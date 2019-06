Populismus mit dem Trinkwasser

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Im Handbuch für Populismus wäre diesen beiden Begriffen in Österreich zweifelsohne ein prominentes Kapitel gewidmet: Privatisierung und Wasser. Dazu passen die in der vergangenen Woche im Parlament eingebrachten Anträge. Unter anderem soll die Wasserversorgung in die Verfassung gehoben werden. Tatsächlich dürfte dieser Alarmismus dem Wahlkampf geschuldet sein. Berichte über Probleme bei der Wasserversorgung als Folge von Privatisierungen gab es in jüngster Vergangenheit jedenfalls keine. Zeit, sich die Fakten anzusehen und Sachlichkeit in die Diskussion zu bringen.

Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie der damit verbundene Wasserbau genießen ein hohes Ansehen in Österreich. Die Industrie sorgt durch Landesunternehmen (z. B. Energieversorger) bzw. Partner und Kunde der kommunalen Betreiber für eine ausgezeichnete, hochqualitative Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Rund 5500 Wasserversorgungsunternehmen versorgen mehr als 90 Prozent der Bevölkerung mit hochwertigem Trinkwasser. Darunter befinden sich bereits jetzt zahlreiche (teil-)privatisierte Unternehmen.

Die EU wollte mit der Konzessionsrichtlinie 2013 keinesfalls heimisches Wasser an ausländische Unternehmen verkaufen. Ziel war es, ein transparentes Ausschreibungsverfahren im Falle einer freiwilligen Privatisierung öffentlichen Eigentums zu fixieren. Zum Schutz der Bevölkerung vor Vetternwirtschaft oder Missbrauch. Letztlich wurde die Wasserversorgung gänzlich aus der Richtlinie ausgenommen. In jedem Fall gilt: Die Entscheidung, ob die Wasserversorgung ausgelagert wird, war, ist und bleibt in erster Linie Sache der Gemeinden. Letztere haben schon vor der Diskussion über die Richtlinie teilweise Privatisierungen der kommunalen Wasserversorgung vorgenommen. Der Zusammenbruch der Trinkwasserleitungen oder drastische Preisanstiege sind ausgeblieben.

Dass die Privatisierung von Trinkwasser verboten werden soll, ist übrigens ein alter politischer Hut. Einen entsprechenden Entschließungsantrag gab es bereits 2013. Die Diskussion, wie der Staat seine Ziele in der Verfassung gewichtet, ist aber zu wichtig, um Letztere mit Symbolen unnötig aufzublähen.

Staatsziele statt Symbolpolitik

Wie sollte der Staat seine Ziele gewichten? Ausgeglichen im Sinne einer klugen Balance von sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Interessen in der Verfassung. Neben Umwelt-, Klima- und Tierschutz wäre dafür auch ein Bekenntnis zu Wachstum, Beschäftigung und einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort notwendig. In diesem Sinne wäre es klug, bessere Exportchancen für rot-weiß-rote Technologien als Staatsziel in die Verfassung aufzunehmen.

Gewinner wären Umwelt und Wirtschaft gleichermaßen: Denn gerade im Bereich der Umwelttechnologie im Wasserbereich liefern Österreichs Unternehmen internationale Spitzenleistungen – von der Versorgung und Entsorgung über die Aufbereitung bis zur Wasserkraft. Hinzu kommt: Das globale Marktvolumen der Umwelttechnikindustrie wird bis 2025 auf insgesamt 4,4 Mrd. Euro ansteigen. Davon nehmen rund 20 Prozent Technologien und Dienstleistungen der nachhaltigen Wasserwirtschaft ein. Gerade deshalb ist es entscheidend, neue Exportmärkte für die österreichische Wassertechnologie zu erschließen.

Statt antiquierte Symbolpolitik zu betreiben, sollten wir diskutieren, wie unsere Gesellschaft und unser Land am besten von unserem Schatz – dem Wasservorkommen und unserem Know-how – profitieren können.

Peter Koren (geboren 1969) ist Vizegeneralsekretär der Industriellenvereinigung. Zuvor war er u. a. im Landwirtschafts- und Umweltministerium tätig.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2019)