Das Europäische Parlament wird bunter, aber unruhiger

Zwei historische Ereignisse brachte der vergangene Wahlsonntag. Erstmals seit 1979 stieg die Wahlbeteiligung bei Europawahlen an. Erstmals seit 1979 erreichten Christ- und Sozialdemokraten keine gemeinsame Mehrheit. Damit wurden zwei Thesen untermauert. Erstens weist eine hohe Wahlbeteiligung auf unruhige Zeiten hin. Zweitens hat das Modell „moderate Volkspartei“ ausgedient, auch wenn Sebastian Kurz am Wahlabend von „einer Stärkung der Mitte“ sprach. Für seine Neue Volkspartei nach Ibiza und vor dem Misstrauensvotum im österreichischen Parlament mag das gelten. Für Europa eher nicht.

Denn in vielen Ländern sehen wir Wahlergebnisse, die eine Polarisierung der Parteiensysteme sichtbar machen. In Italien gelingt der Lega mit Matteo Salvini erstmals der Sprung auf Platz eins. In Frankreich macht es ihm Marine Le Pen nach, die damit Macrons Regierungspolitik vorführt. In Deutschland bleibt die AfD zwar hinter den Befürchtungen, doch der Blick auf die politische Landkarte ist wenig beruhigend. Im Osten wurde die AfD nahezu flächendeckend stärkste Partei. Das Ergebnis in Großbritannien ist Ausdruck der Brexit-Krise und des Rücktritts der Premierministerin und wohl ebenfalls keine Empfehlung für die künftige Regierbarkeit des vielleicht bald ehemaligen EU-Mitglieds.

Größter Verlierer in Österreich und Europa sind aber die Sozialdemokraten. Ihnen gelingt es offenbar selbst unter günstigen äußeren Umständen nicht, Wähler zurückzugewinnen. Trotz Ibiza, trotz wachsenden Gefühls der Ungerechtigkeit, trotz steigender Angst vor sozialem Abstieg oder hoher Jugendarbeitslosigkeit und horrender Wohnkosten: Es fehlt seit Jahren die große Zukunftserzählung der Sozialdemokratie. Der Spagat, in welche Richtung eine prinzipiell proeuropäische Partei die EU dennoch reformieren möchte, konnte nicht vermittelt werden. Die Schere, dass die Sozialdemokraten als langjährige Regierungspartei damit sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene bisher scheiterten, ebenso wenig. Die Ursachen liegen wohl tiefer als nur im Wahlkampf oder bei den Spitzenkandidaten. Da hilft eben auch kein Ibiza.

Das Herumreichen der Wähler geht inzwischen weiter. Harald Vilimsky hat mit der „größten Wählerrückholaktion“ für die FPÖ bereits angekündigt, was der SPÖ nicht gelang. Trotz ihres Slogans „Mensch oder Konzern“ wählte die Hälfte der Arbeiter in Österreich Blau, nicht einmal jeder Fünfte Rot. Der FPÖ aber geht es um die rund 100.000 Stimmen, die diesmal zur ÖVP abgewandert sind. Die „Hackler“ scheinen die Freiheitlichen bereits fest im Sack zu haben.

Womit wir endgültig in der Innenpolitik gelandet sind und damit bei der Ausgangslage zur Nationalratswahl im September. Unbestritten ist der vergangene Wahlsonntag ein Turbo für die Grünen und ein Fehlstart für SP-Chefin Rendi-Wagner. Für die Grünen spricht die allgemeine Themenkonjunktur mit Klimaschutz und sinkender Angst vor Terror und Zuwanderung. Ihnen fehlen jedoch Kandidaten für die Nationalratswahl. Dieses Manko lässt sich leicht beheben. Selten war der Spitzenkandidat für die Grünen so nebensächlich wie bei der Wahl vorgestern oder jener im September. Bei der SPÖ gibt es zwar eine Parteichefin, doch es fehlen vor allem die Themen, die Geschlossenheit und der Mut, an einer einmal gewählten Strategie festzuhalten. Höchste Zeit, das Gesamtkonzept nochmals zu überdenken, um eine überzeugende Deckung von Person, Botschaft und Wahlversprechen zu erreichen. Und zwar aus Sicht der SPÖ und nicht nur in Abgrenzung zu Kurz und seinen Türkisen.

