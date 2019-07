Braune Schatten über Salzburger Spaziergängen

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Es gibt wenige Orte in Österreich, die so schön sind, ein derartig ideales Gesamtbild einer barocken europäischen Stadt darbieten wie Salzburg im Frühsommer 2019. Man denkt, sich in einem intellektuellen Gesamtkunstwerk zu befinden – Architektur, Kunst und Geist und dass die Tage der beißenden Kritik Thomas Bernhards an der österreichischen Provinz lang vergessen sind!

Doch dann, dann spaziert man vom Mönchsberg hinunter und taucht in die Tiefen der Stadt ein und ist mit einer ganz anderen Gegenwart konfrontiert: Der Weg in die Stadt heißt Dr.-Herbert-Klein-Weg, und der 1972 verstorbene Namensgeber wird auf einer offiziellen Tafel der Stadt Salzburg als „Salzburger Historiker, frühe Bindung an die NS-Ideologie, ab 1950 Direktor des Salzburger Landesarchivs. Er leistete wichtige Beiträge zur Erforschung der Geschichte Salzburgs“ beschrieben.

Man ist leicht verwundert über die kritik- und auch erklärungslose Information der „frühen Bindung an die NS-Ideologie“ – als ob Herr Klein sich früh mit der katholischen Soziallehre oder einer sonstigen nicht weiter zweifelhaften Philosophie befasst hätte!

Nun gut, man geht weiter und besucht das Rupertinum, das 1983 als Museum für moderne Kunst und grafische Sammlung eröffnete frühbarocke Gebäude, das seit 2016 gemeinsam mit dem Museum der Moderne am Mönchsberg eine Einheit bildet. Man beginnt den Besuch mit der Lektüre des Wandtextes beim Eingang und wird fassungslos. Denn unter dem Titel „Geschichte“ liest man:

Kunstberater des Gauleiters

„Begründet wurde das Museum durch eine Schenkung eines großen Konvolutes von Druckgrafiken und Gemälden durch den Salzburger Kunsthändler Friedrich Welz (. . .), die dieser 1976 und 1977 dem Land Salzburg vermachte. (. . .) Durch seine Rolle als Kunstberater von Gauleiter Friedrich Rainer war es ihm möglich, während der Zeit des Nationalsozialismus die Salzburger Landesgalerie zu gründen. Für diese erwarb er auch hervorragende Kunstwerke aus enteignetem jüdischem Besitz, unter anderem durch die ,Arisierung‘ der Galerie Würthle in Wien und einiger Privatsammlungen.“

Verharmlosende Texte

Es wird zwar in Folge auf notwendig gewordene Restituierungen hingewiesen, aber auch hier – wie bei Herbert Klein und der Namenstafel – keine Distanzierung, keine Erklärung, obzwar die Person Friedrich Welz hinlänglich einschlägig bekannt ist. In dieser Stadt der Festspiele unmittelbar neben dem Festspielhaus werden wohl auch viele ausländische Gäste, vielleicht auch aus betroffenen Familien das Museum aufsuchen. Diese können sich dann über diese verharmlosenden Texte ohne Erläuterung oder Distanzierung nur wundern!

Österreich hat 2018 ein Gedenkjahr begangen, vor allem wurde der 1938 aus Österreich Vertriebenen gedacht, an ihre Schicksale erinnert. Auch wir im Josephinum haben eine Ausstellung zur Wiener Medizinischen Fakultät 1938 bis 1945 gezeigt und hier nicht nur der vertriebenen jüdischen Angehörigen der Fakultät gedacht, sondern auch all diejenigen genannt, die durch ihre Ideologie, ihre Taten oder ihr Mitläufertum Schuld auf sich geladen haben.

Nach einem solchen Jahr kann man nicht wieder zur Tagesordnung zurückkehren. Gerade Salzburg hat durch den Nationalsozialismus große Söhne und Töchter verloren und hat diese Geschichte im Gedenkjahr 2018 präsentiert. Warum dann keine klare Verurteilung des Gedankengutes an öffentlichen Stätten?

Dr. Christiane Druml (geboren 1955 in Wien) hat den Unesco-Lehrstuhl für Bioethik der Medizinischen Universität Wien inne; seit 2012 ist sie Direktorin des Josephinums – Sammlungen und Geschichte der Medizin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.07.2019)