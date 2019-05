Der unverzichtbare Luxus der Bildung

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Dass die gymnasiale Bildung heute mehr denn je auf dem Spiel steht, hat Tomas Kubelik eindrucksvoll in seinem Beitrag „Goethe? Na und!“ ausgeführt. Indes wächst der allgemeine Unmut über die kompetenzorientierten Aufgabenstellungen, deren verheerende Folgen – vor allem in Deutsch – erst allmählich sichtbar werden: Einschränkung der Kreativität und eigenständiger Reflexion, mangelnde Förderung der Kritikfähigkeit und nicht zuletzt der Verzicht auf eine vertiefende und differenzierte Auseinandersetzung mit den Werken der Weltliteratur zugunsten der Erfüllung rein funktionaler Aufgaben anhand von aus dem Kontext gelösten Texthäppchen.

Kürzlich wurde vom Universitätslektor und Plagiatsjäger Stefan Weber ein höchst alarmierender Befund der mangelnden Studierfähigkeit der Maturanten erstellt: „Ich soll aus Studenten Akademiker machen, die keinen korrekten Satz schreiben können. Abgesehen vom sehr schlechten Deutsch fällt ein Phänomen auf, das für den allgemeinen Verlust des Unterscheidungsvermögens steht: Studenten können oft nicht mehr zwischen Theorie und theoriejenseitiger Realität, zwischen Beobachtung und beobachtungsjenseitigem Phänomen, zwischen Beschreibung und Praxis unterscheiden.“ Angesichts dieses Befundes müssten sämtliche Alarmglocken schrillen! Getan hat sich bisher jedoch nichts.

Deutsch muss in den Fokus

Dabei gilt es zu bedenken, dass im Fach Deutsch der Unterricht der gesamten Oberstufe, in der früher Bekanntschaft mit vielen grundlegenden literarischen Werken geschlossen werden konnte und Zeit zur Verfügung stand, sich intensiv mit diesen auseinanderzusetzen, nun hauptsächlich dem Training von vielerlei und oftmals in geradezu grotesker Weise aufgeblähten Kompetenzen gewidmet ist. Notwendigerweise geht dabei der Blick auf das Ganze verloren.

Bisher stand vor allem das Fach Mathematik im Fokus des allgemeinen Interesses. Ich denke, es ist an der Zeit, so manchen fehlgeleiteten Methoden und allzu restriktiven Prüfungsanforderungen im Fach Deutsch die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Wenn Prüfungen und Schularbeiten so konzipiert werden müssen, dass sie auch vom „minimal kompetenten Schüler“ zu schaffen sind (dies gilt übrigens für alle Fächer), darf man sich angesichts dieser Nivellierung nicht über erschreckende Mängel der Studierenden an sprachlichem Differenzierungsvermögen, wie sie von Weber aufgezeigt wurden, wundern.

Als Lehrerin der klassischen Sprachen sehe ich, vor allem in der Vermittlung von Griechisch, eine Möglichkeit, Schülern einen gewissen Luxus der Bildung angedeihen zu lassen, der sich jedoch bei näherem Hinsehen keineswegs als überflüssiges Gut erweist, sondern gerade angesichts der aktuellen Entwicklungen einen wesentlichen Beitrag zu einer ganzheitlichen Bildung leisten kann. In welchem anderen Fach eröffnet sich der überaus reiche Schatz der Mythologie in vergleichbarem Ausmaß? Wo sonst kann man eine wirkliche Ahnung bekommen, was Philosophieren bedeutet, als in der Begegnung mit Sokrates und Platon? Und wozu ein eigenes „Glücksfach“ (wie es in manchen Gymnasien bereits eingeführt wurde), wenn doch die Beschäftigung mit Aristoteles' Nikomachischer Ethik oder mit Konzepten der Stoiker und Epikureer einen guten Weg weisen könnte?

Letztlich sind die Themen der Antike auch heute noch die unseren: die Erklärung der Welt, das Miteinander in einem sozialen Gefüge, moralisch richtiges Handeln, Glück, Leid und Tod.

Mag. Michaela Masek (*1957) unterrichtet seit 1981 am Wiener Wasagymnasium Latein, Griechisch und Psychologie/Philosophie. Im September 2012 erschien die zweite Auflage der „Geschichte der antiken Philosophie“ bei Facultas WUV (UTB 3426).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.05.2019)