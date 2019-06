Wie steht es um junge Akademiker?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Mit Interesse habe ich den Kommentar von Stefan Weber über den Zustand junger Akademiker in Österreich gelesen. Als Student der Universität Wien bin ich ein Vertreter der darin angesprochenen Gruppe und plädiere für eine differenziertere Sicht der Thematik.

Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass es an den österreichischen Unis tatsächlich an so manchen Ecken und Enden zu fehlen scheint. Vorgegebene Curricula wirken häufig schlampig durchdacht, unstrukturiert und oft bleiben den Studierenden wenige Möglichkeiten, Interessenschwerpunkte zu wählen und sich auf diese fokussieren zu können.

Beim Betreuer- zu Studentenverhältnis schneidet der gesamte öffentliche Hochschulbereich in Österreich im internationalen Vergleich schlecht ab, obwohl die Ressourcen jährlich steigen und gegenüber anderer europäischer Länder vergleichsweise hoch sind.

Im Kommentar wird die Kompetenz junger Akademiker trocken analysiert und kein gutes Ergebnis für den akademischen Nachwuchs ausgestellt. Die Begründung fällt sehr einseitig aus, das Phänomen ist doch viel komplexer. Zum Beispiel der Vorwurf, heutige Studierende würden daran scheitern, sich während des Studiums fachlich relevante Fähigkeiten anzueignen. Begründet wird dies durch subjektive Beobachtungen durch Lehrende an diversen Hochschullehrgängen, vor allem denen der Sozial- und Geisteswissenschaften und der Mathematik. Hier fehlt jedoch der Vergleich zu vorangehenden Generationen. Es wurde bereits nachgewiesen, dass ein Großteil aller Studien in den Sozial- und Geisteswissenschaften (aber auch der Naturwissenschaften) der letzten Dekaden auf methodisch mehr als fragwürdigen Beinen steht. Die sogenannte „Replikationskrise“ erschüttert aktuell die Forschung in mehreren dieser Disziplinen. Die Generation der angesprochenen „jungen Akademiker“ wird in den nächsten Jahren hauptsächlich damit beschäftigt sein, den wortwörtlich unglaublichen Fortschritt der empirischen Forschung der Vergangenheit von methodischem Unsinn zu befreien und anhand aktuellerer und besserer Methoden zu reevaluieren. Ein wunderbares Beispiel dafür ist die in eben diesem Gastkommentar zitierte und einflussreiche Studie „Academically Adrift“ (2011). „Meiner“ Generation mangelnde methodische Kenntnisse zu unterstellen, wirkt im Generationenvergleich im Lichte dieser Erkenntnisse absurd.

Es fehlen empirische Daten

Dass einige Lehrende den Eindruck haben, an ihren Studierenden wäre ein Rückgang an Allgemein- und Fachkompetenzen zu beobachten, kann zutreffen und doch nicht als Beweis für die aufgestellten Thesen gelten. Es gibt womöglich auch Lehrende, die einen gegenteiligen Effekt wahrnehmen, vielleicht hat sich auch das Anforderungsprofil für verschiedene Lehrgänge dermaßen verändert, dass geforderte Kompetenzen in jedem dieser Bereiche kaum erbringbar zu sein scheinen.

Es bleibt die Frage, wie steht es wirklich um junge Akademiker? Das weiß niemand so genau, weil die Daten fehlen. Der Appell, ebendiese Daten wissenschaftlich zu erheben, ist durchaus unterstützenswert. Lösungsansätze sollten jedoch an allen Ebenen (Studierende, Lehrende, universitäre Infrastruktur und politische Mittelverteilung) erarbeitet und umgesetzt werden.

Der Autor des Kommentars führt einige konkrete Vorschläge an, die plausibel klingen. Es wäre allerdings an der Zeit, Probleme des universitären und wissenschaftlichen Fortschrittes holistischer anzugehen, und Verantwortung nicht auf einzelne Bereiche abzuschieben.

Julian Krismer (*1994 in Innsbruck) studiert Psychologie und Wissenschaftsphilosophie und -geschichte an der Uni Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.06.2019)