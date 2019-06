Wer braucht heute noch ein Schulbuch?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Endlich Ferien! Weg mit dem Schulballast bis September (die bedauernswerten Wiederholungsprüflinge einmal ausgespart)! Ab in die hinterste Lade mit all den Büchern, die man das ganze Jahr über geschleppt hat und in die man manchmal auch hineingeblickt hat. Aber braucht es in Zeiten der Digitalisierung, der sozialen Medien, der ständigen Verfügbarkeit von Wissen noch paper, pencil und book?

E-Book, Zoom-App, BiBox – der gute alte Ernst von Seydlitz würde sich wundern, womit seine in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstmals aufgelegten Geografiebücher heute ausgestattet sind. Was, den Herrn Seydlitz gab's wirklich?, wird mancher fragen. Ja, ebenso wie die Herren (Robert) Killinger und (Joseph Maria) Stowasser. Der in Österreichisch-Schlesien geborene Altphilologe, der in Freistadt (Oberösterreich) und am Wiener Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasium unterrichtete, fand daneben nicht nur Zeit für „Griechische Schnadahüpfeln“, sondern stellte 1893 bei der 42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Wien sein ein Jahr später erschienenes lateinisch-deutsches Schulwörterbuch vor.

Stowasser schuf die Grundlage

Er wetterte dabei über „die Bücher, aus denen der selige Urgroßvater vielleicht schon seine lateinische Weisheit geschöpft hat: Alle Lehrbücher werden mit strengster Gründlichkeit überwacht. Dem Wörterbuche gegenüber gelten aber solche Bedenken nicht, dies kann im unhygienischsten Druck in der vorsündflutlichsten (sic!) Orthografie, auf dem grausamsten Löschpapier gedruckt sein, ja es kann gegen die Wissenschaft und gegen den gesunden Menschenverstand verstoßen: Man fragt nicht darnach, denn es ist ein Hilfsbuch. Ein Hilfsbuch? Nein und tausendmal nein!“

Dieses negative Image konnte Stowasser mit seinem „Stowasser“ ablegen, und er schuf so die Grundlage für eine Marke, die 125 Jahre später noch immer den Markt beherrscht. Es gab begeisterte Rezensionen der Fachwelt, in kurzer Folge erschienen mehrere Neuauflagen, so 1913 „Der kleine Stowasser“ als abgespeckte Version für den Schulgebrauch.

Die weitere Geschichte des „Stowasser“ ist auch eine Geschichte des (Latein-)Unterrichts in Österreich. Jahrzehntelang wurde nichts unternommen, um das Fach Latein und damit den „Stowasser“ zu modernisieren, wie Hermann Niedermayr in einer großen Studie betont. Erst 1979 (!) wurde die Frakturschrift, die schon damals manche Schüler nur mit Mühe entziffern konnten, ersetzt.

Vor der Jahrtausendwende kam dann die große Latein-Krise: veraltete Lehrpläne, verstaubte Lehrbücher, Frage nach der Sinnhaftigkeit, sinkende Schülerzahlen. Erneuerung auf allen Ebenen war angesagt und gelang auch durch radikale Modernisierung. So gibt es im Lehrplan schon lange vor 2015 das Modul „Begegnung und Umgang mit dem Fremden“, wo man mit Texten zu Migrationsbewegungen quer durch Jahrhunderte und Kontinente weit über Cäsar und Cicero hinausgeht.

„Ach, die Klassiker!“

Diese Erweiterung des Blickfelds führte zu einer Erweiterung der gelesenen Autoren und Epochen: mittelalterliches, neuzeitliches, christliches Latein, Fachtexte, humoristische Literatur. All dies bedingte 1994, also nach genau 100 Jahren, eine radikale Umgestaltung des „Stowasser“. Durch eine glückliche Fügung konnte für die Gestaltung des Covers Friedensreich Hundertwasser gewonnen werden, der hundert verschiedene Farbvarianten schuf. Damit war die Buntheit des Inhalts auch äußerlich sichtbar, die Marke hatte ein neues Design. Übrigens, die vom Künstler ins Spiel gebrachte Verwandtschaft zu Joseph Maria („sto“ in slawischen Sprachen = 100) ist nur eine volksetymologische.

