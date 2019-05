„Ibiza-Gate“ und die Folgen – Leserpost

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Straches „Ibiza-Gate“ erinnert an die Schwertschmiede-Szene aus Richard Wagners Oper „Siegfried“: Während sich der furchtlose Jüngling über sein frisch geschmiedetes Schwert freut, plant Zwerg Mime, den ungeliebten Ziehsohn zu vergiften und im Besitz dessen Rings Fürst der Alben zu werden. „Mime der Kühne, Mime ist König!“ – Das ist Oper-Fiktion, aber Heinz-Christian Strache hatte offensichtlich im Ernst damit gerechnet, mit Russengeld Einfluss auf die „Kronen Zeitung“ zu bekommen und mit dieser im Rücken die Macht im Staat Österreich erringen zu können – das ist politische Realität!



Helmut Hintner, 5020 Salzburg

Genug auch von Türkis

Kurz' türkis-blaues Projekt mit braunem Beigeschmack ist gescheitert. Es ist überaus beschämend, dass es dazu eines Videobeweises bedarf, dessen Inhalt an Niedertracht nicht zu überbieten ist. Genug ist genug, und genug ist es auch mit Türkis. Ich hoffe, die schwarze Volkspartei schafft es wieder, zu ihren christdemokratischen Wurzeln mit sozialem Gewissen zurückzukehren, sich vom türkis-blauen rechten Rand zurück zu einer ausgleichenden Mitte zu bewegen. Herr Kurz kann gern in der zweiten, dritten Reihe seine Sinne für (Mit-)Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Menschenwürde und Verantwortung für alle Menschen in diesem Land schärfen.

Veronika Jones, 6850 Dornbirn

„Dummwild-Jagd“

Eine linke internationale Wilderergesellschaft hat kapitales rechtes Dummwild in eine Falle gelockt und hinterrücks zum Schaden Österreichs erlegt!

Dieter Gortan, 1040 Wien

Des Basilisken Tod

Viel Spiegel ist des Basilisken Tod!

Hans Csokor, 1020 Wien

Staatstragende SPÖ?

Sebastian Kurz mit einem Misstrauensantrag aus dem Amt zu jagen, könnte nur durch eine rot-blaue Kooperation geschehen. Das wäre staatspolitisch eine Katastrophe, parteipolitisch für Kurz aber ein Elfmeter ohne Tormann. Der wohl noch immer beliebteste Politiker im Land als Opfer einer rot-blauen Verschwörung! Ohne Verpflichtungen als Kanzler hätte er dazu dann alle Kapazitäten frei für den Wahlkampf.

Zu wünschen wäre eine SPÖ, die vom Wähler als staatstragende Kraft wahrgenommen wird und nicht vermutliche Augenblickserfolge über das Gesamtwohl stellt. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass eine wohl neue Parteiführung der SPÖ im Herbst sich doch an einen Tisch mit Kurz wird setzen müssen. Oder träumt man wirklich von einer Mehrheit links der Mitte? Es wird dabei wohl übersehen, dass eine Wiedergeburt der Grünen wohl im Wesentlichen auf Kosten der SPÖ gehen würde?

Dr. Heinz Paul, 1220 Wien

Wünsche ihnen Weisheit

Was ich mir von den politischen Parteien in den nächsten Monaten erwarte: Dass sie der Staatspolitik den Vorrang gegenüber der Parteipolitik einräumen. Ich wünsche ihnen die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Im Parlament sollte diese Phase der Weisheit und Verantwortung mit der Abstimmung über einen Misstrauensantrag beginnen und erst weit nach Mitternacht des Donnerstag vor dem Wahlsonntag enden. Drei Monate Blockade und Stillstand, noch einen 24. September 2008, an dem mehr Geld verbrannt wurde als beim Hypo-Debakel, hat unser Land nicht verdient.

