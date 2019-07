Journalisten als moralische Sittenwächter

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Können Medien eigentlich ganz ungefärbt berichten? Die altehrwürdige „Neue Zürcher Zeitung“ antwortete darauf mit einem klaren Nein, als sie im Vorjahr eine 17-Länder-Studie vorstellte, die einen generellen Linkstrend in den europäischen Medien nachwies. „Politisch neutralen Journalismus gibt es nicht. Das fängt mit der Themenauswahl an und endet beim Kommentar“, kommentierte die „NZZ“.

Man kann noch einen Schritt weiter gehen und fragen, ob ein Medium (abgesehen vom öffentlich-rechtlichen ORF, für den das eine Selbstverständlichkeit sein sollte) überhaupt parteineutral sein muss. Die Antwort dürfte abermals Nein lauten, sofern eine wichtige Vorbedingung erfüllt ist: Der Leser/Hörer/Seher muss die Möglichkeit haben, unter einem breiten Angebot von unterschiedlichen Informationsquellen diejenige auszuwählen, die seinem politischen Geschmack am besten entspricht. Daran jedoch hapert es in Österreich.

Journalisten als Priester

Es bedarf nicht einmal aller Finger einer Hand, um von den maximal 25 relevanten Print- und TV-Medien jene zu benennen, die nicht in der Lingua franca des Mainstreams mit all seinen pseudomoralischen Dogmen und stereotypen Vorurteilen berichten würden. Es fehlt einfach die Breite des politischen Spektrums.

Tröstlich für bürgerlich-konservative Geister ist es, dass sich die manifeste Einseitigkeit der Medien auf die Parteineigungen kaum auswirkt. Die jüngsten EU-Wahlen haben gezeigt, dass die linken Parteien absackten, obwohl sie von den Medien gehätschelt worden waren. Die Mitte ist europaweit wieder ein Stück nach rechts gerückt. Die Medien haben zwar Einfluss auf die Stimmungslage der Bevölkerung, sie prägen aber offenkundig keine Stimmen.

Journalisten wird gern – am liebsten von ihnen selbst – eine priesterliche Funktion in der Demokratie zugeschrieben. Sie sehen sich als unverletzliches Korrektiv unseres Gemeinwesens, als Inhaber der politischen Deutungshoheit und gefallen sich als heldenmütige Verteidiger einer hierzulande nicht ernsthaft bedrohten Pressefreiheit. Nicht zur Debatte steht, wie es eigentlich mit dem freien Wort der Bürger aussieht.

Zu diesem Problem fügt sich eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach, die unlängst von der „FAZ“ publiziert wurde. Demnach wagt es nicht einmal ein Fünftel der Deutschen, sich in der Öffentlichkeit zur eigenen Meinung zu bekennen. Als Tabuthemen gelten in der Bevölkerung vor allem Probleme, die mit dem Flüchtlingswesen oder dem Islam zusammenhängen.

Entfremdet von der Mehrheit

Dieser Befund enthüllt das Krankheitsbild einer Gesellschaft, die den Glauben an die verfassungsmäßig verankerte Meinungsfreiheit verloren hat und sich in das Schweigen zurückzieht. Nichts in den verfügbaren empirischen Belegen deutet darauf hin, dass es in Österreich anders sein sollte. Pressefreiheit und Meinungsfreiheit sind offenkundig zweierlei.

Der Mainzer Kommunikationsforscher Hans Mathias Kepplinger kommentierte zum gegenständlichen Problem: „Folgenreich für das Selbstverständnis vieler Journalisten war die Veränderung ihres Kritikbegriffs unter dem Einfluss der Frankfurter Schule (Adorno, Marcuse etc.) (. . .) Aus distanzierten Beobachtern des aktuellen Zeitgeschehens sind viele Journalisten zu engagierten Akteuren geworden (. . .) Der Generationswechsel in den Redaktionen führte zu einer Entfremdung der Mehrheit der Journalisten von der Mehrheit der Bevölkerung.“

Wenn über die Rolle der Medien in der Demokratie nachgedacht wird, ist sonst zu prüfen, welche Informationsleistung sie für das Gemeinwohl erbringen, indem sie die wirklich wichtigen Themen zur Zukunftsbewältigung anschlagen. Sie haben es nämlich in der Hand, den öffentlichen Diskurs zu lenken.

