille. Das Festhalten am fossilen Energiesystem führt nicht nur zu einer steten Erwärmung, sondern auch zum Verzicht auf die vielfältigen Chancen eines solaren Energiesystems.



Natürlich erfordert der Aufbau eines neuen Energiesystems hohe Investitionen, aber damit verbunden sind auch viele Vorteile wie neue Arbeitsplätze, Unabhängigkeit vom Ausland, Technologieführerschaft, dezentrale, krisensichere Energiesysteme, weniger Abhängigkeit von zentralisierten Großsystemen mit ihrer Empfindlichkeit gegenüber Cyberattacken. Und ganz entscheidend: Wind und Sonne kosten nichts; Strom aus Wind, Photovoltaik und Wasserkraft kennt keine Brennstoffkosten und ist auf Dauer billiger als Strom aus fossilen Quellen. Daher salopp formuliert: Nutzen wir doch die Energien, die die Sonne auf unsere Heimat Österreich einstrahlt, statt jährlich Milliardenzahlungen ins Ausland zu überweisen für Importe von Öl, Gas und Kohle.

Zwei Leitmaßnahmen

Wie überwinden wir den Klimanotstand? Wir müssen als Gesellschaft die physikalischen Fakten, den Zeitdruck für konkretes Handeln, die Unverhandelbarkeit naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeiten anerkennen. Dazu hilft mehr Information und Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen – von der Schule über die Lehrer, die Eltern bis zu den politischen Entscheidungsträgern. Wir brauchen auch einen Schulterschluss aller im Parlament vertretenen Parteien, denn ein so großes Projekt wie der Umbau des Energiesystems von fossilen zu solaren Quellen dauert viele Jahre und braucht stabile Rahmenbedingungen. Nur dann wird sich genügend privates Kapital für die notwendigen Investitionen finden. Neben vielen Einzelmaßnahmen braucht es den Fokus auf zwei Leitmaßnahmen – den ökosozialen Steuerumbau und ein Ökostromgesetz, das den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung um 30 TWh bis 2030 sicherstellt.

Es geht um eine neue sinnstiftende Erzählung: Lassen wir in Zukunft die klimabedrohenden, fossilen Energien wie Gas, Öl und Kohle in der Erde und setzen wir mit den neuen Technologien ganz auf den Energiestrom von der Sonne. So haben wir die Chance, den Klimanotstand zu überwinden – im Kopf und in der Realität.



PS: Wenn Sie diese Thesen unterstützen, unterzeichnen Sie bitte die Petition „Für eine neue Klima- und Energiepolitik“ unter www.energypeace.at

