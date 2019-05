Was Leser wirklich wollen: Erfahren, wie man es macht

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Ich entdecke in der „Presse“ das passende Beispiel eines Artikels, der viel darüber aussagt, wie Eltern in einer ausgesprochen heiklen Angelegenheit ihre Kinder vor Verbrechern schützen könnten, die sich aus dem Internet anschleichen. In einem Interview erklärt ein erfahrener Expolizist, wie leicht Kinder Opfer der Cyberkriminalität werden. Der Titel der Geschichte ist schlimm genug und sagt aus, wie Heranwachsende zu Objekten gemeiner oder gar verbrecherischer Gier werden: „Geld, Sex und Mobbing“ (21. 4.). „Bildschirmzeit ist Gift für die Entwicklung der Gefühls- und Empathiefähigkeit“, sagt der Polizist und Autor von „Kinder sicher im Internet“, Alexander Geyrhofer. „Ich glaube nicht, dass Kinder vor der Sekundarstufe ein Smartphone brauchen.“

Aber auch bei scheinbar einfachen Problemen kann eine Zeitung Hilfe leisten. Redaktionsmitglieder berichten über ihre eigenen Erfolge beim freiwilligen Alkohol- und Fleischverzicht: „Was vom Fasten übrig bleibt“ (21. 4.). Alle Achtung – Journalisten finden durch unterschiedliche Experimente heraus, dass aus einem vorösterlichen Experiment eine ganzjährige Routine werden kann. „Wer weniger isst, merkt, dass eine Kartoffel mit Butter auch gut schmeckt. Viele sagen: Ich bin ein bisschen wesentlicher geworden. Ich erkenne besser, was wichtig für mich ist.“ (21. 4.). Mahlzeit also beim Erdapfel mit Butter und Gesundheit bis zu den nächsten Ostern!

* * *

Noch eine Beobachtung aus der Osterzeit: Mit „Brand aus in Notre-Dame“ steigt der Autor eines Leitartikels in die Probleme der katholischen Kirche ein und beweist dabei, dass „Die Presse“ die Bemühungen von Papst Franziskus verteidigt, die Kirche zu lockern und zu öffnen und Missbräuche einzudämmen. Indiesem Bemühen ist der Papst zwar noch nicht am Ziel, aber weiter, als seine Vorgänger je gekommen sind, was seine Gegner freilich nicht anerkennen. „Dass er lang unerhörte Wünsche nach Reformen erhört. Dass er das tut, was er mehrfach klarer oder verschwommen angedeutet hat“ (17. 4.). Das Auffallende: Wiens Erzbischof, Christoph Schönborn, setzt sich mit dem Willen zur Veränderung ins Spitzenfeld der Kirchenoberen. In dem aufsehenerregenden Interview „Ich kann mir Gott nicht vorstellen“ in der „Presse am Sonntag“ riskiert der Kardinal viel von dem, was man heutzutage „Outing“ nennt (21. 4.). Im Aufmacher „Sri Lanka: Spur führt zu Islamisten“ werden zwar Anschläge auf buddhistische Statuen, sonst aber nur auf „Kirchen“ verzeichnet (23. 4.). Da fehlt etwas. Dass es sich um ein Gemetzel an mehr als hundert Christen und nicht bloß um Zerstörung von Bauten handelte, hätte schon in die Darstellung der Fakten des mörderischen Ostersonntags in Sri Lanka gehört. Erst auf Seite 2 findet sich die Zunahme weltweiter Christenverfolgungen als relevantes Detail: „Menschen, die sterben mussten, nur weil sie Christen waren.“

