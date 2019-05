Raketen aus Gaza: 30 Sekunden entscheiden zwischen Leben und Tod

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Stellen Sie sich vor, Sie werden mitten in der Nacht durch Sirenengeheul aus dem Schlaf gerissen. Es bedeutet: In den nächsten 30 Sekunden könnte Ihr Haus nur mehr Schutt und Asche sein. Ihr Körper schaltet auf Autopilot, Sie laufen zum nächstgelegenen Luftschutzraum im eigenen Haus oder zu jenem der Nachbarn oder über die Straße zu den öffentlichen Schutzbunkern. Gerade als Sie es hineingeschafft haben, hören Sie einen lauten Knall – eine Rakete ist eingeschlagen, nur einen Häuserblock entfernt. Sie sitzen am Boden und beginnen zu zittern. Sie realisieren, dass Sie vielleicht nicht mehr am Leben wären, hätten Sie nicht ein paar Sekunden zuvor Ihr Bett verlassen.

Und nun stellen Sie sich bitte vor, dass hunderttausende von MitbürgerInnen ebenfalls solchen Erfahrungen ausgesetzt sind. Während Sirenen heulen und Raketen einschlagen, und kein Ende davon in Sicht ist, zerren Mütter ihre weinenden Kinder von Spielplätzen weg, Väter schützen Kleinkinder mit ihren Körpern am Straßenrand, Großeltern eilen die Treppen eines mehrstöckigen Hauses hinab und haben Mühe, nicht das Gleichgewicht zu verlieren – alle in der Hoffnung, ihr eigenes Leben und das ihrer Familien in Sicherheit zu bringen, bevor die nächste Rakete einschlägt. Denken Sie an die zerstörten Wohnhäuser, die Kindergärten, das zerbrochene Glas und die Splitter, die in alle Richtungen fliegen. Und denken Sie an Menschen wie Moshe Agadi und Pinchas Menachem Prezuazman, beide Familienväter, den beduinischstämmigen Fabriksarbeiter Ziyad Alhamamdah, oder den 67-jährigen Moshe Feder, der beim Lenken seines Fahrzeugs von Raketensplittern getroffen wurde – sie alle kamen letztes Wochenende ums Leben, weil sie Israelis waren.

An jenem Wochenende haben die palästinensischen Terrororganisationen Hamas und der Islamische Jihad, die skrupellos im Gazastreifen herrschen, hunderte Raketen auf israelische Städte, Dörfer und Gemeinden abgefeuert. Sie zielen mit voller Absicht auf israelische Zivilisten und benutzen dabei dicht bebautes Gebiet innerhalb des Gazastreifens und somit die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde. Dies stellt ein doppeltes Kriegsverbrechen dar.

Hamas herrscht in Gaza mit eiserner Hand

Zur Erinnerung: Israel hat sich seit dem Jahr 2005 vollständig aus Gaza zurückgezogen, kein einziger Israeli lebt mehr dort. Seit dem Putsch im Jahr 2007 regiert Hamas mit eiserner Hand. Kritiker werden gefoltert, Homosexuelle von Hausdächern in den Tod gestürzt, vermeintliche „Verräter“ werden auf offener Straße exekutiert, Demonstrationen mit Schlagstöcken aufgelöst und Hilfsgelder für Waffen und Gewalt ausgegeben. Die Bevölkerung in Gaza verdient wahrlich ein besseres Leben als unter der Terrorherrschaft der Hamas.

Während israelische ZivilistInnen dem Beschuss aus Gaza die Stirn bieten, wird der israelische Staat weiterhin alles in seine Macht Stehende tun, um seine Bevölkerung zu schützen – genau so, wie es jede andere demokratische Nation ebenfalls machen würde. Die Raketenabwehr „Iron Dome“ hat dutzende von Geschoßen abgefangen und dadurch viele Menschenleben gerettet. Die israelische Armee hat damit begonnen, die Infrastruktur der Terroristen zu neutralisieren: Trainingscamps, Raketenstellungen und Angriffstunnel, die auf israelisches Gebiet führen – all dies mit Rücksicht darauf, zivile Opfer zu vermeiden. Während Terroristen die gesamte Bevölkerung im Süden Israels ins Ziel nehmen, zielt der israelische Staat nur auf die Terroristen.

Wenn Sie das nächste Mal die Berichterstattung verfolgen, denken Sie bitte auch an die Menschen im Süden Israels und versetzen Sie sich in ihre Lage: Was würden Sie sich wünschen, was würden Sie von Ihrem Staat verlangen, wenn Sie das Ziel von Raketenangriffen und Terror wären?