Publizistischer Dauerbrenner waren in den vergangenen Wochen und Monaten ermüdende Reprisen des Ibiza-Videos mit dem versoffenen, in seiner Realitätsnähe aber weit überschätzten Geprahle Heinz-Christian Straches. Viel Aufmerksamkeit fanden auch das Rauchverbot in Gasthäusern, die Wahlkampfkosten, die Karfreitagsregelung, Verdächtigungen aller Art und natürlich das beliebte Ratespiel, wer nach dem 29. September mit wem tanzen wird.

Die wahren Schicksalsfragen

Das alles mag man als wichtig ansehen, dennoch sind es nicht unsere Schicksalsfragen. Diese fristen ein Schattendasein. Kaum ein Wort verloren wurde zur Migration, zur demografischen, kulturellen und religiösen Umformung unserer Gesellschaft oder zu den sozialpolitischen Aspekten des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts. Fast nichts war zu hören von Verbrechensbekämpfung und zugewanderter Kriminalität, kein Wort zum Schutzbedürfnis der autochthonen Bevölkerung. Zentraler Eindruck war letztlich eine Monumentalisierung des Zweitrangigen und die Minimierung des Schicksalhaften.

Regelrecht verschlafen wurde ein Problem, das uns in diesem Hitzesommer hautnah seinen machtvollen Einfluss auf das Wohl und Wehe der Menschheit fühlen lässt, nämlich der Klimawandel samt seinen peinigenden Folgen. Inzwischen weiß man, dass die andiskutierten Abwehrmaßnahmen dem Naturgeschehen bestenfalls Mückenstiche zufügen werden.

Umdenken in größtem Stil

Mit dem Verbot von Plastiksackerln oder CO2-Abgaben ist es längst nicht getan. Was nach Expertenmeinung nottut, sind ein Umdenken größten Stils und ein fundamental verändertes Verhalten jedes Einzelnen. Im Klartext: Ende der Wegwerfgesinnung, weniger verreisen, fliegen, weniger umweltbelastete Produkte kaufen, Askese auf breiter Front. Das aber bedeutet unweigerlich Verzichte auf zivilisatorische Standards und es bewirkt gedrosselte industrielle Produktion.

Ein neues Schlagwort ist aufgetaucht: „Klimaneutrale Wirtschaft“. Wird diese aber noch ein auf Wettbewerb, Vielfalt und unternehmerischer Freiheit beruhendes Prinzip sein? Welchen Stellenwert hat fortan das Wachstum? Ist Besitzvermehrung in Zukunft noch ein legitimes Lebensziel, oder verfällt es der Ächtung durch einen neojakobinischen Fundamentalismus? Droht der Umstieg in einen Alltag voller Regeln und Verbote?

Der Klimawandel ist jedenfalls nicht nur ein meteorologisches Phänomen. Zu verkraften sind auch seine ökonomischen und sozialen Folgen. Derweil liegt eine Generation in den Windeln, die einmal sagen wird: Ihr musstet es gesehen haben. Ihr seid schuldig. Die Angesprochenen werden mit hängenden Armen dastehen und bekennen müssen: Wir haben allesamt zu spät darüber nachgedacht und das Problem beiseitegeschoben. Auch die Medien haben Grund, ihren Blick zu senken. Mit moralischer Sittenwacht allein ist es eben nicht getan.

DER AUTOR Andreas Kirschhofer-Bozenhardt war Journalist in Linz, ehe er 1964 in die empirische Sozialforschung wechselte. Er war Mitarbeiter am Institut für Demoskopie Allensbach und zählte dort zum Führungskreis um Professor Elisabeth Noelle-Neumann. Ab 1972 Aufbau des Instituts für Markt- und Sozialanalysen (Imas) in Linz.

