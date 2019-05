Bluttransfusionen: Das Risiko lässt sich minimieren

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Mediziner und Patienten sind wegen der vor Kurzem erfolgten Übertragung von Malaria durch Spenderblut in einem Kärntner Spital besorgt. Ein solches Risiko ist nicht völlig vermeidbar, lässt sich aber minimieren. Wesentlich besorgter sollte man hingegen wegen der riskanten Kombination aus unbehandelter Anämie (Blutarmut), zu leicht tolerierten Blutverlusten und daraus resultierenden Bluttransfusionen sein. Wie eine Fülle klinischer Daten zeigt, erhöht diese Trias das Komplikations- und Sterberisiko signifikant. Dass dabei auch Bluttransfusionen eine nachteilige Rolle spielen dürften, wurde bereits in den 1980er-Jahren im Rahmen von Studien beobachtet.

So wurde auch darauf hingewiesen, dass die Übertragung von Fremdblut die Immunabwehr der Empfänger beeinträchtigt und so das Risiko für Infektionen, etwa durch Krankenhauskeime, erhöht. Außerdem wurden lagerungsbedingte Veränderungen der roten Blutkörperchen in den Blutkonserven beschrieben, die zu Durchblutungsstörungen im feinen Kapillarnetz der Organe führen und weitere Nachteile nach sich ziehen können. Dass dies klinisch relevant ist, geht aus über 40 Studien mit insgesamt über zwei Millionen Patienten hervor, bei denen mit jeder zusätzlich verabreichten Blutkonserve eine signifikante Verschlechterung des Behandlungsergebnisses beobachtet wurde. Diesen Zusammenhang hat man sowohl für Schlaganfall, Herzinfarkt, Krankenhausinfektionen einschließlich Lungenentzündungen und andere ernste Komplikationen als auch für die Sterberate nachgewiesen.

Patient Blood Management

Um dieser gefährlichen Trias von Blutarmut, Blutverlust und Transfusion entgegenzuwirken, wurde in internationaler Kooperation, auch mit Experten aus Österreich, Patient Blood Management (PBM) als ein evidenzbasiertes Behandlungskonzept entwickelt. Dabei werden die Ursachen für Blutarmut (Anämie) und Blutungen des einzelnen Patienten systematisch identifiziert und verhindert bzw. möglichst rasch behandelt. Je nach Patient kann das eine Kombination von Maßnahmen umfassen: die Stimulierung der Blutbildung, um die Anzahl der roten Blutkörperchen zu erhöhen, Anwendung schonender chirurgischer Techniken, Optimierung der Blutgerinnung, maschinelle oder anderweitige Rückgewinnung ausgetretenen Blutes, Reduktion diagnostischer Blutabnahmevolumina und mehr. Außerdem wird die Indikation zur Transfusion von Fall zu Fall genau hinterfragt und dann möglichst restriktiv gestellt.

Dass eine solche Kombination von Maßnahmen zu deutlich besseren Behandlungsergebnissen führt, konnte besonders gut in Westaustralien gezeigt werden. Dort wurde – unter wesentlicher Mitwirkung weltweit anerkannter Experten auch aus Österreich – ein landesweites PBM-Programm etabliert. Die Ergebnisse mit insgesamt 605.046 Patienten, publiziert im Journal „Transfusion“ (2017), zeigen über einen Verlauf von sechs Jahren einen Rückgang der Krankenhaussterblichkeit von 28 Prozent, der Infektionsrate um 21 Prozent und der Rate für Schlaganfall und Myokardinfarkt um 31 Prozent bei gleichzeitigem Rückgang der Transfusionen um 41 Prozent. Kostenreduktionen von rund 60 Millionen Euro und ein Rückgang der durchschnittlichen Krankenhausverweildauer um 15 Prozent wurden ebenfalls verzeichnet.

Um die Sicherheit und Qualität im Gesundheitswesen nachhaltig zu verbessern, wurde PBM nun auch zur nationalen Priorität erklärt, und seit 2019 sind PBM-Richtlinien für australische Krankenhäuser verpflichtend. Auch in China, Mexiko, Südafrika und Südkorea sind Behördenvertreter nun bemüht, PBM zum Behandlungsstandard zu erheben. Impulse werden auch in der Schweiz gesetzt, und in Italien gibt es seit 2017 einen Erlass, der für geplante operative Eingriffe die Anwendung des PBM einfordert. Medizinrechtsexperten raten daher, PBM in die Patientenaufklärung einfließen zu lassen.