Gerhard Kappel, 2522 Oberwaltersdorf

Profiteur: Sebastian Kurz

Strache tippt daneben, wenn er die SPÖ hinter dem Ibiza-Video vermutet. Dieser hätte eine Veröffentlichung vor den NR-Wahlen mehr gebracht. Die Grünen sind zu so einer Aktion nicht imstande, die Neos zu ehrlich. Und ein Geheimdienst, der die FPÖ an der Regierung hätte verhindern wollen, hätte sein Wissen wohl auch zeitnah eingesetzt – eine Reaktion auf die BVT-Affäre ist zeitlich ebenso unmöglich. Für einen Komiker wäre die Falle zu aufwendig, für Journalisten sehr gewagt. Aber es gibt eine Partei und eine Person, die von der Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt profitieren: die ÖVP und Sebastian Kurz.

Zuerst mit der FPÖ die SPÖ beiseite räumen, Macht sowie Posten neu verteilen. Kurz vor der EU-Wahl die FPÖ zu Sturz bringen, Neuwahlen ansetzen und einen deutlichen Stimmenzuwachs einstreichen (zu den Grünen wird's die FPÖ-Wähler nicht ziehen). Anschließend entweder allein oder mit einem wesentlich schwächeren neuen Partner weiterregieren.

Chris Veber, 6080 Igls

FPÖ völlig neu aufstellen

Nach diesem Desaster müssen sich die Freiheitlichen völlig neu aufstellen, personell wie inhaltlich. Besonders die rechtsextremen Ränder in der Partei müssen vollständig eliminiert werden. Auch eine Neugründung mit einem anderen Namen wäre denkbar. Denn für die Demokratie ist eine Bewegung rechts von Mitte auch bereichernd und notwendig.

Werner Stitz, 8570 Voitsberg

Ein Treppenwitz der Geschichte

Verfolgt man die Medien im veröffentlichten politischen und sozialen Bereich, so kann man ob der dort geschmiedeten Theorien nur fassungslos den Kopf schütteln. Wenn man nur drei Fakten aus dem Video heranzieht und den Zeitpunkt der Veröffentlichung berücksichtigt, dann bleibt nur eine echte Auswirkung über: 1. Es war eine Falle; 2. Die Veröffentlichung kam aus der Medienecke; 3. Durch die Nennung von René Benko, Glock, Novomatic ist eine Übernahme der Mehrheit bei der „Kronen Zeitung“ durch Herrn Benko in weite Ferne gerückt.

Angenehmer Nebeneffekt laut T. Höhne („Rechtspanorama“, 20. 5.; Anm.): Die Veröffentlichung war im öffentlichen Interesse und dürfte damit straffrei bleiben. Ob dies auch für die Erstellung gilt?

Es wäre wahrlich ein Treppenwitz der Geschichte: Am Beginn der Dichand-Ära stand eine Staatskrise, aus der ein verurteilter Innenminister (Franz Olah, SPÖ) hervorging. Sollte am möglichen Ende der Dichand-„Krone“ auch diesmal der Innenminister fallen und die FPÖ daran glauben und die „Krone“ bei Dichand bleiben?

Martin Bauer, 1110 Wien

„Schutzheiliger“ VdB

Van der Bellen entwickelt sich zum „Schutzheiligen“ Österreichs. Stabilität und Sicherheit gehen ihm über alles. Jede Schwächung Österreichs, jedes unlautere Begehren schmettert er ab, lenkt besonnen durch stürmische Tage. Ich will mir das Szenario mit Hofer als Bundespräsidenten nicht vorstellen.

Egon Hofer, 9063 Maria Saal

Wer führte Regie?

Wer überwiegend von Arbeitern gewählt wird und Ibiza zu seinem Lieblingsort außerhalb Österreichs wählt und mit falschen Oligarchennichten Österreichs Zukunft bespricht, wird zu Recht mit Spott und Verachtung bestraft. Allerdings treffen in dieser Story so viele Klischees zusammen, dass man versucht ist, dahinter einen Regisseur zu vermuten. Mir fällt dabei spontan Tal Silberstein ein, der ja doch eine ordentliche Gage von der Löwelstraße kassiert haben soll. Würde mich wundern, wenn dieser Zampano nicht auch etwas Kompromittierendes über Kurz produziert haben sollte . . .