* * *

Bilden mehrere Hauptwörter das Subjekt des Satzes, braucht das Zeitwort den Plural – auch im Themenkasten: „Kultur und Geschichte von Lebenswelten prägt“ (13. 4.). Sie prägen. „Die Presse“ ersetzt Titelfotos gern durch Grafiken, sogar gleich dreimal hintereinander (24., 25., 26. 4.). Die mächtigen pechschwarzen Ölpipelines der ersten Grafik sind aussagekräftig, aber unsympathisch. Bei der zweiten darf man grüne und schwarze Häuschen zählen wie auf einer alten Rechenmaschine die Kugeln – sehr umständlich. In der dritten sollen fieberthermometerartige Instrumente anzeigen, wie Europäer ihre Parteien beurteilen. Wie dabei gesamteuropäische Sympathien und Antipathien auf österreichische Parteien stoßen sollen, geht aus dem fiebrigen Bild nicht hervor. Mehr erfährt man im dazugehörigen Artikel. Wozu also die Grafik? „In den 1980ern war Brixton ein übel beleumundetes Stadtviertel, behaust vornehmlich von der bettelarmen westindisch-karibischen Community“, heißt es auf der Reiseseite im Artikel „London für Fortgeschrittene“ (27. 4.). Die Community hat das Viertel wahrscheinlich bewohnt, aber nicht behaust. In einem anderen Stadtteil sicherte sich 1958 die Royal Air Force (R. A. F.) einen Ort für ihre eigenen Begängnisse. Was sie dort begangen haben soll, ist so wenig verständlich wie der Begriff Begängnisse.

* * *

Heute gibt es 4,3 Millionen Erwerbstätige, um 325 Millionen mehr als 2008. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten stieg seit 2008 um 350 Millionen (28. 4.). Mit Millionen kann man sich leicht verrechnen.Hier der üblicheRoutinefallfehler: „Indem man bei Kinder spare, würde man sie zu den Mindestsicherungsbeziehern machen.“ (16. 4.) Der Dativ wird wenigstens im zweiten Satzteil wiedererweckt. „Neue Lokale bringt der April“. Die drei Autorinnen schaffen es, alle vorgestellten Lokale mit Straße und Hausnummer zu lokalisieren. Ein Service für entdeckungsfreudige Leser (6. 4.). „Macrons Programm kreist im wesentlichen um acht Punkte“, berichtet „Die Presse“, stolpert aber über eine Groß/Kleinschreibregel, die seit der Rechtschreibreform Kopfzerbrechen auslöst (21. 4.). „Im Wesentlichen“ schreibt man mit großem Anfangsbuchstaben, desgleichen „im Folgenden“ und „im Voraus“. Der Duden hat sie in die „Liste der rechtschreiblich schwierigen Wörter“ aufgenommen. Sie enthält nicht nur Beispiele aus der neuen Rechtschreibung, sondern auch solche, die offenbar seit Generationen Schwierigkeiten bereiten. Beispielsweise das simple Wort „endlich“, über das mein Volksschullehrer mehrmals erläuterte: „Endlich hat nichts mit Enten zu tun und darf somit nicht als entlich geschrieben werden.“ Endlich habe ich mir das gemerkt.

***

„Ups, wo sind die ganzen Mädchen hin?“, lautet ein Titel auf der Seite Bildung (18. 4.). Die ihrer Umgangssprache verhafteten Wiener wird daran nichts stören. „Alle“ mit „die ganzen“ zu tauschen ist echt Wienerisch. Eine kritische Leserin fragt jedoch besorgt: „Wo sind die halben und die gedrittelten oder sonst irgendwie geteilten Mädchen hin?“ Auch sie lenkt ein: Wahrscheinlich hätten die Leute eine visuelle Vorstellung von einer ganzen Gruppe. „Sprache ist nicht den Gesetzen der Logik unterworfen, aber Schlamperei ist so etwas doch.“ Manchmal hat eine Zeitung reines Pech mit der Aktualität. Als in Paris die Flammen aus dem Dach von Notre-Dame schlagen, ist die für Westösterreich bestimmte „Presse“ bereits im Druck. Um 19.59 Uhr verkündet die APA in einer sogenannten Blitzmeldung: „Notre-Dame in Flammen. Turm eingestürzt.“ Da ist in der Wiener Redaktion nichts mehr zu retten, denn die Zeitung ist schon unterwegs zu ihren fernen Kunden und kommt dort mit dem wenig passenden Aufmacher an „Wie gefährlich sind Masern?“ So etwas passiert höchstens einmal pro Jahr. Katastrophen halten sich an keine Produktionspläne.

