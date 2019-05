B-VG: Die ewige Ästhetik der älteren Gesetze

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Aus gegebenem Anlass, wie man so schön sagen kann, hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen in den vergangenen Tagen immer wieder von der Eleganz unserer Verfassung gesprochen. Nobler hätte man es nicht ausdrücken können.

Tatsächlich gehören zwei Texte österreichischer Gesetzesprosa zum – ich sage es so – Schönsten, was deutschsprachige Normen beziehungsweise ihre Legisten hervorgebracht haben. Ich denke an zwei Schriften, und zwar an das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) sowie das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG). Beide Normen sind – im sprachlichen Sinn – verständlich wie eine Bibel.

Das ABGB stammt vom Anfang des 19. Jahrhunderts und wurde vom Grazer Franz Anton Felix von Zeiller geschrieben, der in seiner Heimatstadt zum Doktor der Philosophie promoviert wurde und dann nach Wien umgezogen ist, um dort Rechtswissenschaften zu studieren. Ich bin überzeugt, dass gerade diese Studienkombination den Ausschlag für sein sprachlich perfektes und rechtlich logisches Kodifikationstalent ergeben hat. Erfasst man das ABGB als Gesamtgebäude, erkennt man den abwägenden naturrechtlichen Gehalt dieses von ihm errichteten zivilistischen Denkmals.

„Ihr Recht geht vom Volk aus“

Die zweite Prosa, die mit dem Satz „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus“ beginnt, ist mit ihren 152 Artikeln in gewissen Situationen des Staats noch viel beachtenswerter und bedeutender als das Gesetz, das „die Privatrechte und Pflichten der Einwohner des Staates unter sich bestimmt“. Geschrieben wurde die Hausordnung der Republik – in feinstem Prager Deutsch und mit den genialen Ingredienzien der Reinen Rechtslehre – von Hans Kelsen, dem wohl bedeutendsten Juristen, den unser Land je hervorgebracht hat.

Mit seinem Hauptwerk, der „Reinen Rechtslehre“, beeinflusst Kelsen bis in die Gegenwart das Denken der Rechtspositivisten. Mit der österreichischen Bundesverfassung aber prägt er positiv unser aller Leben.

Faszinierend wird das Denkgebäude gerade heute, weil nachvollzogen werden kann, dass Kelsen jede praktische oder vielmehr krisenhafte Situation theoretisch durchzudenken imstande war. Die Komplimente, die ihm der Bundespräsident für seine Leistung macht, kommen nicht von ungefähr.

Es ergibt sich die Frage, weshalb ein einhundertjähriger Text und ein zweiter, der mehr als doppelt so alt ist, noch heute im Gebrauch sind. Das ABGB und B-VG beeindrucken wegen der außergewöhnlichen Logik, der bis in die Fingerspitzen genauen Sprache ohne jede Redundanz und unaufgeregten Zeitlosigkeit – sie sind höchstes Kulturgut. Im Übrigen sollte ohnehin jedes Gesetz klingen wie ein Volkslied, das heißt, für jedefrau und jedermann bis zum letzten Punkt verständlich.

Janko Ferk ist Jurist, Schriftsteller und lehrt an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Zuletzt „Die Kunst des Urteils. Rezensionen zur deutschsprachigen Literatur“ (LIT Verlag).