Situation in Österreich

Beauftragt und finanziert von der Europäischen Kommission, wurden in den letzten Jahren vom Austrian Institute of Technology (AIT) Richtlinien erarbeitet, die sowohl Krankenhäuser als auch Gesundheitsbehörden der EU-Mitgliedstaaten besser in die Lage versetzen sollen, PBM als Behandlungsstandard einzuführen. Dass dies auch für Österreich notwendig ist, zeigt die Zahl der ausgegebenen Transfusionen pro 1000 Einwohner, die noch immer mehr als doppelt so hoch ist wie etwa in Westaustralien.

In Österreich durchgeführte und aus Bundesmitteln finanzierte Studien der Jahre 2004 bis 2005 und 2009 bis 2010 zeigen ebenfalls, dass Handlungsbedarf besteht: 97 Prozent der erfassten Transfusionen waren vorhersagbar, abhängig davon, ob Anämie vor Eingriffen korrigiert wurde, chirurgischer Blutverlust minimiert wurde und die Entscheidung zur Transfusion eher liberal oder restriktiv ausfiel. Der Unterschied zwischen den Spitälern war eklatant, denn bei gut vergleichbaren Patienten und derselben Art chirurgischer Eingriffe variierte die durchschnittliche Transfusionsrate bei der ersten Studie bis zum Siebenfachen, bei der zweiten noch mehr. Der durch das zuständige Bundesministerium veröffentlichte, nicht verpflichtende „Qualitätsstandard Patient Blood Management“ dürfte an dieser hohen Variabilität wenig geändert haben. Die Gründe hierfür liegen vermutlich in krankenhausspezifischen Transfusionskulturen bzw. in tradierten und fest etablierten, aber sehr unterschiedlichen Behandlungspfaden. Diese kritisch zu reflektieren und zu ändern ist schwierig. Ein Artikel im „Journal of the American Medical Association“ („JAMA“) stellte fest, dass die Anzahl verabreichter Blutprodukte umgekehrt proportional zum transfusionsmedizinischen Wissen der Kliniker steht. Auch kamen Experten einer internationalen Consensus Conference zum Schluss, dass fast 60 Prozent aller Transfusionen ohne wirkliche Indikation verabreicht wurden. Im Licht der beschriebenen Trias und angesichts moderner Sicherheits- und Qualitätsstandards sind solche Zustände nicht mehr zu tolerieren.

Zuversicht ist dennoch angebracht, denn die Anzahl der Blutspenden in den USA ist seit 2008 um über 4,5 Millionen auf 12,6 Millionen Einheiten gesunken. Im „New England Journal of Medicine“ hieß es, dass dies unter anderem auf PBM-Strategien zurückzuführen sei und zum Nutzen der Patienten gereiche. Hoffnungsvoll stimmt auch, dass zumindest in einigen Spitälern Österreichs PBM Teil der Behandlungskultur geworden ist. Dazu zählt das Linzer Johannes-Kepler-Universitätsklinikum, in dem über die Jahre die Transfusionsrate um 70 Prozent gesenkt werden konnte.

Es bleibt zu hoffen, dass die durch den Klagenfurter Fall bedingte Sensibilisierung von Ärzteschaft und Öffentlichkeit den Dialog um PBM in Österreich neu aufleben lässt und in den kommenden Jahren das Augenmerk vor allem auf die Vermeidung von Anämie und Blutverlust gelegt wird und so die Behandlungsqualität von PatientInnen verbessert wird.

Die Verfasser des Textes sind Prof. Dr. Hans Gombotz, ehem. Primarius Anästhesiologie und Intensivmedizin am AKH Linz i. R., Mag. Dr. Axel Hofmann, Adjunct Associate Professor, University of Western Australia, Faculty of Health and Medical Science; Gastprofessor, Institut für Anästhesiologie, Universitätsspital Zürich, D.I. Peter Kastner MBA,AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Ministerial-Rat i. R. Prof. Dr. Johann Kurz, Prof. Dr. Jens Meier, Primarius Anästhesiologie und Intensivmedizin an der JKU Linz, Prof. Dr. Aryeh Shander, FCCM, FCCP, FASA, Adjunct Clinical Professor of Anesthesiology, Medicine and Surgery, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, Clinical Professor of Anesthesiology and Critical Care Rutgers Medical School, New Jersey.