Bunt ging es weiter, 2010 kam mit dem „Stowasser primus“ eine kompakte Version auf den Markt, die auf der Frankfurter Buchmesse als schönstes Schulbuch prämiert wurde. Der rasche technische wie mediale Fortschritt und die damit verbundenen massiven Änderungen von Lesegewohnheiten und (passivem) Wortschatz der jugendlichen Benutzer zwangen die Verlage Cornelsen Berlin und hpt Wien 2016 zu einer nächsten, diesmal völligen Neubearbeitung des „Stowasser“: einfache Struktur; wichtigste Bedeutung an erster Stelle (numerus = „Zahl“ und nicht „Glied“); Sprache behutsam modernisiert („Witzbold“ statt „Possenreißer“); Anpassung an den vom Autor intentierten Sprachstil, zum Beispiel in der erotischen Literatur („begrapschen“ statt „unzüchtig berühren“); Aufnahme neuer Autoren (von Apicius' römischer Küche bis zum Abschiedsschreiben von Papst Benedikt XVI.).

Und wo bleiben die Klassiker?, werden die Traditionalisten besorgt fragen. Keine Sorge: Von den rund 38.000 Originalzitaten samt Übersetzung (eine weitere USP des „Stowasser“) stammen rund 9000 aus Cicero, dem Spitzenreiter folgen Ovid und Vergil. Die lateinischen Klassiker sind also genauso wenig aus dem Unterricht verschwunden wie die deutschen. Allen jährlich wiederkehrenden Klagen vom „Liquidieren“ des Literaturunterrichts im Fach Deutsch zum Trotz konnte ich kürzlich als Vorsitzender anspruchsvolle Maturaprüfungen zu Goethes „Faust“ samt einer langen Leseliste mit Shakespeare, Schiller, Schnitzler und Co. an einem niederösterreichischen Gymnasium erleben.

Der geheime Lehrplan

Zugegeben: Die rasche Abfolge von Änderungen der Lehrpläne stellt die Lehrer vor große Herausforderungen. Da muss das Lehrbuch manchmal als Bezugspunkt und Rettungsanker dienen. Auch die Schulbuchverlage sind gefordert: 28 verschiedene Titel allein für die zweite Klasse im Fach Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung in der Schulbuchliste unterstreichen das. 21 davon werden mit E-Book angeboten – digitalisierte Formate als Lösung? Die Feststellung „Wir verwenden jetzt eh auch Smartphones, also machen wir modernen Unterricht“ greift aber zu kurz. Schlechter, fader Unterricht kann auch digital stattfinden; guter, motivierender auch mit gedruckten Büchern.

Die Fachdidaktik muss sich diesen Herausforderungen stellen, nicht nur um die Jugendlichen (für die oft schon alphabetisches Suchen eine zu übende Kompetenz darstellt) abzuholen, sondern auch, um die gigantischen Möglichkeiten zu nutzen. Das gesamte Datenmaterial des „Stowasser“ z. B. ist in einer Datenbank erfasst und soll in verschiedenen Formaten allen Lateininteressierten zur Verfügung stehen.

Gern bedient man sich ja schon jetzt, auch abseits der schulischen Kundschaft, zusätzlicher Angebote im Wörterbuch wie „Wortbildung“ oder „Lateinische Redewendungen“. Klaus Eckels urinator nivalis („Schneebrunzer“) aus dem jüngsten Kabarettgipfel und das „Gegengift“ der „Presse“ sind nur zwei aktuelle Beispiele dafür.

Wer braucht heute noch ein Wörterbuch? Seit einigen Jahren immer mehr Schüler. Sie schätzen es in seiner Klarheit und ärgern sich wohl, wenn sie im Internet 9000 (!) mögliche Übersetzungen finden für Catulls „odi et amo“. Ja ja, die Klassiker!

Der Autor Fritz Lošek ist Schulqualitätsmanager in der Bildungsdirektion für NÖ und Herausgeber der „Stowasser“ 1994 und 2016 sowie des „Stowasser primus“ 2010. Aktuelle Publikationen zum Thema „Kabarett & Classics“.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2019)