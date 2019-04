Nach Schwerpunktkliniken rufen ist zu wenig

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Es gibt wenige gesellschaftliche Bereiche, in denen so viele selbst ernannte Experten unterwegs sind, wie bei der Modernisierung des Gesundheitswesens. Auch „Die Presse“ (Leitartikel vom 15. 4. 2019, „Universalismus ist von gestern: Spitäler brauchen Schwerpunkte“) wurde so zum Opfer des Zeitgeists.

Jeder ist in der Debatte Experte, und alle wollen vor allem für sich selbst das Beste, nämlich im Ernstfall Spitzenmedizin, also im Krankheitsfall die bestmögliche ärztliche Betreuung. Einerlei, ob dies nun eine Organtransplantation oder die Behandlung eines Keuchhustens ist.

Schwerpunktspitäler sind nun hervorragend geeignet, Patienten ihres jeweiligen Spezialgebiets zu versorgen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie dies für Patienten mit Krankheiten außerhalb ihrer Expertise, also für „Irrläufer“, nicht können. Hier ist nämlich der in der „Presse“ von Köksal Baltaci inkriminierte Universalismus vonnöten, so eine richtige Zuweisung (Triage) an eine Fachabteilung gelingen soll.

Bei dem Diskurs über die Einrichtung von Spezialabteilungen aller Art in Spitälern wird häufig und gern übersehen, dass es solche für wichtige Bereiche der Medizin, wie Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Innere Medizin und andere, schon seit langer Zeit gibt. Nur haben sich diese Großgebiete in den vergangenen 50 Jahren in eine Vielzahl von Detailgebieten aufgedröselt.

Breit ausgebildete Ärzte

Ein hoch spezialisiertes Spitalswesen braucht daher, da nicht Selbstzweck, sondern Dienstleistung, für seine Funktionsfähigkeit ergänzende Strukturen, die die korrekte Zuweisung einer ausreichenden Zahl richtig (vor-)diagnostizierter Patienten sicherstellen. Dies gelingt nur, wenn diese Leistung im niedergelassenen oder ambulanten oder stationären Bereich systematisch verortet und dort von hervorragend und breit ausgebildeten Ärzten, also Universalisten, auch erbracht werden kann.

Das damit verbundene strukturelle Anforderungsprofil leitet sich aus einigen einfachen Beobachtungen ab, nämlich: dass komplexe, eine aufwendige Behandlung benötigende Erkrankungen selten, weniger komplexe jedoch häufig sind, die Bevölkerung älter und mit zunehmendem Alter mehrheitlich multimorbid wird, sodass den Einzelnen nicht nur eine, sondern immer häufiger mehrere Krankheiten plagen, die alle hervorragend betreut werden wollen.

Gesundheitswesen als Ganzes

Soll dies gelingen, muss das Gesundheitswesen mit all seinen Komponenten (das sind: Präventivmedizin, kurative Medizin, Altenpflege, niedergelassener Bereich, stationäres, ambulantes, tagesklinisches Spitalswesen und die Lehre an Medizinischen Fakultäten/Universitäten), die kommunizierenden Gefäßen gleichen, als ein Ganzes betrachtet werden.

Das bedeutet, dass das spezialisierte Spitalswesen der Zukunft für die Erbringung immer komplexerer Leistungen zunehmend mehr Abteilungen unterschiedlichen Spezialisierungsgrades richtig dimensioniert vorhalten muss.

Dazu gehören ohne Zweifel hoch spezialisierte Abteilungen für die Erkennung und Behandlung komplexer Erkrankungen, aber auch Abteilungen für aufwendige operative Eingriffe, unter anderem auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin. Solche Spezialabteilungen müssten zudem zu Vergleichszwecken, aber auch, um ihre Berechtigung nachzuweisen, eine penible, öffentlich einsehbare Leistungsdokumentation erbringen, was heute weder der Fall ist noch angedacht wird.

Aber deckt eine solche Entwicklung den Bedarf an hervorragender ärztlicher Betreuung? Die Antwort auf diese Frage ist ein simples Nein, denn wer weist denn die Patienten den hoch spezialisierten Abteilungen zu? Wer bietet für häufige Erkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck die bestmögliche ärztliche Betreuung, wer kümmert sich um das Impfwesen? Jede dieser medizinischen Leistungen ist das Ergebnis von Spitzenforschung und Spitzenmedizin.

Schöne Worthülse

Hier zeigt sich, dass Schwerpunktspitäler innerhalb des Gesundheitswesens nur einen Teil der Anforderungen abdecken können und dass das Spitalswesen nicht unabhängig vom niedergelassenen Bereich gesehen oder gar reformiert werden kann. Denn was in hoch spezialisierten Spitälern nicht angeboten werden kann, muss durch andere, ebenfalls unverzichtbare Teilkomponenten des Gesundheitswesens in hervorragender Weise abgedeckt werden.

Spezialisierte Krankenhäuser bleiben somit eine schöne Worthülse, solange der niedergelassene Bereich, also die Infrastruktur für richtige Zuweisungsdiagnosen, nicht auf die neuen Anforderungen vorbereitet, sondern mit Bürokratie aller Art überfrachtet wird.

Dazu kommt, dass das Gesundheitswesen nicht allein eine Spielwiese für Organisatoren aller Art sein kann, denn je spezialisierter das Spitalswesen eines Landes wird, umso wichtiger wird die Ausbildung der Ärzte an den medizinischen Universitäten und im niedergelassenen Bereich, denn ohne den Zwischenfilter der bisher noch existierenden Allgemeinen Abteilungen aller Art sind sie für die richtige Enddiagnose der an Spezialabteilungen zugewiesenen Patienten verantwortlich, und das ist eine enorme Verantwortung.

Selbstdiagnose im Netz

Ohne dafür ausgebildete und systematisch verortete Ärzte bleiben den Patienten im vom Zeitgeist geforderten hoch spezialisierten Spitalswesen der Zukunft nur einige wenig erfreuliche Optionen, das richtige Krankenhaus zu finden:1) die richtige Selbstdiagnose auf Basis des Internets,2) die richtige Triage/Weiterleitung durch den jeweiligen Krankenhausportier und 3) die Hoffnung, dass eine nicht richtige Zuweisungsdiagnose durch die fälschlich gewählte Spezialabteilung rasch richtiggestellt wird, was für Scheuklappen tragende Spezialisten, auch wenn sie auf ihrem Gebiet zur Weltspitze zählen, nicht immer leicht ist.

Breites Spektrum notwendig

Die an sich richtige Vorstellung eines auf Spezialabteilungen beruhenden Spitalswesens bedarf somit für lange Zeit der Ergänzung durch Abteilungen, die ein breites Spektrum des jeweiligen Fachgebiets abdecken und die eine richtige Zuweisung an hoch spezialisierte Abteilungen sicherstellen können, was heute durch die Einrichtung klinischer Zentren versucht wird.

Eine kritiklose Spezialisierung des Spitalwesens um der Spezialisierung willen, ohne Berücksichtigung der Zusammenhänge innerhalb des gesamten Gesundheitswesens, entspricht vielleicht dem Zeitgeist – der Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln („Faust. Erster Teil“) –, nicht aber den medizinischen Notwendigkeiten oder der medizinischen Verantwortung und Ethik.

ZUM AUTOR Werner Waldhäusl (* 1937) studierte Medizin in Wien und ist Professor emeritus der Inneren Medizin. Er war langjähriger Vorstand der Klinik für Innere Medizin III, und Leiter der Klinischen Abteilung für Endokrinologie & Stoffwechsel der Medizinischen Universität Wien.