Treue auch in schweren Zeiten

Was die meisten Parteien (und Kommentatoren) offensichtlich unterschätzt haben, ist der inzwischen angewachsene „harte Kern“ der FPÖ. 18 Prozent halten ihrer Partei selbst in „schweren Zeiten die Treue“ und stoßen sich nicht an der inszenierten Täter-Opfer-Umkehr, im Gegenteil. Nichts zeigt im Grunde deutlicher den Verfall des Anspruchs an moralische Integrität von Politikern. Der Generalverdacht Richtung Korruption richtet sich nicht gegen bestimmte Personen oder deren Partei, sondern gegen die Politik generell.

Ebenso wenig beruhigend ist das Aufwölben der politischen Ränder, wenn mehr Menschen wählen. Hier zeigt sich ebenfalls ein schweres Versäumnis der traditionellen Volksparteien. Vor allem bildungs- bzw. politikferne, europaskeptische oder junge Wähler wurden von den Parteien der Mitte nicht erreicht. So wählten in Österreich laut Sora/ISA-Wahltagsbefragung 37 Prozent der Männer ohne Matura FPÖ, ebenso wie 81 Prozent jener, die die EU-Mitgliedschaft für eine schlechte Sache halten. Bei den jungen Männern schloss die FPÖ zur ÖVP zu Platz eins auf, bei den jungen Frauen taten dies die Grünen mit der SPÖ.

Österreich dient also durchaus als Blaupause für Europa. Im Positiven wie im Negativen. Der erhoffte Ibiza-Effekt dürfte in Deutschland stärker eingetreten sein als in Österreich. Die Große Koalition hat sich hierzulande bereits 2013 fast um ihre Mehrheit gebracht und gilt als Vorreiter oder warnendes Beispiel beim Versuch, Rechtspopulisten mitregieren zu lassen.

Zeit reif, für erste Frau

Das Europäische Parlament wird bunter, aber auch unruhiger und gleichzeitig chancenreicher. EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber hat mit dem neuen Lieblingswort aller Parteien eine breite und stabile Koalition angekündigt. Dazu muss er wohl Zugeständnisse machen, denn beim Rennen um Kommissionspräsidenten und andere EU-Topjobs wollen Liberale und Grüne nun ebenfalls mitreden. Diese könnten in einer Personalie und bestimmten Inhalten bestehen. So steigen die Chancen der liberalen Margrethe Vestager, zur ersten Frau an die Spitze der Kommission zu werden. Die Zeit dafür wäre reif. Die Grünen könnten sich hingegen eine aktivere europäischere Klimapolitik aushandeln. Auch dafür ist es höchste Zeit.

Doch noch ist auch bei den europäischen Fraktionen einiges im Unklaren. Verbleibt die ungarische Fidesz-Partei in der EVP, und lässt sich Weber entgegen seinen Aussagen doch von Victor Orbán unterstützen? Finden Macron und die Alde wirklich zusammen? Gelingt diesmal die Allianz am rechten Rand? Denn um das starke Ergebnis diverser rechter Parteien auch wirksam zu machen, braucht es eine gemeinsame Basis und ein einigendes Projekt. Die Schwächung der EU könnte eines sein.

Doch auch auf der anderen Seite reicht die Abwehr der Rechten nicht aus für eine stabile, zukunftsweisende Koalition. Denn sich nur auf ein Gegenprojekt zu einigen führt zur weiteren Polarisierung. Darüber hinaus darf das Gegenüber nicht abhandenkommen, was zu einer paradoxen Mobilisierung für den Gegner führen kann. Siehe SPÖ in der vergangenen Woche. Gemeinsame Politik braucht eine positive Grundlage. Sonst droht mit der erhöhten Politisierung und Mobilisierung unserer Gesellschaft eine Radikalisierung. Sonst drohen einem Parlament mit mehreren Mittelparteien statt Aufbruch und Innovation nur Blockade und Stillstand.

Die Autorin Kathrin Stainer-Hämmerle (*1969) leitet die Studienzweige Public Management an der Fachhochschule Kärnten. Sie ist Rechts- und Politikwissenschaftlerin sowie Vorsitzende der Interessengemeinschaft für Politische Bildung (IGPB) und analysiert das politische Geschehen regelmäßig im ORF.

