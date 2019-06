China/USA: Von einer Kooperation ist nichts zu spüren

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Botschafter Li Xiaosi schreibt in einem Gastbeitrag über den Handelskonflikt zwischen China und den USA („Die Presse“, 14. 6. 2019) von „Kooperation“ und „Win-Win“. Betrachten wir die Dinge doch etwas genauer: Die Schuld für den gegenwärtigen Handelskonflikt zwischen China und den USA verortet der Botschafter klar und eindeutig bei den USA. Doch bricht niemand aus Jux und Tollerei einen Konflikt vom Zaun. Vielmehr stecken jahrzehntelange Anstrengungen der kommunistischen Partei dahinter, sich westlicher Technologie zu bemächtigen. In den USA gibt es mittlerweile eine lange Liste an Anklagen und Verurteilungen, aufgrund von Industriespionage zugunsten Chinas.

Weiters besteht ein dramatisches Ungleichgewicht in puncto Marktzugang. Die Öffnung, von der der Botschafter spricht, wird seit Jahrzehnten versprochen. Diese leeren Versprechungen sind eine bewährte Hinhaltetaktik. Der gegenwärtige Handelskonflikt ist also vielmehr eine Gegenreaktion und die Schuldfrage keinesfalls so eindeutig, wie sie der Botschafter darstellen möchte.

Kooperation und Win-Win sind Schlagworte der Parteipropaganda. Besonders die Belt and Road Initiative (BRI) dient als Beleg für den Kooperationswillen. China exportiert dabei alles: Arbeitskräfte, Material und auch die Finanzierung der Projekte stammen aus China und wandern über chinesische Auftragnehmer wieder dorthin zurück. Für die Empfängerländer bleibt damit kaum Wertschöpfung übrig. Win-Win für die KP.

Im Südchinesischen Meer ist besonders gut zu sehen, wie sich die KPCh Kooperation vorstellt. Mit einigen willkürlichen Strichen auf der Karte beansprucht man, mehr oder weniger, das gesamte Gebiet für sich selbst. Einen Spruch des Ständigen Schiedshofs in Den Haag zugunsten der Philippinen ignoriert man einfach. Ein philippinisches Fischerboot wird versenkt und die Besatzung im Stich gelassen. Kooperation als leere Propagandaphrase.

Auch hierzulande wird man sich langsam mit den neuen Realitäten abfinden müssen. Multilateralismus und internationales Recht gelten wenig im Widerstreit der Großmächte. Stärke zählt.

In Europa ist ebenso wenig von Kooperation zu spüren. Die schönen Worte Lügen strafend, hat die KPCh die 16+1-Initiative ins Leben gerufen. Durch diese Teilung wird Europas Position gegenüber China geschwächt. Auch sonst zeigt die kommunistische Partei wenig Interesse daran, mit der EU als Ganzes zu verhandeln, sondern pickt sich vielmehr strauchelnde Staaten heraus, wie zum Beispiel Griechenland oder Italien, um über bilaterale Abkommen die Legitimität ihrer Belt and Road Initiative zu erhöhen. Wirkliche Vorteile entstehen den Partnerländern dabei nicht.

Was bleibt dann von Europa?

Sosehr man Donald Trumps Politik auch ablehnen mag, der Handelskonflikt mit China ist keinesfalls unberechtigt. Vielmehr sollte auch Europa geschlossen und hart auftreten, um seine Interessen zu wahren. Will Europa seinen Wohlstand schützen, muss es für volle Reziprozität eintreten. Eine Partnerschaft mit den USA in dieser Frage erscheint geboten.

China hat jedoch einen gewaltigen Vorteil: Sein riesiger Markt stellt ein hochpotentes Mittel der Soft Power dar. Dennoch sollten wir den Sirenengesängen dieses Markts widerstehen. Was bringt letztlich all das Geld, das sich dort verdienen lässt, wenn es am Ende nur dazu dient, unser eigenes Gefängnis zu bauen? Wenn wir blind und taub werden für all die Menschenrechtsverletzungen, die Unfreiheit und gewaltsame Unterdrückung. Was bleibt dann von Europa?

Florian Hamader (* 1990), studiert Politikwissenschaft an der Universität Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.06.2019)