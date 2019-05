Welche Folgen hat das innenpolitische Chaos auf die EU-Wahl?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

In wenigen Tagen wird ein neues Europaparlament gewählt. Was bedeutet das innenpolitische Chaos für die EU-Wahlen am Sonntag? Die meisten Wähler werden ihre Entscheidung bei der EU-Wahl nicht völlig losgelöst vom innenpolitischen Geschehen treffen. Wobei, ein pikantes Detail am Rande: Wie viele Menschen bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, ist nicht (öffentlich) bekannt, es könnten Abertausende sein, bei denen die Ereignisse des vergangenen Wochenendes nicht mehr in die Wahlentscheidung eingeflossen sind.

Aus heutiger Sicht kann man davon ausgehen, dass das Vertrauen in die Politik nachhaltig beschädigt worden ist. Der Anteil der Menschen, die der Meinung sind, dass Politiker ohnehin nur auf den eigenen Vorteil schauen und korrupt sind, ist mit Sicherheit gestiegen. Das schadet dem Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen. Und das wiederum könnte am Sonntag zu einer geringeren Wahlbeteiligung führen. Insbesondere enttäuschte Anhänger der FPÖ werden sich wohl ihrer Stimme enthalten oder sogar die Partei wechseln. Der FPÖ könnte jetzt ihr sehr auf H.-C. Strache zugeschnittener Wahlkampf – von den Plakaten bis zu seinem Facebook-Auftritt mit 800.000 Fans – schwer schaden. Umfragen vor dem Ibiza-Video-Skandal zeigten, dass viele FPÖ-Anhänger die ÖVP als zweite Wahl angaben. Ob das immer noch so ist, kann man nur spekulieren. Die gegenseitigen Anschuldigungen, die sich jetzt Vertreter von ÖVP und FPÖ an den Kopf werfen, könnten Wähler davon abhalten, zwischen diesen beiden Parteien zu wechseln. Die FPÖ muss sich jedenfalls auf Verluste einstellen. Wobei sich die besonders loyalen Anhänger vielleicht vom „Jetzt erst recht“-Slogan, den die FPÖ jetzt bemüht, angesprochen fühlen.

Effekt für ÖVP ungewiss

Die Oppositionsparteien hingegen können profitieren, am ehesten von einer Schlussmobilisierung der eigenen Anhänger, aber auch von einer niedrigen Wahlbeteiligung – diese macht jede abgegebene Stimme mehr wert. Theoretisch möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich ist, dass die empörten Anhänger der Oppositionsparteien die Wahlbeteiligung sogar heben.

Was der Koalitionsbruch für die ÖVP bedeutet, ist am schwierigsten abzusehen. Wird es Bundeskanzler Kurz als Stärke ausgelegt, die Koalition im richtigen Moment beendet zu haben, oder als Schwäche, diese Koalition überhaupt ermöglicht und das Land ins Chaos gestürzt zu haben?

Die Innenpolitik wird diese EU-Wahl mit Sicherheit beeinflussen, genauso, wie das Ergebnis der EU Wahl danach die Innenpolitik beeinflussen wird. Denken wir an die Grünen: Ein gutes Abschneiden der Grünen, sagen wir jenseits der Zehn-Prozent-Marke, wird das Antreten der Grünen bei den Nationalratswahlen erleichtern, weil es das Argument der „verschenkten“ Stimme entkräftet.

Es wäre sicherlich übertrieben, die EU-Wahl am Sonntag als Testwahl für die Innenpolitik zu bezeichnen, aber einen ersten Hinweis kann sie schon geben.

Dr. Eva Zeglovits ist Politikwissenschaftlerin und seit 2015 Geschäftsführerin des Instituts für empirische Sozialforschung (Ifes).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2019)