Jetzt schlägt die Stunde des Bürgersinns

Der deutsche Staatsrechtler Ernst Wolfram Böckenförde hatte recht, als er 1976 schrieb: „Der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.“ Denn wenn sich ein Staat, eine Demokratie mit autoritären Methoden gegen Angriffe wehrt, höre er bzw. sie auf, freiheitlich zu sein. Böckenförde schrieb das, als die Extremisten der RAF mordend den Kommunismus durchsetzen wollten und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland schwierige Abwägungen zwischen Freiheit und Sicherheit treffen musste. Genau dieses Spannungsfeld ist Generalthema des Europäischen Forums Alpbach im August.

Demokratien, die nicht nur Wahlen abhalten, sondern auch Grund-, Freiheits- und Minderheitenrechte einhalten, sind in gewisser Weise also fragile Gebilde. Heute kommen die Bedrohungen für sogenannte liberale Demokratien, zu denen sich Österreich zählen darf, aus anderen Richtungen: von Rechtspopulisten oder gar -extremisten, die sich nach einer starken Hand sehnen, und von Nationalisten, die von der Volksgemeinschaft schwärmen. Zwar treten auch linke Bewegungen wie Podemos in Spanien oder Syriza in Griechenland gegen „das System“ auf, aber weit weniger erfolgreich.

Attacken auf die EU reiten

Böckenförde analysierte aber nicht nur, sondern zeigte auch deutlich auf, woraus Demokratien ihre Kraft beziehen. Damit gab er implizit eine Handlungsanleitung dafür, was 2019 gegen die rechtsnationalistische Gefahr zu tun ist – und auch, was offensiv dafür geschehen muss, dass die Bürger der Europäischen Union weiter in Staaten leben können, die jedem Einzelnen von uns ein nie erreichtes Maß an Freiheit und Sicherheit geben. Dazu noch etwas später.

Die Namen derer, die mit solch gefährlichem Gedankengut im Kopf Attacken auf die EU reiten, sind bekannt: Salvini, Wilders, Marine Le Pen, Orbán, Vilimsky . . . Dieser war nur deshalb nicht beim jüngsten Treffen der rechten Nationalisten in Mailand dabei, weil ihn die aktuellen Ereignisse in Österreich davon abhielten. Vielmehr zählt auch die FPÖ-Spitze zu jenen Rechtsauslegern, die mit Freiheit – außer dass sie das irreführenderweise im Namen ihrer Partei führen – nicht viel anfangen können. „Zack, zack, zack“ sollten Journalisten ausgetauscht werden, und „wir wollen eine Medienlandschaft ähnlich wie der Orbáns aufbauen“, sagt Strache im Ibiza-Video. Dass Orbán die ungarische Medienlandschaft mittlerweile so niedergewalzt hat, wie die Puszta flach ist, hatte Strache trotz der Ablenkung durch die angebliche russische Oligarchin dabei sicher im Kopf. Überhaupt fasste er in der „b'soffenen G'schicht'“ – in Wodka veritas! – gut zusammen, was die FPÖ und ihre Geistesgenossen antreibt: Wir wollen an die Macht, und zwar ziemlich egal, wie. Und wenn wir dort sind, schleifen wir die demokratischen Institutionen. „Illiberale Demokratie“ nennt Viktor Orbán dieses Modell, das er den Ungarn und am liebsten allen Europäern verkaufen will. Ein in sich falscher Ausdruck: Zur Demokratie gehören die liberalen Grund- und Freiheitsrechte, sonst ist sie keine.

Die 90-jährige ungarische Philosophin Ágnes Heller, die die Eröffnungsrede des Forums halten wird und Orbán scharf kritisiert, weiß, wovon sie redet. Sie ist dem Holocaust nur mit unglaublichem Glück entkommen, und der politischen Verfolgung unter den Kommunisten nur durch den Gang ins Exil. Nationalisten, so Heller, brauchen Feinde. Deshalb schießen sich Leute wie Salvini, für den noch vor ein paar Jahren ja schon alles südlich der Poebene feindliches Ausland war, und eben auch Ungarns Premier auf Brüssel ein: etwa wenn Orbán behauptet, dass „die Ungarn der Welt mehr gegeben haben als die Welt den Ungarn“ und Brüssel „Europa nicht verteidigt, sondern unsere Bevölkerung verwässern und unsere Kultur beiseiteräumen will“. Was, wenn diese Nationalisten nicht nur in ihren eigenen Ländern, sondern auch in der EU das Sagen bekommen? Dann zerstören sie diese von innen – und der nächste Feind wird, wie aus der Geschichte hinlänglich bekannt, der eine oder andere Nachbarstaat sein.