Dr. Peter Lüftenegger, 1210 Wien

Danke für die Offenheit

Eigentlich sollte das Wahlvolk Strache und Gudenus für ihre Offenheit und wohl auch Ehrlichkeit im Video dankbar sein.

Leider haben die Initiatoren des Lauschangriffs lediglich Vertreter der FPÖ ins Visier genommen, obwohl in den letzten zwei Jahren Zeit genug gewesen wäre, auch andere auf die Probe zu stellen, die jetzt aber gewarnt sind.

Viktor Pölzl, 8010 Graz

Strache war „er selbst“

Das allgemeine Lamento der FP lautet: „Strache hat einen schweren Fehler gemacht, aber er hat sich entschuldigt und die Konsequenzen gezogen!“ Ob der Fehler darin bestanden hat, seinen Gedanken – im Rausch – freien Lauf zu lassen oder sich dabei erwischen zu lassen, bleibt offen. Herr Kickl legt noch eins drauf und bezeichnet alles als eine „verantwortungslose Besoffenheit“. Sie alle übersehen – oder verleugnen –, dass Strache keinen Fehler gemacht hat, sondern er war einfach „er selbst“. Die im Suff geäußerten Ideen waren vorher schon in ihm drinnen und sind es jetzt vermutlich auch noch – allerdings wieder kontrolliert vom präfrontalen Cortex. Wer ihn jetzt noch ernst nimmt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.

Martin Stingl, 2352 Gumpoldskirchen

Erinnerung an 2006

Mich erinnert dieser Vorgang frappant an das Ende Sommer 2006 dem damaligen Bundeskanzler, Wolfgang Schüssel, vorgeworfene Faktum, dass seine Mutter von einer unangemeldeten Pflegerin betreut wurde. Er konnte meiner Meinung nach glaubhaft argumentieren, dass diese Pflege von seiner Schwester organisiert worden sei und er wegen der Belastung durch die politische Aufgabe die Details nicht hinterfragt habe. Dieser Rufmord brachte, wie im Nachhinein von Meinungsforschern festgestellt, den minimalen Stimmverlust für Schüssel, der die ÖVP zur nur zweitstärksten Partei machte.

Das Strache-Gudenus-Video wurde 2017 aufgezeichnet. Es scheint, dass die beiden deutschen Blätter diese Videos etwa sechs Wochen vor der EU Wahl erhielten, also genug Zeit hatten, diese zu verifizieren und zu veröffentlichen. Es ist der Zeitpunkt der Weitergabe an die Zeitungen, der mich zur Frage geführt hat: „Wem nützt diese Aktion jetzt?“

Helmut F. Brunnsteiner, 2371 Hinterbrühl

Was soll sich ändern?

Durch die Eitelkeit des Herrn Kurz bekommen wir Neuwahlen! Bitte, was soll sich ändern? Sebastian Kurz als SPÖ-Hasser kann auch nach der Wahl nicht eine Koalition bilden! Neos, Grüne, Liste Jetzt werden stark gewinnen, aber für eine Koalitionsregierung zu wenig! Dabei wäre die Lösung einfach: Bundeskanzler Kurz übernimmt die politische Verantwortung und tritt sofort zurück! Wenn die ÖVP unbedingt Wahlen will, soll sie sie auch selbst bezahlen!

Und zur ÖVP: Wie blöd muss man gewesen sein, alle Macht einer Person zu geben!

Norbert Pogansch, 9020 Klagenfurt

Bauchfleck mit Ansage

Dieser Schiffbruch war absehbar: Schlag nach bei Knittelfeld! Die FPÖ ist als Interessenvertretung einfach zu heterogen. Wundern muss man sich nur über die offensichtliche politische Inkompetenz der FPÖ-Führung und die Dummheit, zu der sich Herr Strache hinreißen ließ. Damit lieferte er Herrn Kurz den Schlüssel zum koalitionären (Aus-)Bruch auf dem Silbertablett. Ob dieser Bruch geplant war? – Der Kanzler wird sich Rat bei Wolfgang Schüssel und seinem Reformprojekt geholt haben.

Dr. Leonhard Besl, 5440 Golling