Wählen gehen reicht nicht

Davon, dass Nationalisten und Rechtsextreme in Europa das Sagen haben, werden wir glücklicherweise auch nach der Wahl zum Europaparlament am Sonntag ein Stück weit entfernt sein. Und auch die Institutionen der EU sind nicht untätig: Es war gut und richtig, dass die EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren in Gang gebracht hat, weil Polens Regierung systematisch daran arbeitet, die Justiz unter ihre Kontrolle zu bekommen.

Die Freunde der Demokratie müssen sich aber auf allen Ebenen wehren – womit wir wieder bei Böckenförde sind. Was nannte er als Voraussetzung dafür, dass freiheitliche Staaten Bestand haben können? Für ihn ist die demokratische Gesinnung der Bürger wesentlich – sie müssen autoritär denkende Politiker in Schach halten. Weil der Staat diese Gesinnung aber eben nicht erzwingen darf, kommt es hier auf die Zivilgesellschaft an. Schon die Seerepublik Venedig ermahnte ihre Bürger: „Volk, genieß deine Rechte, vergiss aber nie auf deine Pflichten.“

Sein Wahlrecht wahrzunehmen, was am kommenden Sonntag hoffentlich mehr Europäer denn je tun, reicht nicht: Wir müssen unsere demokratische Gesinnung sichtbarer leben. Dafür gibt es tolle Vorbilder. In Schweden stieß Mina Dennert die Facebook-Gruppe „Ich bin hier“ an, deren Zehntausende Mitglieder eine „love army“ bilden und angesichts von Hasspostings eine bessere Diskussionskultur einfordern. Die ostdeutsche Bürgermeisterin Marion Prange mobilisierte die Bewohner von Ostritz, die frei von jeder Parteipolitik ein buntes Friedensfest feierten, während rechte Recken ein „Schild und Schwert“-Festival im Ort abhielten. In der Slowakei löste die noch nicht 20-jährige Karolina Farská gegen die herrschende Korruption eine Protestbewegung aus, welche nach dem Mord an einem Journalisten noch stärker wurde und zur Wahl einer unabhängigen Präsidentin führte. Die frühere Generalstaatsanwältin Talia Sasson sieht Israels Regierung genau auf die Finger und fordert die Grundrechte für alle Israelis ungeachtet ihres ethnischen Hintergrunds ein. Sie wird im August in Alpbach zu Gast sein, wo es auch um den Schutz von Rechtsstaatlichkeit und (De-)Radikalisierung im Netz gehen wird. Teilnehmer unter 30 können dann lernen, wie die Demokratie digital verteidigt werden kann. Das Europäische Forum Alpbach bemüht sich auf diese Weise, demokratische Gesinnung zu leben.

Die Erosion der Demokratie beginnt für die meisten Bürger unmerklich, schreiben die beiden Harvard-Professoren Daniel Ziblatt und Steven Levitsky im Buch „Wie Demokratien sterben“. Demokratien würden heute nicht nur von putschenden Generälen umgebracht, sondern von Präsidenten oder Regierungschefs. Und zwar, indem diese genau jene demokratischen Prozesse und Institutionen unterminieren, die sie zuvor an die Macht gebracht haben. Das gelingt ihnen aber nur, wenn Sie und ich es zulassen.

Der Autor Franz Fischler (*1946 in Absam, Tirol), studierter Landwirt, war von 1989–1994 Minister für Land- und Forstwirtschaft und von 1995 bis 2004 EU-Kommissar für Landwirtschaft. Danach war er Präsident des Ökosozialen Forums, seit 2012 ist er Präsident des Europäischen Forums Alpbach (14.–30. 8. 2019).

("undefined", Print-Ausgabe, 25.05.2019)